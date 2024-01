L’Europe a lancé seulement trois fusées en 2023, le nombre le plus bas depuis…

2023 a été l’année avec le plus grand nombre de lancements spatiaux de l’histoire, mais l’Europe n’a contribué qu’avec trois. La réforme de l’Ariane 5, les retards de l’Ariane 6 et les problèmes avec la fusée Vega ont contribué à une année terrible pour l’Agence spatiale européenne, qui voit en 2024 une opportunité de changer la situation.

Crise des fusées de l’Agence spatiale européenne

En 2023, l’Agence spatiale européenne a fait ses adieux à la fusée Ariane 5 avec le lancement de JUICE, une sonde qui orbitera l’une des lunes de Jupiter à partir de 2034.

Cela a été l’une des deux missions les plus importantes pour l’Europe l’année dernière, aux côtés du lancement du télescope Euclid. Cependant, ce télescope spatial a été lancé à bord d’un Falcon 9 de l’entreprise américaine SpaceX.

Les retards du nouveau lanceur européen Ariane 6 et le veto russe ont contraint la Commission européenne et l’ESA à faire appel au Falcon 9 pour des missions clés. La fusée de SpaceX lancera quatre satellites du système de navigation Galileo dans deux lancements prévus pour avril et juillet 2024.

L’Ariane 5 a volé pour la dernière fois en 2023 pour mettre en orbite un satellite militaire français. Pendant ce temps, la fusée Vega (destinée à des charges utiles plus petites) a lancé une mission partagée qui n’a pas réussi à mettre en place deux satellites.

Le dernier vol de la fusée Vega était prévu pour le premier semestre 2024, avec à bord le satellite d’observation Sentinel 2C de l’Union européenne, mais la perte de deux réservoirs qui ont été lancés de manière incorrecte a reporté le lancement à septembre. Pour aggraver la situation, son remplaçant, la fusée Vega C, n’a pas pu voler pendant toute l’année en raison d’une défaillance lors de son dernier lancement qui a entraîné la perte des satellites d’observation Pléiades-Neo 5 et 6.

Avec seulement trois lancements orbitaux, 2023 a été l’année la plus lente pour les lancements européens depuis 2009:

2023: 3 lancements

2022: 6 lancements

2021: 15 lancements

2020: 10 lancements

2019: 9 lancements

2018: 11 lancements

2017: 11 lancements

2016: 11 lancements

2015: 9 lancements

2014: 11 lancements

2013: 7 lancements

2012: 5 lancements

2011: 6 lancements

2010: 4 lancements

2009: 3 lancements

2008: 2 lancements

L’ESA a publié une vidéo sur les progrès qu’elle espère réaliser avec ses fusées cette année, y compris la première du puissant Ariane 6 en juillet et le retour du Vega-C sur le pas de tir en novembre. Deux vols de fusées sont prévus pour 2024, plus le dernier vol de Vega en septembre.

Ce sera également une année passionnante en termes de missions spatiales, avec le lancement du vaisseau Einstein (une collaboration avec l’Académie chinoise des sciences) et la mission de défense planétaire HERA.