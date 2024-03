Voici le visage de la femme « vampire » italienne : elle a été retrouvée avec une brique dans la bouche dans la tombe

Le graphiste 3D et experte en médecine légale Cicero Moraes a reconstitué le visage d’une femme italienne décédée au XVIe siècle. Une brique a été trouvée dans sa bouche, peut-être insérée lors d’un rituel macabre contre les vampires.

Crédit : Cicero Moraes

Entre le Moyen Âge et le XVIIe siècle en Europe, les sépultures rituelles macabres n’étaient pas rares, liées aux croyances populaires sur les vampires, les zombies et autres créatures imaginaires qui, selon les légendes, auraient été capables de se réveiller et de persécuter les vivants. Parmi les cas les plus troublants ayant fait les gros titres à l’échelle internationale se trouve le village de Pień en Pologne, où des preuves irréfutables de ces rites obscurs ont été découvertes. En effet, d’une tombe a été exhumé le corps d’un enfant enterré face contre terre et attaché au sol par un cadenas au pied, afin de l’empêcher de quitter le lieu de repos éternel. Non loin de là, une femme a été retrouvée avec une faux au niveau de la gorge, qui aurait tranché sa tête si elle s’était réveillée. Elle aussi avait été attachée au sol.

La femme « vampire » avec la faux sur la gorge. Crédit: Mirosław Blicharski

En Italie (et ailleurs), l’affaire d’une femme enterrée entre le XVIe et le XVIIe siècle dans une fosse commune du Nouveau Lazzaretto à Venise, où de nombreuses victimes des épidémies de peste (en particulier celle de 1576) étaient enterrées, a fait grand bruit médiatique. Dans la cavité buccale de cette femme d’environ 60 ans, les chercheurs de la Surintendance archéologique de la Vénétie ont trouvé une brique en pierre de taille significative qui maintenait sa mâchoire ouverte. Dans l’étude « Approche médicolégale d’un cas archéologique de restes squelettiques de « vampires » à Venise : perspectives odontologiques et anthropologiques », publiée dans le Journal of Forensic Sciences, les deux chercheurs Emilio Nuzzolese et Matteo Borrini ont conclu que la brique avait été délibérément placée de cette manière, dans le cadre d’un rituel de sépulture symbolique lié aux vampires.

Crédit: Cicero Moraes

À l’époque, en effet, on croyait que les vampires propageaient la peste en se nourrissant du sang des morts, en raison des fluides corporels qui s’écoulaient de la bouche et du nez des cadavres en décomposition dans les fosses communes. Dans certains cas, les linceuls se décomposaient également ; lorsque cela se produisait au niveau de la bouche, on pensait que cela signalait une possible présence de vampirisme. La brique aurait été placée dans la bouche de la femme pour mettre fin (ou empêcher) son horrible festin, qui, selon la croyance, aurait pu propager la pestilence. Cependant, des enquêtes ultérieures ont conclu que la brique avait probablement fini dans la bouche de la défunte de manière tout à fait fortuite, faisant ainsi s’effondrer toute l’histoire. Selon ces révisions, il n’y avait aucune indication certaine qu’il puisse s’agir d’un rituel « anti-vampire », par ailleurs, la brique aurait endommagé les dents si elle avait été insérée avant la décomposition de tous les tissus mous.

Crédit : Cicero Moraes

Un nouveau chapitre de cette histoire a récemment été écrit par le graphiste 3D et expert en médecine légale Cicero Moraes. Le chercheur brésilien a voulu vérifier s’il était possible d’insérer une brique de cette taille dans la cavité buccale de la « femme vampire », tout en préservant à la fois les structures osseuses et les tissus mous. La réponse de son analyse a été positive. Grâce aux données disponibles, le graphiste a minutieusement reconstitué le crâne et l’épaisseur des tissus mous de la défunte, procédant à l’insertion de la brique dans la bouche du modèle 3D. Ce dernier a également été reconstruit en polystyrène pour effectuer des tests « en direct », afin d’analyser la déformation structurale de la peau et la rotation de la mâchoire. « L’expérience a montré qu’il est possible de positionner la structure sans endommager les dents ni les tissus mous. En cas d’insertion dans un cadavre, il serait plus facile de le faire avant la rigidité cadavérique (rigor mortis) et ensuite, pendant la flaccidité cadavérique », a écrit Cicero Moraes. En pratique, les résultats de l’étude menée par l’expert en médecine légale n’excluent pas la possibilité que cette brique ait été délibérément insérée dans la bouche de la femme.

Crédit: Cicero Moraes

Récemment, le scientifique a également été impliqué dans deux autres travaux fascinants ; le premier consistait à reconstituer l’accident terrifiant survenu à l’ouvrier Phineas P. Gage, qui a survécu malgré une barre de métal de taille significative enfoncée dans sa tête. Dans le second, il a permis la reconstitution de la carapace de Filò, une tortue à pattes rouges (Chelonoidis carbonarius) victime d’une grave infection et d’erreurs vétérinaires. Les détails de la nouvelle étude « A Aproximação Facial da « Vampira » de Veneza (Séc. XV-XVII) » consacrée à la femme italienne ont été publiés dans la revue scientifique OrtogOnline.