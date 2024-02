Ce dimanche, la Lune est plus éloignée de la Terre

La Lune, en termes de distance moyenne, est à 385 000 kilomètres de la Terre. Cependant, à son apogée, le satellite naturel s’éloigne et est aujourd’hui plus loin.

La Lune est à plus de 400 000 kilomètres de la Terre

La Lune atteindra le point le plus éloigné de son orbite par rapport à la Terre et paraîtra légèrement plus petite qu’à d’autres moments.

La distance entre la Lune et la Terre varie car son orbite n’est pas parfaitement circulaire – elle a une forme légèrement ovale, suivant un chemin en forme d’ellipse.

Alors que la Lune parcourt cette trajectoire elliptique autour de la Terre chaque mois, sa distance varie de 14%, entre 356 500 km au périgée (la plus grande approche de la Terre) et 406 700 km à l’apogée (la plus grande distance de la Terre).

Sa taille angulaire varie également de la même petite mesure, entre 29,4 minutes d’arc et 33,5 minutes d’arc, et sa luminosité change également, bien que cela soit difficile à détecter en pratique, car les phases de la Lune changent en même temps.

Le graphique ci-dessous montre cette variation de la taille angulaire de la Lune à l’échelle. Le changement est suffisamment petit pour être pratiquement impossible à percevoir, sauf en comparant des photographies :

La durée exacte du cycle de notre satellite naturel entre le périgée (la plus grande approche), l’apogée (la plus grande distance) et le retour est de 27,555 jours – une période de temps appelée mois anomalistique.

Cette période est très proche de la période orbitale de la Lune (27,322 jours), mais légèrement plus longue.

L’apogée du 25 février 2024 se produit lorsque la Lune est proche de la pleine lune, de sorte que la pleine lune de ce mois-ci sera légèrement plus petite et moins lumineuse que d’habitude.