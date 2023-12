Voici la surprenante raison pour laquelle nous continuons à avoir des dents de sagesse

L’une des grandes gênes pour les jeunes adultes est de se débarrasser de la dent de sagesse.

Le vrai motif est vraiment étonnant

L’hygiène dentaire est quelque chose de vraiment compliqué. Nous avons développé toute une industrie autour de cela qui nous permet d’accéder à des brosses à dents futuristes et à des crèmes dentaires à des fins inattendues. Cependant, quelque chose que nous ne comprendrons jamais est pourquoi nous avons les inconfortables dents de sagesse dans notre bouche. Aujourd’hui, nous allons essayer de faire la lumière sur cette question curieuse.

Les dents de sagesse et leur disparition dans le futur

Dans un article pour The Conversation, les experts en santé dentaire Ariadne Letra et Seth M. Weinberg ont expliqué pourquoi nous avons les gênantes dents de sagesse dans notre bouche alors qu’aujourd’hui elles ne sont plus nécessaires et ne nous aident en rien, car elles apparaissent tardivement et nous causent généralement de nombreux problèmes. Évidemment, tout le monde n’a pas de problèmes à cet égard, mais beaucoup de personnes ont la mâchoire déformée ou les dents poussent de travers et leur élimination est nécessaire.

La raison derrière tout cela est purement évolutionnaire. Ainsi, notre corps a évolué au fil de millions d’années. Mais dans le passé, les régimes alimentaires des Australopithèques et des premiers Homo étaient marqués par la consommation de restes vraiment durs, des graines aux fruits pour lesquels nous avions besoin de puissantes molaires. Cela signifiait que plus notre mâchoire et nos dents étaient grandes, mieux nous pouvions supporter l’abrasion lors de la mastication de tous types d’aliments.

Au fil des années, les êtres humains ont commencé à se nourrir d’une autre manière. En cuisinant, en transformant les aliments. Cela a fait que la dentition n’était plus aussi importante et que le processus évolutif a permis à davantage de personnes avec de petites bouches de survivre, ce qui a standardisé la taille des dents que nous avons aujourd’hui. Cependant, il reste quelques vestiges, comme le fait que la grande majorité de la population mondiale continue de développer les molaires connues sous le nom de dents de sagesse.

En résumé, les dents de sagesse existent pour les raisons suivantes:

Tout le monde n’a pas de dents de sagesse. Et en plus, tout le monde ne les fait pas retirer.

La raison pour laquelle nous avons des dents de sagesse est évolutionnaire : nos plus proches parents en ont aussi.

Elles apparaissent pour une raison logique : les humains du passé avaient besoin de machoires plus robustes , c’est pourquoi nous avons hérité de dents qui ne nous sont pas très utiles aujourd’hui.

, c’est pourquoi nous avons hérité de dents qui ne nous sont pas très utiles aujourd’hui. Un exemple assez évident de ce phénomène est que les Australopithecus Afarensis, l’un de nos ancêtres les plus célèbres, avaient besoin de ce type de dentition car leur régime alimentaire était composé d’aliments trop durs.

Une évolution très vaste

Il faut prendre en compte que les premiers humains consommaient des racines, des fruits durs et toutes sortes d’aliments qui mettaient à l’épreuve l’abrasion de nos dents. C’est pourquoi plus nous avions de molaires, mieux c’était. Quelque chose qui avec le temps a évolué vers une dentition beaucoup plus petite et spécialisée dans la consommation de viande cuite et de produits qui ne sont pas excessivement durs.

En réalité, de nos jours, 25% de la population naît sans dents de sagesse, ce qui est assez intéressant et qui ouvre la voie à un futur où aucun être humain n’aura ces dents ennuyeuses encastrées dans leur mâchoire. Le temps nous le dira.