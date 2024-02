L’influenza aviaire ravage les oiseaux marins, passage par dizaines de milliers au Royaume-Unis : colonies anéanties

Un communiqué de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) a mis en évidence l’impact catastrophique de la grippe aviaire H5N1 (HPAI) sur les oiseaux marins au Royaume-Unis, avec des colonies de reproduction entières dévastées. Des dizaines de milliers d’individus sont morts, entraînant une diminution de la population allant jusqu’à 80%.

Un fou de Bassan mort de la grippe aviaire. Crédit: RSPB

Le virus H5N1 de la grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) a décimé les populations d’oiseaux marins au Royaume-Unis, tuant des dizaines de milliers d’animaux et provoquant une chute effrayante de certaines espèces en seulement deux ans. La plus touchée a été le Labbe parasite (Stercorarius skua), avec une diminution globale de 76% des couples reproducteurs. Dans certaines colonies, le taux de perte a atteint 80%. Étant donné que 60% de la population mondiale de ces magnifiques animaux vit en Écosse, il est évident que l’épidémie de grippe aviaire – qui a commencé à se propager depuis la fin de 2021 – représente une menace extrêmement significative pour cette espèce et d’autres.

Les chercheurs de la RSPB, qui ont mis en place un programme de surveillance spécifique dans tout le pays appelé Projet de surveillance des oiseaux marins HPAI, ont mis en évidence l’impact dramatique de la grippe aviaire H5N1 (HPAI) sur les oiseaux marins au Royaume-Unis. Dans le communiqué dédié, il est choquant de constater que parmi les 25 espèces d’oiseaux marins qui se reproduisent régulièrement le long des côtes britanniques, 21 ont été testées positives au virus. Les chercheurs se sont particulièrement intéressés à 14 espèces, dont le Labbe parasite précédemment cité, le Sterne arctique (Sterna dougallii), la Mouette argentée (Larus argentatus), le Fou de Bassan (Morus bassanus), le Goéland cendré (Chroicocephalus ridibundus), le Goéland tridactyle (Rissa tridactyla) et le Guillemot de Troïl (Uria aalge). Pour 13 de ces espèces, des dénombrements complets ont été effectués et les populations de 9 d’entre elles ont diminué d’au moins 10% en raison du virus de la grippe aviaire.

La plus touchée de toutes, comme mentionné, a été le Labbe parasite, avec une diminution globale de 75% des individus reproducteurs. L’impact sur le Fou de Bassan a également été absolument dramatique, en particulier à l’été 2022, avec 11 000 individus morts en Écosse et 5 000 autres sur l’île de Grassholm. Il faut également noter que 50% de la population mondiale de ces magnifiques oiseaux marins, connus pour leurs plongeons spectaculaires pour attraper du poisson, vit au Royaume-Unis. Les experts de la RSPB estiment que dans l’ensemble, les Fous de Bassan ont diminué de 25% en raison du virus, le pays de Galles étant particulièrement touché (-54% des individus reproducteurs). Le Sterne arctique, une espèce rare et spécialement protégée au Royaume-Unis, avec une seule colonie de reproduction sur l’île de Coquet (Angleterre), a connu une baisse de 21%.

Ces chiffres sont particulièrement dramatiques car les oiseaux marins vivent longtemps, deviennent fertiles (en général) vers l’âge de cinq ans et les couples reproducteurs donnent normalement naissance à un seul poussin chaque saison. Des taux de mortalité aussi élevés ont un impact catastrophique tant sur les espèces – en particulier celles qui ont leurs principales populations au Royaume-Unis – que sur les équilibres écologiques. Des dommages extrêmes sont enregistrés dans des colonies du monde entier, avec des millions d’oiseaux sauvages tués. Au Pérou, par exemple, au cours des premiers mois de 2023, plus de 40% des pélicans ont perdu la vie, ainsi que 100 000 Fous de Bassan et environ 90 000 cormorans. Il n’est pas surprenant que de nombreux scientifiques affirment que des décennies de conservation ont été anéanties. Le virus H5N1 de la grippe avaire a par ailleurs été détecté chez des mammifères tels que les phoques, les renards, les ours, les loutres, les visons et d’autres animaux. Récemment, il a causé la mort du premier ours polaire, une espèce déjà fortement menacée par le changement climatique.

La grippe aviaire H5N1 a commencé à circuler dans les élevages en Chine et, en raison du manque de contrôles, s’est facilement propagée aux oiseaux sauvages, qui l’ont ensuite disséminée dans le monde entier grâce à leurs migrations, en particulier les oiseaux aquatiques. Des millions de dindes, de poulets, de cailles et d’autres oiseaux d’intérêt commercial ont été tués (y compris en Italie) pour contenir la propagation du virus, qui a atteint de nombreux élevages dans toute l’Europe. Il est arrivé du reste de l’Asie et de l’Afrique en 2003 et a atteint le continent européen quelques années plus tard. Il a provoqué des épidémies sporadiques au fil des années, jusqu’à celle catastrophique qui a commencé en 2021. Heureusement, le virus ne se transmet pas facilement à l’homme, mais une possible pandémie de H5N1 (HPAI), suite à des mutations imprévisibles du virus, est considérée comme l’une des principales menaces pour la santé publique.