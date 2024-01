La moelle épinière pourrait avoir la clé pour freiner la dépression : ça pourrait tout changer

Lutter contre la dépression est l’un des principaux objectifs de la société moderne

La moelle épinière pourrait détenir la clé pour tout cela

La dépression est l’un des maux principaux qui affligent les sociétés modernes. Pratiquement dans le monde entier, une situation est vécue où de plus en plus de personnes en souffrent. Dans de nombreux aspects, nous constatons que le mode de vie moderne peut en être l’instigateur. Des études scientifiques le lient même à l’essor des réseaux sociaux ou à l’utilisation intensive du téléphone portable, en particulier chez les enfants. Maintenant, une équipe a mené une recherche ambitieuse qui semble détenir la clé pour arrêter ou du moins atténuer les effets durs que la dépression entraîne chez les personnes qui en souffrent. La clé pourrait se trouver dans la moelle épinière.

Une recherche préliminaire mais porteuse d’espoir

Dans une étude ambitieuse publiée dans Nature Molecular Psychiatry, des chercheurs de l’Université de Cincinnati ont découvert que la stimulation de la moelle épinière pourrait ouvrir de nouvelles voies de recherche dans le traitement de la dépression.

Il s’agit d’une étude peu conventionnelle mais qui a donné de bons résultats. Elle a été testée sur un groupe de 20 volontaires et pour le moment, des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais de manière préliminaire, tout indique que cela peut fonctionner. Ainsi, l’expérience consiste à appliquer de faibles courants électriques à la moelle épinière. Les participants, qui souffraient de dépression, ont connu des améliorations significatives de leurs symptômes après avoir reçu cette stimulation trois fois par semaine pendant huit semaines.

Les résultats initiaux sont prometteurs, donc cette technique pourrait aider le cerveau à se réguler de manière plus efficace, atténuant les moments d’euphorie et de chute typiques des personnes atteintes de dépression. Bien que ces découvertes soient préliminaires et qu’il soit encore nécessaire de mener davantage de recherches pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent réellement toute cette question.

L’idée d’utiliser la moelle épinière comme moyen de lutter contre la dépression ouvre une toute nouvelle voie, car jusqu’à présent, la plupart des études ne s’y étaient pas concentrées. D’autre part, aucun effet secondaire grave n’a été observé chez les patients. Des effets secondaires légers tels que des rougeurs au niveau des électrodes ou une légère sensation de brûlure ont été normalement constatés.

Cependant, cela reste une approche très intéressante où il n’y a pas de chemin clair. Surtout parce que le groupe de test utilisé est minime et qu’il est nécessaire d’élargir l’exemplaire avant de savoir si cette approche peut vraiment aller loin.

En résumé, nous avons les aspects suivants :