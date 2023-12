Il semble être un portail vers une autre dimension, mais en réalité c’est une planète proche que tu connais bien

Cette spectaculaire photographie prise par le télescope spatial James Webb nous montre… Uranus !

Ceci est la dernière photo d’Uranus prise par le télescope James Webb.

Le télescope spatial James Webb, qui, comme vous le savez, a été construit et est opéré en collaboration par l’Agence spatiale européenne, l’Agence spatiale canadienne et la NASA, est en train de révolutionner l’exploration spatiale grâce à une puissance, une résolution et une sensibilité sans précédent par rapport à tout autre appareil que les humains aient envoyé dans l’espace. En réalité, ses images sont si impressionnantes que beaucoup d’entre nous les utilisent comme fonds d’écran sur nos appareils, nous laissant parfois bouche bée devant le niveau de détail avec lequel nous pouvons maintenant voir des planètes, y compris celles de notre système solaire que nous croyions connaître.

C’est le cas de la planète Uranus, que nous pouvions déjà voir en détail et en 3D avec Google grâce à ses outils d’exploration, mais qui est maintenant probablement montrée avec le niveau de détail le plus élevé que nous n’ayons jamais vu, grâce à des photographies de champ profond que le James Webb nous a envoyées sur Terre, nous montrant ses anneaux, certaines de ses 27 lunes et les étoiles les plus proéminentes qui l’entourent.

Les images, bien sûr, ont été publiées par la NASA sur le site web officiel de la mission James Webb, où vous trouverez également des explications de base et un langage moins technique pour bien comprendre ce que vous voyez.

Voici Uranus, la géante de glace qui tourne sur le côté

Jusqu’à présent, grâce aux images de la sonde Voyager 2 prises dans les années 80, nous avons toujours eu la croyance qu’Uranus était simplement une boule bleue glacée et tranquille, mais les récents progrès scientifiques nous ont permis de savoir que cette planète est plus dynamique et inhabituelle qu’elle n’en avait l’air.

Il faut d’abord savoir que cette énorme boule gelée est la seule planète du système solaire à tourner sur le côté, probablement à la suite de la collision d’un énorme objet avec un Uranus plus jeune, qui a fait pivoter massivement son axe de rotation (à près de 98 degrés) pour nous montrer maintenant ses pôles de chaque côté. Ce n’est pas sa seule particularité, car avec Vénus, elle tourne également dans le sens opposé aux autres planètes.

De plus, elle possède plusieurs anneaux et jusqu’à 27 lunes, dont beaucoup peuvent même être identifiées sur les dernières photos du James Webb publiées par la NASA :

Sur les photos, vous verrez <strong+une apparence plus détaillée d’Uranus, qui semble être un portail vers une autre dimension, mais qui nous montre en réalité ses anneaux dans les moindres détails, même l’anneau Zeta extrêmement faible qui est plus proche de la surface.

Les experts nous signalent également qu’il est possible de voir plusieurs tempêtes brillantes près de la limite sud de la calotte polaire, une calotte saisonnière qui montre même des nuages et devient plus proéminente lorsque le pôle de la planète est directement orienté vers le Soleil.

Les saisons de la planète Uranus sont précisément les plus extrêmes du système solaire, car sa rotation latérale avec un axe à 98 degrés fait en sorte que le Soleil brille sur un pôle pendant presque un quart de l’année, laissant l’autre moitié de la planète dans un hiver sombre et froid qui dure incroyablement 21 ans.

Impressionnant, n’est-ce pas ? Et le James Webb ne fait que commencer à travailler…