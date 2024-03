Quand tombe l’équinoxe de printemps 2024 : qu’est-ce que c’est, pourquoi cela change de jour et ce n’est pas toujours le 20 mars

L’Équinoxe de printemps 2024 se produira exactement à 04h06 (heure italienne) le mercredi 20 mars. La date n’est pas toujours la même, mais peut également tomber le 19 et le 21. Lorsque cet événement se produit, marquant le passage de l’hiver au printemps, le jour et la nuit ont (presque) la même durée. Voici pourquoi et ce qui se passe exactement lors des équinoxes.

À 04h06 heure italienne (03h06 UTC) le mercredi 20 mars, l’Équinoxe de Printemps 2024 se produira, marquant le passage astronomique de l’hiver à la saison printanière dans l’hémisphère nord (boréal), où se trouve également l’Italie. Cette année, tout comme en 2023, l’équinoxe tombe le 20 mars, bien que nous ayons l’habitude d’associer le début du printemps au 21 mars. La raison en est que cet événement ne se produit pas toujours à la même date, mais sur trois jours distincts, soit entre le 19 et le 21 mars.

Le jour de l’équinoxe, le jour (ou plutôt le jour calendaire) et la nuit ont la même durée, avec de légères différences ; le terme provient en effet du latin « aequinoctium » (union de aequa et nox), qui peut être traduit en italien par « nuit égale ». Chaque année, il y a deux équinoxes : l’équinoxe de printemps et l’équinoxe d’automne. Lors de ces événements, l’inclinaison de l’axe terrestre s’aligne sur le plan de l’orbite autour du Soleil (écliptique), ce qui fait que les rayons du soleil frappent les deux hémisphères de notre planète de manière égale. Cela entraîne une durée du jour (heures de lumière) et de la nuit (heures d’obscurité) presque identiques ; ce n’est pas un hasard si le soleil est exactement au zénith à midi à l’équateur, pendant l’équinoxe. La Terre apparaît ainsi divisée exactement en deux entre lumière et obscurité.

Crédit : Time and Date

Quand se produira l’Équinoxe de Printemps 2024 : date et heure

Comme indiqué par l’Unione Astrofili Italiani (UAI), l’Équinoxe de Printemps 2024 se produira exactement le 20 mars à 03h06 Temps Universel Coordonné (UTC), ce qui indique à 04h06 heure italienne. Il est intéressant de noter que pendant l’heure solaire – celle en vigueur actuellement – l’Italie se réfère au fuseau horaire CET (Central European Time), qui correspond à UTC+1, c’est-à-dire qu’une heure doit être ajoutée au Temps Universel Coordonné. Avec l’arrivée de l’heure d’été, prévue à partir du dimanche 31 mars (jour de Pâques) en 2024, l’Italie et d’autres pays passeront au fuseau horaire CEST (Central European Summer Time), qui est UTC+2. C’est pourquoi l’équinoxe de printemps en Italie se produit une heure après l’heure UTC et non deux heures après.

Qu’est-ce que l’Équinoxe de Printemps, sa signification et ce qui se passe en ce jour

L’Équinoxe de Printemps est le premier des deux équinoxes de l’année et c’est le moment exact qui marque la transition astronomique de l’hiver à la saison printanière. Il ne s’agit pas d’une journée entière, mais d’un instant, qui, comme indiqué en 2024, a lieu le 20 mars à 04h06 (en Italie). Rappelons-nous qu’il s’agit des saisons astronomiques et non des saisons météorologiques, qui ont un décalage d’environ deux semaines. En d’autres termes, le printemps commence à se faire sentir environ 14 jours avant le moment effectif (et officiel) de l’équinoxe. Un autre détail significatif est que lorsque l’équinoxe de printemps se produit dans l’hémisphère boréal, le nôtre, dans l’hémisphère austral, se produit l’événement opposé : l’équinoxe d’automne. Cela indique qu’en Australie, par exemple, ils sont sur le point de passer de l’été à l’automne. C’est parce que les saisons entre les deux hémisphères sont inversées. La raison en est que les saisons sont liées à l’inclinaison de l’axe terrestre, qui est d’environ 23,5°. Les mouvements célestes de la Terre autour du Soleil et l’inclinaison de l’axe terrestre influencent la quantité et l’incidence des rayons solaires que nous recevons, d’où découlent les différentes saisons.

Comme indiqué par Space.com, qui cite les données de la National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA), deux fois par an, c’est-à-dire lors des équinoxes de printemps et d’automne, l’inclinaison de notre planète s’aligne avec son orbite autour du Soleil « et notre Terre n’apparaît pas inclinée par communiqué au Soleil ». Dans ces conditions particulières, l’étoile se trouve directement au-dessus de l’équateur, et c’est pourquoi les deux hémisphères reçoivent la même quantité de lumière et d’obscurité. Il en résulte que le jour (heures de lumière) est approximativement équivalent à la nuit. En réalité, la lumière dure légèrement plus longtemps, simplement parce que l’aube se produit dès qu’un petit morceau du disque solaire apparaît à l’horizon, tandis que le coucher du soleil se produit lorsque l’étoile disparaît derrière lui. De plus, il est important de tenir compte du fait que l’atmosphère terrestre continue à réfléchir la lumière solaire pendant un certain temps même après le coucher du soleil. Il y a des jours où le jour et la nuit ont effectivement la même durée, une condition que les experts, comme indiqué par le Met Office britannique, appellent « Equiluz » (lumière égale) ; ils se produisent un peu avant l’équinoxe de printemps et un peu après l’équinoxe d’automne.

Pourquoi cela ne tombe-t-il pas toujours le 20 mars et change de jour

Comme indiqué, l’Équinoxe de Printemps ne se produit pas toujours le même jour, mais peut se produire les 19, 20 ou 21 mars. Cette situation curieuse est liée au fait que l’année sidérale, c’est-à-dire le temps qu’il faut à la Terre pour effectuer un tour complet autour du Soleil (mouvement de révolution), dure exactement 365 jours et 6 heures. Mais notre calendrier grégorien a une durée de 365 jours, ce qui indique que ces 6 heures de différence s’accumulent d’année en année, décalant les dates des événements astronomiques tels que les équinoxes et les solstices. Évidemment, si nous ne mettions pas de « rustine » au fil du temps, la situation deviendrait ingérable ; c’est précisément pourquoi il a été décidé dans le passé d’insérer une année bissextile tous les quatre ans, c’est-à-dire celle avec le mois de février de 29 jours (comme en 2024) au lieu de 28 jours. De cette manière, les 6 heures multipliées par quatre donnent un jour supplémentaire et équilibrent la durée de l’année sidérale avec celle de notre calendrier. Curieusement, l’équinoxe de printemps continuera à tomber le 20 mars jusqu’en 2044, où il se produira le 19 mars. Il faudra attendre 2102 pour voir un autre équinoxe de printemps le 21 mars.