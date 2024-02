Lune Pleine aujourd’hui, 24 février 2024 : à quelle heure observer la Microlune de Neige et pourquoi est-elle appelée ainsi

Le samedi 24 février au soir, le ciel sera agrémenté par la spectaculaire Pleine Lune des Neiges, la pleine lune du mois. Cette année, il s’agira également d’une MicroLune. Pourquoi s’appelle-t-elle ainsi et à quelle heure pourra-t-on l’observer.

À partir de 17h53 (heure de Rome) aujourd’hui, samedi 24 février 2024, nous pourrons admirer dans le ciel la pleine lune de février, la Pleine Lune des Neiges. Le nom, lié à la tradition des Amérindiens Dakota, est un hommage aux chutes de neige abondantes du mois ; février est en effet le mois le plus enneigé en Amérique du Nord, comme l’explique Almanac.com, tandis qu’en Italie, c’est généralement en janvier. Celle-ci, par ailleurs, n’est pas une « pleine lune » classique, mais une MicroLune, c’est-à-dire une lune un peu plus petite (et moins lumineuse) que d’habitude. Bien sûr, il s’agit des dimensions apparentes du disque lunaire sur la voûte céleste, qui, lors des micro-lunes – phénomènes opposés aux super lunes – sont légèrement réduites. La raison en est que le satellite de la Terre, lors de la pleine lune, est proche de l’apogée, c’est-à-dire de la plus grande distance de notre planète. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas manquer le spectacle d’aujourd’hui.

À quelle heure voir la Pleine Lune aujourd’hui, samedi 24 février 2024

Comme expliqué par l’Union Astronomique Italienne (UAI) dans la rubrique « Ciel du Mois », la pleine lune d’aujourd’hui, samedi 24 février 2024, se produira exactement à 13h30 heure italienne. Comme l’indique, dans le ciel de la Capitale, la MicroLune Pleine des Neiges fera son apparition un peu avant 18 heures à l’est, dans la constellation du Lion. L’heure, bien sûr, varie en fonction de la position géographique de l’observateur : à Naples, par exemple, la lune se lèvera à 17h47, à Milan à 18h01 et à Cagliari à 18h13. Bien que la pleine lune soit un moment précis, comme l’explique la NASA, la « plénitude » apparaît à nos yeux pendant environ trois jours au total. Par conséquent, le disque lunaire semblait déjà plein le soir du vendredi 23 février et le restera également toute la nuit du 24 au 25 février, avant de se coucher un peu après 7 heures du matin, dimanche (heure de Rome).

Pourquoi la Pleine Lune d’aujourd’hui, le 24 février 2024, s’appelle-t-elle ainsi

Les noms communs des pleines lunes n’ont aucune valeur scientifique, mais sont fortement liés aux traditions et à la culture populaire, en particulier celles des Amérindiens, qui divisaient les mois et les saisons selon un calendrier lunaire (et non selon notre calendrier grégorien). Ces noms étaient choisis pour rendre hommage à des phénomènes naturels/météorologiques particuliers, à des animaux, à des récoltes, à des floraisons ou à des pratiques – comme la chasse et la pêche – qui revêtaient une importance vitale pour la survie des tribus. Chacune d’entre elles choisissait le sien. Le nom de la Pleine Lune des Neiges de la pleine lune de février, comme l’explique Almanc.com, a été choisi par la communauté des Dakota, l’une des plus grandes de l’alliance Sioux. « En 1760 – explique le portail – le capitaine Jonathan Carver, qui avait visité les Naudowessie (Dakota), écrivit que le nom utilisé pour cette période était la Lune de Neige, ‘parce qu’il neigeait communément davantage pendant ce mois que pendant tout autre mois d’hiver' ». Cela est également confirmé par le Service Météorologique National des États-Unis, qui indique que février est le mois des chutes de neige les plus abondantes. En Italie, comme précisé, c’est plutôt le mois de janvier qui enregistre le plus de chutes de neige.

La Pleine Lune des Neiges n’est qu’un des nombreux noms donnés par les différentes tribus à la pleine lune de février. Parfois, la même tribu donnait plusieurs noms à la même pleine lune. Les Dakota, par exemple, appelaient celle de février également la Pleine Lune du Raton Laveur. Parmi les autres noms connus, on trouve la Pleine Lune de la Marmotte (Algonquins) ; la Lune Osseuse et la Lune Affamée (Cherokee) ; la Lune de l’Ours Noir (Tlingit) ; la Lune de l’Aigle ou de l’Aigle Chauve et la Lune de l’Oie (Haida).

Pourquoi la Pleine Lune des Neiges d’aujourd’hui est une MicroLune

La Lune n’a pas une orbite parfaitement circulaire autour de la Terre, mais excentrique, c’est-à-dire elliptique, donc lorsqu’elle se balade dans l’espace, elle peut se trouver plus proche ou plus éloignée de notre planète. La distance moyenne est d’environ 384 000 kilomètres ; le point le plus proche, appelé périgée, est d’environ 356 000 kilomètres, alors que le plus éloigné, l’apogée, est un peu plus de 406 000 kilomètres. Il en résulte que, selon le point orbital où la Pleine Lune se produit, plus ou moins proche de la Terre, le disque lunaire apparaît légèrement plus petit ou plus grand dans le ciel. Lorsque la pleine lune est proche du périgée, on parle de Super Lune, tandis que lorsqu’elle est proche de l’apogée, on parle de MicroLune. Puisque la Pleine Lune des Neiges se produira à une distance de 405 000 kilomètres de la Terre, nous serons donc en présence d’une Microlune.

Les différences de taille (et de luminosité) sont de quelques pourcents seulement et généralement seul un œil exercé peut les discerner entre les super lunes, les microlunes et les pleines lunes ordinaires. Mais il suffit de comparer des photographies prises avec les mêmes réglages pour se rendre compte des petites mais significatives différences. Parfois, la proximité de l’horizon joue également un rôle sur les dimensions apparentes du disque lunaire ; lorsque la Lune est basse et derrière des bâtiments, des montagnes et des monuments, elle peut sembler gigantesque. Sa couleur peut également sembler plus rougeâtre lorsqu’elle est proche de l’horizon, en raison de la plus grande « épaisseur » de l’atmosphère terrestre qui la sépare de l’observateur, capable d’absorber plus efficacement certaines longueurs d’onde du rayonnement solaire.