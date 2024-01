Le Prince Edward rencontre la tortue Jonathan, 191 ans : il y a 76 ans, la photo avec Elisabeth II

Sur l’île de Sainte-Hélène, le Prince Edward a rencontré Jonathan, l’animal terrestre le plus vieux du monde. La tortue avait été photographiée il y a 76 ans avec la Reine Elizabeth II, mère d’Edward, qui était alors encore une princesse.

Le Prince Edward, duc d’Édimbourg et frère cadet du Roi Charles, lors d’une visite officielle sur l’île de Sainte-Hélène – un territoire britannique d’outre-mer – a eu l’occasion de rencontrer la tortue Jonathan, considérée comme l’animal terrestre le plus vieux du monde et ayant déjà fait plusieurs fois les gros titres de l’actualité internationale. Selon les estimations les plus crédibles, cette année la tortue atteindra l’âge vénérable de 192 ans, un âge qui lui a permis de traverser les périodes les plus critiques et cruciales de l’histoire moderne.

La nouvelle de cette rencontre est particulièrement intéressante en raison de la synchronisation avec d’autres « salutations » royales. La Princesse Anne, par exemple, avait visité Jonathan il y a plus de 20 ans en 2002, tandis que sa mère, feu la Reine Elizabeth II décédée en septembre 2022, avait été photographiée avec la tortue il y a 76 ans en 1947. Selon la presse britannique, le duc d’Édimbourg était le dernier membre de la famille royale à ne pas avoir rencontré cette icône de la tortue, qui vit sur l’île de Sainte-Hélène – célèbre pour l’exil de Napoléon Bonaparte – depuis 1882, lorsqu’elle a été offerte au gouverneur.

Comme l’a souligné le vétérinaire Joe Hollins sur le site officiel de cette île isolée, nichée au cœur de l’océan Atlantique Sud à 1 900 kilomètres des côtes africaines, lorsque Jonathan a été offert, il était déjà un individu adulte et mature, comme le montre une photo datant de 1886. Étant donné que cette espèce de tortue atteint sa maturité vers 50 ans, les experts estiment qu’il est né au moins en 1832. C’est pourquoi l’année de naissance de Jonathan a été officiellement fixée à cette date, également reconnue par le Guinness des records (qui a en revanche suspendu les records pour les chiens les plus vieux du monde).

Depuis qu’il est arrivé sur cette île océanique, la tortue a été transférée dans le luxuriant jardin de la Plantation House, la résidence permanente du gouverneur de Sainte-Hélène. C’est le régent actuel Nigel James Philips – formellement gouverneur de Sainte-Hélène, de l’Ascension et de Tristan da Cunha – qui a également attribué à la tortue une date d’anniversaire, fixée au 4 décembre. Lors des derniers anniversaires de Jonathan, trois journées de festivités ont été organisées sur l’île, au cours desquelles des délicieux gâteaux de fruits et de légumes lui ont été offerts. On imagine de grandes célébrations en 2032, lorsqu’il atteindra (espérons-le) les 200 ans.

Jonathan appartient à une sous-espèce de tortue géante d’Aldabra, la tortue géante des Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), bien que tous les experts en chéloniens – l’ordre des reptiles comprenant les tortues – ne soient pas d’accord sur la taxonomie. Ce qui rend le tout encore plus compliqué, c’est que la tortue géante d’Aldabra avait été déclarée éteinte jusqu’à récemment, pour ensuite être redécouverte dans certains parcs et zoos. Il convient également de rappeler que du point de vue de la zoologie, les tortues sont celles qui vivent dans la mer, comme la magnifique espèce Caretta caretta, tandis que celles vivant sur la terre ferme et en eau douce sont appelées des tortues terrestres. Cependant, les termes sont parfois utilisés de manière transversale avec les noms communs. De nombreuses espèces de tortues géantes sont éteintes ou ont été poussées à l’extinction, car ces animaux étaient exploités pour leur chair et chargés sur des navires pour être abattus en cas de besoin. Aujourd’hui, ils sont extrêmement protégés sur différentes îles océaniques, y compris les Galapagos.