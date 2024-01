Trench 94: le cimetière des sous-marins nucléaires de la Marine américaine

Nous savons qu’il existe un « cimetière » pour les vaisseaux spatiaux qui atteignent la fin de leur vie sur ​​la planète. Mais… saviez-vous qu’il existe aussi un cimetière pour les sous-marins nucléaires?

Que se passe-t-il à un sous-marin nucléaire lorsqu’il est réformé?

Avez-vous déjà demandé où vont les sous-marins nucléaires lorsqu’ils meurent? Eh bien, il existe un endroit aux États-Unis, appelé Trench 94 (tranchée 94), qui est essentiellement un cimetière de sous-marins nucléaires, contenant des dizaines de morceaux de sous-marins défuncts qui sont stockés de manière permanente.

Et bien que l’endroit soit sécurisé et conçu pour atténuer les impacts environnementaux de leurs occupants radioactifs, le nombre de coques de sous-marins réformées augmentera probablement dans les prochaines années.

L’essor des sous-marins nucléaires

Les sous-marins nucléaires sont un symbole discutable de l’évolution technologique. L’un de leurs atouts est leur combustible atomique qui leur permet d’avoir une portée illimitée à travers les océans du monde. De plus, ces machines de guerre peuvent fonctionner pendant environ 20 ans entre chaque ravitaillement.

Pendant la plus grande partie de leur durée de vie, ces navires ne conaissent que des ralentissements dus aux humains qu’ils transportent – ces humains encombrants avec leurs besoins de manger et de se reposer.

Cette capacité à fonctionner en continu sans nécessité de ravitaillement est un énorme avantage en période de guerre. Les sous-marins nucléaires, contrairement à leurs homologues à diesel, n’ont pas besoin de remonter à la surface pour que leurs moteurs respirent, évitant ainsi d’être détectés par leurs ennemis.

Le développement de ces embarcations efficaces a commencé au cœur de l’ère nucléaire, dans les années 40, et a été testé pour la première fois en 1953. Le premier sous-marin à propulsion nucléaire, l’USS Nautilus, a finalement été lancé en mer en 1955.

À partir de là, la technologie a rapidement progressé et a été développée pour divers autres navires, tels que les porte-avions (USS Enterprise) et les croiseurs (USS Long Beach). À la fin de l’année 1962, la Marine américaine avait 26 sous-marins nucléaires en activité et 30 autres étaient en construction.

Simultanément, la technologie a été partagée avec le Royaume-Unis, tandis que d’autres États dotés de la puissance nucléaire (qui avaient déjà développé et testé des armes nucléaires), tels que la France, la Russie et la Chine, ont développé leurs propres versions.

À la fin de la guerre froide en 1989, plus de 400 sous-marins à propulsion nucléaire étaient en activité ou en construction dans le monde. Actuellement, ce chiffre est bien inférieur – environ 150 – bien que le nombre de pays développant des navires a augmenté pour inclure l’Inde, tandis que des pays tels que le Brésil et l’Australie étudient leurs propres options.

En plus des sous-marins nucléaires, certains pays ont également développé des navires à propulsion nucléaire qui sont utilisés à des fins civiles, comme les brise-glaces russes qui explorent les régions arctiques. Le Japon a également tenté de créer ses propres options de navires à propulsion nucléaire dans les années 1970, mais elles n’ont pas réussi à décoller.

Le grand cimetière des réacteurs

Lorsque les réacteurs sont démantelés, tout un processus est nécessaire pour enlever leurs noyaux hautement dangereux. Tout d’abord, les navires sont découpés en segments pour retirer le noyau du réacteur et son combustible; aux États-Unis, le combustible est envoyé au laboratoire national d’Idaho. La section qui est retirée comprend la coque environnante, le blindage en plomb du réacteur et un alliage résistant à la température et aux radiations, appelé Inconel 600.

Une fois retirés, les « barils secs », comme ils sont appelés, sont transportés par la rivière Columbia et déchargés dans le port de Benton, où ils sont ensuite transportés par camion vers un site à Hanford, Washington. C’est là que se trouve la tranchée 94.

Une fois arrivés, les barils sont transférés vers la tranchée à ciel ouvert de 1000 pieds (304,8 mètres) de long. Actuellement, il y a environ 136 barils sur le site, visibles depuis Google Maps.

Les barils, connus sous le nom de conteneurs à intégrité élevée (HIC), ont été conçus pour maintenir leur contenu radioactif pendant 300 ans et pour survivre à des dommages graves.

C’est bien pour l’avenir immédiat, mais, comme la plupart des combustibles nucléaires, ils représentent un défi pour les générations futures. Selon la marine américaine, chaque baril contient environ 25 000 curies de radiation – ce qui tuerait un être humain en cas d’exposition – et contiendra environ 250 curies dans 1000 ans.