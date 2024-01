Brille la Pleine Lune du Loup aujourd’hui 25 janvier 2024, à quelle heure la voir et pourquoi s’appelle-t-elle ainsi

Ce soir, le ciel sera illuminé par la Pleine Lune du Loup, la première pleine lune de 2024. Le satellite de la Terre sera visible toute la nuit au cœur de la constellation du Cancer. Pourquoi la Pleine Lune de janvier est dédiée aux loups et à quelle heure la voir.

Le premier plenilunio de la nouvelle année aura lieu aujourd’hui, jeudi 25 janvier 2024, à 18h54. Cet événement astronomique tire son nom d’une tradition des natifs américains. Dans ce cas particulier, il rend hommage aux hurlements des loups, qui étaient autrefois plus fréquents en plein cœur de l’hiver. La pleine lune de janvier est également connue sous d’autres noms en fonction des cultures des différentes tribus de natifs. De nombreux noms sont liés au froid hivernal, comme indiqué par Almanac.com. Par exemple, la communauté des Algonquins, la plus grande et influente jusqu’à nos jours, l’appelle « Lune gelée », pour les Cree, c’est la « Lune de glace explosive » ou « Lune froide », tandis que pour les Dakota, c’est la « Lune dure ». Il y a aussi des noms plus fantaisistes associés à des animaux ou à d’autres phénomènes. Pour les Ojibwé, la pleine lune de janvier est appelée « Lune de l’Esprit », tandis que pour les Tinglit, elle est appelée « Lune de l’Oie canadienne ».

Il ne reste que quelques jours à la fin du mois, il y a donc peu de phénomènes astronomiques remarquables à admirer dans le ciel avant l’arrivée de février. L’Union astronomique italienne (UAI) nous rappelle notamment le pic maximum des alpha Leonides, un courant météorique qui atteindra son apogée le mercredi 31 janvier. Cette nuit-là, si les conditions météorologiques le permettent, en regardant le ciel près de la constellation du Lion, nous devrions pouvoir voir plusieurs « étoiles filantes » traverser la voûte céleste. Le 29 janvier 2024, il y aura également l’approche maximale de la comète périodique 62P Tsuchinshan par communiqué à la Terre. Le périgée se produira à une distance de 0,50 unités astronomiques de notre planète (une unité astronomique équivaut à environ 150 millions de kilomètres, la distance entre la Terre et le Soleil).

La Pleine Lune du Loup, comme indiqué, aura lieu exactement à 18h54 heure italienne aujourd’hui, jeudi 25 janvier 2024. Comme la Lune se lèvera entre 16h35 et 17h15 environ dans toute l’Italie, elle sera suffisamment haute et bien visible dans le ciel oriental peu avant 19h00. Rappelons que la pleine lune est un moment astronomique précis, mais le disque lunaire apparaît plein à nos yeux plusieurs heures avant et après cet instant. Cela indique que nous pourrons profiter de la Pleine Lune toute la nuit et une partie de la soirée du jour suivant (comme nous avons pu l’admirer la nuit précédente). Selon la NASA, les « pleniluni » durent environ trois jours.

Au cours de son parcours ce soir dans le ciel, la Pleine Lune du Loup sera située dans la constellation du Cancer et entourée de plusieurs autres constellations : les Gémeaux (en haut), le Lion et l’Hydre (en bas), le Lynx (à gauche) et le Petit Chien (à droite). Notre compagnon de la Terre sera visible toute la nuit et se couchera dans le ciel occidental aux alentours de 08h00 du matin le vendredi 26 janvier, alors qu’il fera déjà jour. L’événement ne devrait pas être perturbé par les intempéries sur une grande partie de l’Italie.

Les pleines lunes sont généralement associées à des noms courants liés à la tradition des natifs américains, qui marquaient leurs mois et leurs saisons à travers un calendrier lunaire (contrairement à notre calendrier grégorien). Chaque pleine lune était ainsi attribuée à un terme lié à la vie des tribus, souvent en relation avec des phénomènes naturels, météorologiques, des animaux, des plantes et des récoltes. La Pleine Lune de janvier est appelée Pleine Lune du Loup car on pensait autrefois que les loups hurlaient plus en hiver. Il est possible que les prédateurs s’approchaient des villages à la recherche de restes de nourriture et de chaleur pendant les gelées hivernales, il est donc plausible d’imaginer que les natifs américains les entendaient plus souvent, mais il n’existe pas de données scientifiques pour soutenir cette hypothèse. De nos jours, nous savons que les loups hurlent pour de multiples raisons et certainement pas seulement en hiver ou à proximité des complexes habités. Comme déjà mentionné, Pleine Lune du Loup n’est qu’un des nombreux noms attribués par les tribus natives à cette pleine lune, souvent associés au froid et à la neige typiques de cette période.

Calendrier des prochaines pleines lunes de 2024 :

– 24 février : Pleine Lune de la Neige

– 25 mars : Pleine Lune du Ver

– 24 avril : Pleine Lune Rose

– 23 mai : Pleine Lune des Fleurs

– 22 juin : Pleine Lune des Fraises

– 21 juillet : Pleine Lune du Cerf

– 19 août : Super Lune Pleine de l’Esturgeon

– 18 septembre : Super Lune de la Récolte

– 17 octobre : Super Lune du Chasseur

– 15 novembre : Super Lune Pleine du Castor

– 15 décembre : Pleine Lune Froide