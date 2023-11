Devons-nous quitter la Terre ? Mais allons-nous où, Mars? Pourquoi pas Vénus?

Depuis des années, nous sommes obsédés par l’idée d’atteindre Mars. Pour certains experts, c’est la mauvaise planète. C’est parce que Vénus est plus proche, le voyage serait plus court et offrirait une précieuse expérience d’apprentissage. Bien sûr, tout le monde n’est pas d’accord. Alors, sommes-nous en train de tracer un mauvais chemin spatial?

« Nous devons comprendre comment sortir du berceau. »

La phrase est du Dr Noam Izenberg, du Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins, et pour être précis et contextualiser les choses: non, il ne parle pas de bébés qui sautent du lit pour explorer la chambre.

Ce à quoi Izenberg réfléchit, c’est comment planifier notre exploration de l’univers au-delà de la Terre et de la Lune, pour laquelle nous avons décidé il y a quelques décennies de commencer la tâche.

La question semble un peu étrange, surtout si l’on considère que la NASA a fixé comme objectif de mener une mission habitée sur Mars d’ici la fin des années 2030 ou le début des années 2040 et qu’Elon Musk prévoit d’atterrir sur la planète rouge dans dix ans.

Cependant, pour Izenberg, ce n’est pas forcément le cas et la question est pertinente. En réalité, Izenberg soutient qu’il serait peut-être plus judicieux de regarder vers un autre de nos voisins du système solaire, Vénus, avant d’essayer d’explorer Mars de manière habitée.

Le paradigme actuel de la NASA est d’aller de la Lune à Mars. Nous essayons de défendre Vénus comme une cible supplémentaire sur ce chemin.

A déclaré Izenberg. Son opinion est partagée par d’autres astronomes. Mais alors, quels sont les arguments qui soutiennent ce changement d’objectif?

Le chercheur fait référence, en premier lieu, à la proximité. La distance varie en fonction des orbites, mais la NASA estime que Vénus se situe entre 38,2 et 261 millions de kilomètres. Dans le cas de Mars, l’agence spatiale américaine parle de 54,6 à 401,4 millions de kilomètres.

Allons plutôt sur Vénus et pensons un jour à Mars

Les partisans de l’inclusion de Vénus dans le calendrier spatial affirment, selon The Guardian, que nous pourrions réaliser un voyage habité vers Vénus en moins de temps : au lieu des trois ans nécessaires pour accomplir un aller-retour vers Mars, une mission vers Vénus prendrait environ un an.

L’expérience nous permettrait de mieux connaître la planète, mais elle fournirait également une première leçon précieuse sur les missions habitées et les explorations prolongées. Un autre avantage de l’inclusion de Vénus dans la planification est que ce qui pourrait sembler être un détour vers Vénus raccourcirait le voyage et économiserait du carburant pour la planète rouge, en profitant de sa gravité.

En tout cas, l’objectif de la mission vénusienne peut être défini soit dans le cadre d’une mission autonome, soit dans le cadre d’une mission ayant Mars comme destination finale.

Nous apprendrions à travailler dans l’espace lointain, sans nous engager dans une mission complète vers Mars.

A conclu Izenberg.

Les réflexions de l’expert sur l’attrait d’une mission sur Vénus sont présentées dans le rapport « Meeting with the Goddess », édité avec l’économiste de la NASA, Alexander Macdonald.

