Le plus grand lac jamais existé sur Terre entre dans le Guinness World Records

C’est le mégalac Paratethys, qui s’étendait des Alpes de l’Europe orientale au Kazakhstan actuel, en Asie centrale. À son apogée, il y a environ 10 millions d’années, il couvrait une zone un peu plus grande que la mer Méditerranée actuelle.

Reconstruction paléogéographique des fluctuations de Paratethys à la fin du Miocène. Au cours des phases de régression, le mégalac a perdu une grande partie de sa surface, tandis que l’eau restante a été divisée entre un lac salé central dans le bassin de la mer Noire (marqué en rouge) et des bassins périphériques qui se remplissaient périodiquement (bleu) / . Crédit: Palcu DV et al., Rapports scientifiques 2021

Même si connaître le nom du plus grand lac du monde (le lac Caspienne) peut être utile lorsque vous jouez à Trivial Pursuit, il arrive souvent qu’on tombe dans l’erreur de penser que certaines questions n’ont qu’une seule réponse évidente. C’est le cas du plus grand lac ayant jamais existé sur Terre – qui n’est donc pas le lac Caspienne – et qui vient d’entrer dans le livre des records Guinness en tant que la masse d’eau la plus vaste jamais rassemblée dans un bassin. Il s’agit du mégalac Paratethys , un plan d’eau qui s’étendait des Alpes de l’Europe orientale au Kazakhstan actuel, en Asie centrale, et qui est maintenant devenu officiellement le plus grand lac ayant jamais existé sur Terre .

Paratethys, le plus grand lac de l’histoire de la Terre

Le mégalac Paratethys appartient au passé lointain de la Terre. On estime qu’à son apogée (il y a environ 10 millions d’années), il couvrait une superficie de 2,8 millions de kilomètres carrés , soit un peu plus grande que celle de la mer Méditerranée actuelle, et contenait un volume d’eau de plus de 1,77 million de kilomètres cubes, soit plus de dix fois le volume de tous les lacs salés et d’eau douce actuels réunis .

Mais le mégalac Paratethys était loin d’être un bassin rafraîchissant pour nager, car on pense que son eau était saumâtre et légèrement salée . Pourtant, avec sa limite la plus à l’ouest le long des contreforts des Alpes orientales, le Paratethys s’étendait à travers l’Europe jusqu’au Kazakhstan, en Asie centrale, abritant une variété d’espèces endémiques qui ne se trouvent aujourd’hui nulle part ailleurs sur la planète. Parmi eux, le Cetotherium riabinini, l’un des mammifères préhistoriques les plus semblables aux baleines modernes – les baleines à fanons (les lamelles présentes dans la bouche à la place des dents) -, qui mesurait 3 mètres et était la plus petite espèce de baleine ayant jamais existé. .

Leur présence dans le mégalac Paratethys est supposée être liée à la formation du plan d’eau, qui était en effet relié à la mer il y a environ 12 millions d’années, jusqu’à ce que la collision des plaques tectoniques africaines et européennes l’isole, le transformant en un lac autonome. .

L’histoire du mégalac Paratethys

Le Paratethys n’était pas un bassin constamment vaste: dans une étude de 2021 publiée dans la revue Scientific Reports, une équipe internationale de recherche a déterminé les dimensions et le volume du lac, mais a également reconstruit son histoire, découvrant des fluctuations et des périodes de dessiccation.

Cartes paléogéographiques schématiques des fluctuations du mégalac Paratethys / Crédit: Palcu DV et al., Reports scientifiques 2021.

Pendant l’une de ces périodes, connue sous le nom de Grand assèchement chersonien, entre 7,65 et 7,9 millions d’années, le lac aurait perdu environ deux tiers de sa surface et un tiers de son volume. « L’eau restante était stockée dans un lac salé central et dans des bassins périphériques désoxydés, tandis que de vastes régions (jusqu’à 1,75 million de km2) devenaient des terres émergées propices au développement de paysages de forêt de steppe », expliquent les auteurs de l’étude.

Un remplissage ultérieur et la formation d’une sortie par érosion sur la marge sud-ouest du lac auraient cependant provoqué son débordement dans la mer Méditerranée, entre 6,7 et 6,9 millions d’années, entraînant la disparition définitive du lac qui, en réalité, n’était plus un plan d’eau distinct.

En s’écoulant, l’énorme lac a toutefois offert un dernier spectacle impressionnant, créant une » cascade impressionnante » tandis que son eau coulait vers la mer, comme l’a déclaré l’auteur principal de l’étude, Dan Valentin Palcu, dans une déclaration sur Science. Aujourd’hui, les principaux vestiges du mégalac sont la mer Noire, la mer Caspienne et la mer d’Aral , qui faisaient autrefois partie du lit de Paratethys, tandis que la sortie qui a donné naissance à l’énorme cascade est probablement immergée dans la mer Égée .

Les proportions de l’ancien lac, telles que calculées par les chercheurs à son apogée, ont été officiellement reconnues par les juges du Guinness World Records, qui ont décerné à Paratethys le titre de « plus grand lac de tous les temps », établissant ainsi le vieux bassin comme un record qui résiste depuis au moins 10 millions d’années .