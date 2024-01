Le sacrifice extrême de maman calmar dans une vidéo merveilleuse : ainsi, elle protège ses petits

Les scientifiques ont filmé une femelle de calmar à yeux noirs (Gonatus onyx) transportant un long et sinueux câble d’œufs. Ce sont des images merveilleuses qui montrent le dernier voyage du céphalopode : la mère, en effet, ne peut pas se nourrir tout en prenant soin de ses petits et est destinée à mourir de privations ou de prédation.

Crédit : Instagram / Schmidt Ocean Institute

Au large du Costa Rica, dans les profondeurs marines, les scientifiques ont capturé des images merveilleuses et évocatrices d’une femelle calmar transportant un câble d’œufs, qu’elle retient délicatement avec ses bras. Il s’agit de l’acte ultime d’une mère, destinée à perdre la vie précisément à cause de la manière dont elle prend soin de ses petits. Pendant la période d’incubation, qui dure de 6 à 9 mois selon les experts des céphalopodes, la femelle ne peut pas se nourrir ; son organisme ne peut compter que sur les réserves de lipides accumulées avant l’accouplement et la ponte des œufs. En les transportant de cette manière, elle favorise leur oxygénation, mais sa nage lente et gracieuse en réalité une proie facile pour les mammifères marins qui plongent en haute mer. Si ce ne sont pas les mammifères marins qui la dévorent, son corps malnutri sera progressivement affaibli jusqu’à la mort.

Le protagoniste de la vidéo suggestive est une femelle de calmar à bras griffus ou calmar à yeux noirs (Gonatus onyx), filmée près de l’affioramento Caballito (Costa Rica) par les scientifiques du Schmidt Ocean Institute lors de l’expédition « Octopus Odyssey ». Les noms communs de cet animal fascinant sont liés à deux caractéristiques anatomiques : les bras munis de crochets particuliers à leur extrémité, utilisés par les mères pour transporter le tapis d’œufs, et les grands yeux noirs perçants entourés de blanc. Gonatus onyx est l’une des deux seules espèces de calamars connues pour prendre soin des œufs après la ponte. Après l’accouplement, qui se produit par l’introduction de spermatophores par les mâles (avec un bras modifié) dans un oviducte près de la bouche des femelles, ces dernières déposent les œufs dans de fines membranes en nid d’abeille, formant une masse gélatineuse. Ils sont ensuite recueillis et retenus par les bras comme une sorte de câble tubulaire sinueux et fluide, qui est délicatement oxygéné par les mouvements lents et élégants pendant la nage. Ils peuvent contenir jusqu’à 3 000 œufs à l’intérieur.

Comme expliqué dans un post sur Instagram par le Schmidt Ocean Institute, une fondation à but non lucratif dédiée à la recherche et à la divulgation océanographique, ces calmars ne peuvent pas nager rapidement, donc ils deviennent « faciles proies pour les mammifères marins qui plongent en haute mer ». En raison de cette vulnérabilité significative, les femelles en incubation se déplacent à des profondeurs plus grandes pour être moins facilement repérables, jusqu’à environ 1 800 mètres. Leur destin, comme indiqué, est déjà scellé : tôt ou tard, elles seront soit prises pour proie, soit mourront de privations pendant que leurs œufs se développent. Dans l’étude intitulée « Post-spawning egg care by a squid » publiée dans Nature, les scientifiques de l’Université de Rhode Island ont expliqué que les femelles menacées qui tentent de s’enfuir rompent accidentellement le fragile câble, favorisant l’éclosion des œufs les plus matures.

Les calmars à yeux noirs sont de petits céphalopodes, dont la longueur du manteau des adultes ne dépasse pas 20 centimètres. C’est une espèce très courante dans l’océan Pacifique Nord, avec une large distribution, de l’Extrême-Orient à la Californie. Leur cycle reproductif, aussi fascinant que dramatique – les mâles meurent également après le premier accouplement – montre l’une des nombreuses façons dont la vie a décidé de se perpétuer sur notre unique et précieuse planète.