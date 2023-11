Une supertempête solaire arrive et pourrait « mettre fin à Internet », disent les scientifiques

Le soleil est agité, hyperactif, et les scientifiques savaient déjà que le 25ème cycle de notre étoile ne serait pas calme, comme l’ont été les 11 années du cycle précédent. Ainsi, les tempêtes solaires que la Terre subit et qui peuvent même produire de magnifiques aurores boréales pourraient un jour créer ce qu’un chercheur a décrit comme un « apocalypse de l’Internet ».

Que peut faire une super tempête solaire à la Terre?

Les éruptions se produisent lorsque le soleil s’illumine et que nous voyons le rayonnement. Plus simplement, on peut dire que c’est une sorte de flash de canon. Et après le tir du canon, il y a l’éjection de masse coronale (CME). Ainsi, nous pouvons voir le flash, mais l’éjection de masse coronale peut aller dans n’importe quelle direction aléatoire dans l’espace. Avec la technologie dont nous disposons aujourd’hui, cependant, nous pouvons savoir quand cette énergie se dirige vers la Terre.

Cependant, étant donné la proximité à laquelle nous nous trouvons de notre étoile, une fois que nous détectons le « tir », nous avons environ 18, peut-être 24 heures de préavis, avant que les particules n’atteignent la Terre et commencent à interférer avec le champ magnétique terrestre.

Et qu’est-ce qui pourrait « attaquer » les communications de la planète?

De grandes taches de plasma, ou de matière surchauffée, se déplacent dans l’espace lors d’une CME. Un pourcentage atteint la Terre, perturbant le champ magnétique de notre planète. Oui, pour vous donner une idée, notre champ magnétique fonctionne comme si c’était la broche de mise à la terre des prises électriques de notre maison, qui décharge normalement en toute sécurité les charges électriques en excès. Imaginez ce processus comme « un grand circuit électrique ».

Cependant, lors de ces décharges, le réseau électrique, les satellites, les câbles de fibre optique souterrains avec des gaines de cuivre, les systèmes de navigation et de GPS, les émetteurs radio et l’équipement de communication sont tous vulnérables.

Internet est parvenu à la maturité pendant une période où le soleil était relativement calme, et maintenant il entre dans une phase plus active. C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’il y a une intersection entre l’augmentation de l’activité solaire et notre dépendance économique mondiale à Internet.

A déclaré le professeur Peter Becker de l’Université George Mason.

La vérité est qu’une décharge de ce type, une super tempête solaire, s’est déjà produite sur Terre, comme nous l’avons déjà mentionné dans plusieurs articles consacrés à ce sujet. L’événement de Carrington en 1859 est toujours mentionné. C’était la dernière fois qu’une CME a atteint la Terre.

En effet, cela a détruit le système télégraphique, les étincelles volaient littéralement des lignes télégraphiques. Certains opérateurs ont été électrocutés car les fils finissaient par transporter une tension élevée, ce qui n’était pas censé se produire, mais les variations du champ magnétique sont devenues si fortes qu’elles ont presque agi comme un générateur et ont conduit ces courants à travers les fils des télégraphes. Les fils lourds des télégraphes étaient solides par rapport aux appareils électroniques fragiles d’aujourd’hui.

A déclaré Peter Becker.

Si cela se produit en plus sur Internet, avec son électronique très délicate, nous parlons de quelque chose qui peut réellement griller le système pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, en termes du temps nécessaire pour réparer toute l’infrastructure – tous les interrupteurs électroniques, toutes ces armoires électroniques dans ces bâtiments de bureaux. Tout cela peut être détruit. Ainsi, nous parlons de quelque chose de très important. Et il ne s’agit pas seulement de communications. Évidemment, il s’agit également de perturbations économiques.

A expliqué le chercheur.

En réalité, si une super tempête solaire faisait tomber Internet dans le monde moderne, cela causerait des pertes considérables, certainement de plusieurs milliards de dollars. Dans une évaluation rapide, Peter Becker estime qu’il y aurait une perturbation économique de l’ordre de 10 à 20 milliards de dollars par jour, rien que pour l’économie américaine. Imaginez maintenant à l’échelle mondiale.

Le démon est-il près?

Le cycle solaire atteint son pic, rendant les tempêtes solaires plus abondantes. Les anneaux d’arbres et les noyaux de glace sont des preuves de super tempêtes beaucoup plus importantes dans le passé. Il y a environ 14 000 ans, une éruption solaire, probablement des centaines de fois plus forte que l’éruption de Carrington, a affecté la Terre.

Par conséquent, l’Administration océanique et atmosphérique nationale des États-Unis (NOAA) a prédit que le cycle solaire actuel augmentera et atteindra son pic en 2024.

Becker a déclaré que prédire les tempêtes solaires est comme prédire les tremblements de terre – nous n’avons tout simplement aucun contrôle sur la situation. Selon lui, les chances sont d’environ 10% qu’au cours de la prochaine décennie, « quelque chose de vraiment grave se produise et puisse mettre fin à Internet ».

Pour mieux comprendre la vie agitée de notre Soleil, Becker et son équipe observent le Soleil et modélisent les éruptions. Selon lui, les éruptions atteignent la Terre en 8 minutes. Cela signifie que le compte à rebours commence pour une éventuelle perturbation du champ magnétique dans les 18 à 24 heures.

S’il y a un avertissement, chaque minute compte, car il est possible de mettre les satellites en mode de sécurité. Nous pouvons éteindre les transformateurs du réseau pour qu’ils ne brûlent pas. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire pour atténuer le problème. Et ensuite, à plus long terme, il s’agit de renforcer Internet. Et cela représente évidemment un défi économique, car c’est comme une police d’assurance. Nous n’en aurions peut-être jamais besoin et cela coûterait des milliards de dollars pour renforcer le système.

A conclu le professeur.

Bien sûr, renforcer Internet ne semble pas être une tâche que les entreprises veulent faire pour le moment, c’est coûteux et il n’y a actuellement aucun incitant économique à le faire.

