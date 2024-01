La NASA confirme que 2023 a été l’année la plus chaude de l’histoire

L’Institut Goddard d’études spatiales (GISS) de la NASA a déclaré que 2023 a solidifié sa place dans l’histoire en tant qu’année la plus chaude jamais enregistrée. L’annonce a été faite après une analyse approfondie des données de température mondiale, qui a révélé une augmentation alarmante d’environ 1,2 degré Celsius au-dessus de la moyenne de référence.

À une époque où le monde est confronté aux impacts de phénomènes météorologiques extrêmes, à l’élévation du niveau de la mer et à des vagues de chaleur sans précédent, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a souligné l’urgence de faire face à la crise climatique.

Le rapport de la NASA et de la NOAA sur la température mondiale confirme ce que des milliards de personnes dans le monde ont ressenti l’année dernière : nous sommes confrontés à une crise climatique.

a déclaré Nelson.

L’administration Biden-Harris, avec la NASA, s’engage activement à lutter contre les risques climatiques et à construire des communautés résilientes.

L’année 2023 a vu des millions de personnes dans le monde subir une chaleur extrême, établissant des records mensuels de température mondiale de juin à décembre. Juillet, en particulier, s’est démarqué comme le mois le plus chaud jamais enregistré. L’anomalie de température globale de la Terre était d’environ 1,4 degré Celsius plus chaude en 2023 que la moyenne de la fin du XIXe siècle, lorsque les enregistrements modernes ont commencé.



La NASA affirme que la chaleur est causée par les émissions de combustibles fossiles

La chaleur exceptionnelle que nous ressentons n’est pas quelque chose que nous avons vu auparavant dans l’histoire de l’humanité. Elle est principalement causée par nos émissions de combustibles fossiles et nous constatons les impacts sous forme de vagues de chaleur, de pluies intenses et d’inondations côtières.

a déclaré Gavin Schmidt, directeur du GISS, laboratoire de la NASA géré par la Division des sciences de la Terre, qui est affilié à l’Institut de la Terre et à l’École d’ingénierie et de sciences appliquées de l’Université Columbia, à New York.

Malgré les preuves concluantes liant la tendance au réchauffement à long terme de la planète à l’activité humaine, les scientifiques continuent d’examiner d’autres facteurs qui contribuent aux changements climatiques annuels ou pluriannuels. Ces facteurs comprennent des phénomènes tels que El Niño, les aérosols, la pollution et les éruptions volcaniques.

Une récente étude a conclu que les aérosols volcaniques, en réfléchissant la lumière du soleil loin de la surface de la Terre, ont entraîné un léger refroidissement mondial de moins de 0,1 degré Celsius dans l’hémisphère Sud après l’éruption.

« Des actions urgentes et continues sont nécessaires »

L’importance d’actions urgentes et continues pour lutter contre les changements climatiques a été soulignée par la directrice adjointe de la NASA, Pam Melroy.

L’année record 2023 souligne l’importance d’actions urgentes et continues pour faire face aux changements climatiques.

a déclaré Melroy.

Ce communiqué de presse a été diffusé par la NASA. L’ensemble complet des données de la NASA sur les températures de surface mondiales jusqu’en 2023, ainsi que des informations détaillées sur l’analyse, sont accessibles au public sur le GISS.