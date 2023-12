OSIRIS-APEX, veut « espionner » l’astéroïde Apophis

Apophis est un astéroïde qui a suscité une certaine inquiétude en décembre 2004, lorsque les premières observations indiquaient une faible probabilité de collision avec la Terre en 2029. Il ne va pas entrer en collision, mais il passera très près et la NASA veut en profiter pour étudier l’astéroïde en utilisant le vaisseau déjà connu OSIRIS-REx.

Nouvelle opportunité pour l’un des vaisseaux les plus importants jamais fabriqués par l’Homme

Le vaisseau spatial appelé OSIRIS-REx est en voyage dans le but d’étudier l’astéroïde Apophis et profiter de son passage le plus proche de la Terre en 2029, ce qui n’est pas arrivé depuis le début de l’histoire enregistrée.

Après un long voyage spatial, il est peut-être temps de lever les pieds et de se reposer un peu – surtout après un voyage de sept ans et 6,4 milliards de kilomètres pour ramener un échantillon de l’astéroïde Bennu sur Terre. Mais OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer), la mission de la NASA qui a réussi cette réalisation en septembre, est déjà en route vers une nouvelle destination. Et avec un nouveau nom.

Lorsque OSIRIS-REx a quitté Bennu en mai 2021 avec un échantillon à bord, ses instruments étaient en excellent état et il lui restait encore un quart de carburant. Ainsi, au lieu d’éteindre le vaisseau après avoir livré l’échantillon, l’équipe a proposé de l’envoyer en mission bonus vers l’astéroïde Apophis, avec une arrivée prévue en avril 2029.

La NASA a accepté et ainsi est née OSIRIS-APEX (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security – Apophis Explorer).

Une occasion rare avec l’astéroïde Apophis

Après avoir envisagé différentes destinations (y compris Vénus et plusieurs comètes), la NASA a choisi d’envoyer le vaisseau spatial vers Apophis, un astéroïde de type S composé de matériaux silicatés et de nickel-fer, un peu différent de Bennu, qui est riche en carbone et de type C.

La partie intéressante concernant Apophis est son rapprochement exceptionnel avec notre planète le 13 avril 2029. Bien qu’Apophis ne heurtera pas la Terre lors de cette rencontre ni dans un avenir prévisible, son passage de 2029 placera l’astéroïde à moins de 32 000 kilomètres de la surface – plus proche que certains satellites et suffisamment proche pour être visible à l’œil nu dans l’hémisphère oriental.

Les scientifiques estiment que des astéroïdes de la taille d’Apophis, d’environ 340 mètres de diamètre, ne passent près de la Terre qu’une fois tous les 7500 ans.

OSIRIS-APEX étudiera Apophis immédiatement après ce passage, ce qui nous permettra de voir comment sa surface change en interagissant avec la gravité terrestre.

a déclaré Amy Simon, scientifique de mission au centre de vol spatial Goddard de la NASA.

Le rapprochement d’Apophis avec la Terre modifiera son orbite et la durée de sa journée de 30,6 heures. Le rapprochement peut également provoquer des tremblements de terre et des glissements de terrain à la surface de l’astéroïde, ce qui peut agiter le matériau et révéler ce qui se trouve en dessous.

Le rapprochement est une expérience naturelle importante. Nous savons que les forces de marée et l’accumulation de matériaux en tas de débris sont des processus fondamentaux qui peuvent jouer un rôle dans la formation des planètes. Ils peuvent nous renseigner sur la façon dont nous sommes passés de débris au début du système solaire à des planètes complètes.

a expliqué Dani Mendoza DellaGiustina, chercheur principal d’OSIRIS-APEX à l’Université d’Arizona à Tucson.

L’astéroïde Apophis représente plus qu’une simple opportunité d’en apprendre davantage sur la formation de systèmes solaires et de planètes : il se trouve que la plupart des astéroïdes potentiellement dangereux connus (ceux dont les orbites se trouvent à moins de 4,6 millions de kilomètres de la Terre) sont également de type S.

Ce que l’équipe découvrira sur Apophis pourra informer la recherche sur la défense planétaire, l’une des priorités principales de la NASA.

OSIRIS-APEX : itinéraire du voyage

Le 2 avril 2029 – environ deux semaines avant le rapprochement le plus proche d’Apophis avec la Terre – les caméras d’OSIRIS-APEX commenceront à capturer des images de l’astéroïde alors que le vaisseau se rapprochera de lui. Pendant cette période, Apophis sera également observé de près par des télescopes terrestres. Mais dans les heures suivant le rapprochement le plus intime, l’astéroïde Apophis sera trop proche du Soleil dans le ciel terrestre pour être observé par des télescopes optiques terrestres. Cela signifie que les changements causés par le rapprochement seront mieux détectés par le vaisseau spatial.

OSIRIS-APEX arrivera sur l’astéroïde le 13 avril 2029 et fonctionnera à proximité pendant environ 18 mois. En plus d’étudier les changements causés par le rapprochement d’Apophis avec la Terre, le vaisseau spatial mènera de nombreuses études similaires à celles qu’OSIRIS-REx a réalisées sur Bennu, notamment en utilisant son ensemble de caméras, de spectromètres et d’un télémètre laser pour cartographier la surface et analyser sa composition chimique.

En guise de « bis », OSIRIS-APEX répétera l’un des actes les plus impressionnants d’OSIRIS-REx (hormis la collecte d’échantillons), en plongeant à moins de 5 mètres de la surface de l’astéroïde et en tirant ses propulseurs vers la surface. Cette manœuvre agitera les roches et la poussière pour permettre aux scientifiques d’avoir un aperçu du matériau situé en dessous.

Bien que le rapprochement avec Apophis soit encore à plus de cinq ans, la prochaine étape de son voyage est le premier des six passages près du Soleil. Ces approches, combinées à trois assistances gravitationnelles de la Terre, mettront OSIRIS-APEX sur la trajectoire pour atteindre Apophis en avril 2029.

On ne sait pas encore ce qu’OSIRIS-APEX découvrira sur Apophis, mais si l’incarnation précédente de la mission est une indication, des découvertes scientifiques étonnantes sont à prévoir. « Nous avons beaucoup appris sur Bennu, mais nous avons maintenant encore plus de questions pour notre prochaine cible », a déclaré Simon.