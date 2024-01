Les scientifiques de Copernic ont officiellement confirmé que l’année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne de 1,48 °C de plus par communiqué à l’époque préindustrielle. Nous sommes à un souffle du seuil critique de 1,5 °C, au-delà duquel les conséquences les plus dramatiques et irréversibles de la crise climatique nous attendent.

L’année 2023 a été officiellement confirmée comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, du moins depuis que nous gardons une trace de la température globale de la planète (le milieu du XIXe siècle). Le dernier bulletin publié par les scientifiques de Copernic, la mission gérée conjointement par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA), a mis en évidence ce nouveau record dramatique et prévu. Le chiffre montre que l’année passée a connu une température moyenne de 14,98 °C, soit 0,17 ° C de plus que celle mesurée en 2016, qui détenait le précédent record.

Ce qui préoccupe les experts, ce n’est pas tant la donnée isolée d’une seule année, mais la tendance à l’augmentation constante observée ces dernières années et surtout la différence significative par communiqué aux moyennes historiques de référence. En 2023, en effet, la « fièvre de la Terre » était de 0,60 °C plus élevée que la période 1991-2020. Mais ce n’est pas tout. Copernicus a souligné que en 2023, la température moyenne de l’air en surface était de 1,48 °C plus chaude que les niveaux enregistrés à l’époque préindustrielle, c’est-à-dire entre 1850 et 1900. Cela indique que nous sommes à un souffle de dépasser le seuil critique de 1,5 °C de réchauffement fixé par les scientifiques, au-delà duquel les conséquences les plus catastrophiques et irréversibles de la crise climatique en cours se produiront. C’est un « scénario inexploré » qui met en péril notre propre civilisation; pas étonnant que pour les experts, le changement climatique représente la principale menace existentielle pour l’humanité. Rappelons que 1,5 °C était l’objectif le plus vertueux fixé par l’Accord de Paris sur le climat de 2015, mais il est pratiquement certain que nous ne pourrons plus l’atteindre. Cependant, il est nécessaire de maintenir l’objectif de ne pas dépasser 2 °C, même si les tendances actuelles, selon le GIEC, suggèrent un réchauffement effrayant de 2,7 °C d’ici la fin du siècle.

Selon Copernicus, d’ici fin janvier ou février, nous aurons une période de 12 mois au cours de laquelle le réchauffement atteindra 1,5 °C par communiqué à l’époque préindustrielle, en raison des émissions constantes de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz responsables du changement climatique liés aux activités humaines. Cela est suggéré par le fait que, à partir de juin, chaque mois de 2023 a été le plus chaud jamais enregistré dans la série historique. Une série inquiétante qui a abouti à l’année la plus chaude jamais enregistrée, que Stephane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, n’a pas hésité à décrire comme un « aperçu d’un avenir catastrophique ».

Décembre, dont les données viennent d’être publiées, a pleinement confirmé la tendance négative et a été de 0,31 °C plus « chaud » que les mois de décembre 2015 et 2019, qui détenaient auparavant ex aequo les records des plus chauds jamais enregistrés. Le mois dernier, la température de l’air en surface était même de 0,85 °C plus élevée que la période historique de référence de 1991 à 2020. Les mois les plus chauds de 2023 ont été juillet et août, tandis que septembre, avec 0,93 °C de plus que la série historique, a été celui qui s’est le plus éloigné de la moyenne. En ce qui concerne l’Europe, l’année passée a été la deuxième plus chaude de tous les temps, derrière 2020 qui détient toujours le record avec 0,17 °C de plus.

En utilisant l’ensemble de données ERA5, les scientifiques du Copernicus Climate Change (C3S) – un groupe de recherche du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) – ont établi que en 2023, chaque jour était plus chaud d’au moins 1°C par communiqué à l’époque préindustrielle, tandis que près de la moitié d’entre eux dépassaient le seuil critique de 1,5 °C. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que les chercheurs ont calculé une augmentation de 1/3 des émissions de carbone liées aux incendies par communiqué à 2022, le principal catalyseur de l’effet de serre et donc de la crise climatique provoquée par l’homme. L’extension de la banquise antarctique a également atteint des niveaux historiquement bas, reflétant les anomalies de température qui continuent de se produire aux pôles.