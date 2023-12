Arrive ce soir la pleine lune froide du 27 décembre 2023, à quelle heure voir la dernière pleine lune de l’année

Luna Piena Fredda

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2023 si verificherà la Luna Piena Fredda, l’ultimo plenilunio dell’anno e il primo dopo il solstizio d’inverno. Perché si chiama così e con quali altri nomi è conosciuta.

Stanotte, tra martedì 26 e mercoledì 27 dicembre 2023, si verificherà l’ultimo plenilunio dell’anno, la Luna Piena Fredda. L’ora esatta della pienezza sarà infatti raggiunta alle 01:33 del 27, nel cuore della notte. Il nome, come spiegato da Almanac.com, è legato alla tradizione dei nativi americani Mohawk ed è chiaramente ispirato dal primo vero gelo invernale. Il plenilunio di quest’anno, il primo dopo il solstizio d’inverno, è soprannominato anche “Luna Piena di Natale” per il fatto che cade proprio a ridosso delle festività natalizie. Il disco lunare, del resto, appare pieno ai nostri occhi per circa tre giorni.

Tra gli altri nomi con cui è conosciuta la Luna Piena Fredda ci sono Luna della Lunga Notte (Mohicani), poiché si verifica proprio durante le notti “più lunghe” prossime al solstizio d’inverno; Luna Creatrice dell’Inverno (Abenaki occidentali); Luna di Neve (Haida e Cherokee); Luna degli Alberi Gelati (Cree) e molti alti appellativi legati alla tradizione dei nativi americani. Almanac.com, inoltre, indica che era conosciuta dagli antichi pagani europei anche come “Luna prima di Yule” in omaggio alla festa di Yule “che celebrava il ritorno del sole annunciato dal solstizio d’inverno”.

A che ora vedere la Luna Piena stanotte mercoledì 27 dicembre 2023

Come specificato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), la Luna Piena si verificherà esattamente alle 01:33 di mercoledì 27 dicembre. Il plenilunio avviene infatti in un momento ben preciso della giornata a causa dei moti celesti, tuttavia, come già ricordato, all’occhio umano il disco lunare appare comunque pieno diverse ore prima e dopo la “pienezza”, tanto da abbracciare quasi tre giorni interi. È proprio per questo motivo che si è deciso di soprannominarla “Luna Piena di Natale”: la notte del 25 dicembre la compagna della Terra ci apparirà luminosissima e praticamente completa. Nel momento esatto del plenilunio la Luna si troverà alta nel cielo occidentale, incastonata nel cuore della costellazione dell’Auriga. Ad accompagnarla la splendida stella Capella alla sua destra, le Pleiadi (M45) in basso – con la quale ha duettato alla vigilia di Natale – e la gigante rossa Betelgeuse a sinistra, recentemente coinvolta in uno spettacolare evento di occultazione da parte dell’asteroide Leona (319).

Perché la luna piena di stanotte si chiama « Fredda »

I nomi comuni dei pleniluni non hanno alcuna valenza scientifica, ma sono senza dubbio un modo affascinante per riferirsi a questi suggestivi fenomeni astronomici che si susseguono mese dopo mese. La stragrande maggioranza degli appellativi è legata alla tradizione culturale dei nativi americani e al loro calendario lunare, attraverso il quale scandivano i mesi, le stagioni e gli anni. Per ciascun plenilunio veniva omaggiato un fenomeno naturale o evento che aveva una rilevanza significativa per la vita delle tribù; per questo i nomi fanno riferimento ad animali, piante, caccia, condizioni atmosferiche, raccolti e altre tematiche naturali. La Luna Piena Fredda, ovviamente, non fa eccezione. Il nome, come anticipato, è legato ai Mohawk, il “Popolo della pietra focaia” le cui origini erano legate alla bucolica Valle Mohawk, incastonata tra lo Stato di New York e il Canada meridionale (province dell’Ontario e del Quebec). Decisero di chiamarla “Fredda” perché a dicembre si inizia ad avvertire il rigore del freddo invernale, dopo le prime gelate autunnali. Il plenilunio di questo mese è infatti prossimo al solstizio d’inverno, cioè il momento esatto che sancisce il passaggio dall’autunno alla stagione invernale. Le lunghe e fredde notti di questo periodo avevano un impatto drammatico sulla vita delle comunità di nativi; molti infatti non sopravvivevano, per fame, malattie e appunto freddo. Non c’è da stupirsi che tante tribù abbiano deciso di dedicare al freddo, alla neve e al gelo il nome del plenilunio di dicembre nel proprio calendario lunare.

Quando ci sarà la prossima luna piena: il calendario 2024

Il primo plenilunio del 2024 si verificherà giovedì 25 gennaio, la Luna Piena del Lupo. Da qui fino alla fine dell’anno seguiranno:

• Luna Piena di Neve: 24 febbraio

• Luna Piena del Verme: 25 marzo

• Luna Piena Rosa: 23 aprile

• Luna Piena dei Fiori: 23 maggio

• Luna Fragola: 22 giugno

• Luna Piena del Cervo: 21 luglio

• Luna Piena dello Storione: 19 agosto

• Luna Piena del Raccolto: 18 settembre

• Luna Piena del Cacciatore: 17 ottobre

• Luna Piena del Castoro: 15 novembre

• Luna Piena Fredda: 15 dicembre