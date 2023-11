Les sondes Voyager sont à 20 milliards de kilomètres du Soleil, est-ce qu’elles reçoivent toujours de la lumière ?

Oui, même si Voyager est à 20 milliards de kilomètres du Soleil, il reçoit encore de la lumière. En réalité, la lumière qu’il reçoit est plus intense que celle que la Terre reçoit lors d’une nuit de pleine lune.

Il y a quelques jours, une question est apparue sur le subreddit Askscience : serions-nous capables de voir les sondes Voyager si nous étions là-bas, à côté d’elles, si loin du Soleil ? La réponse est aussi concise que surprenante : non seulement nous pourrions les voir, mais nous pourrions aussi leur lire une histoire grâce à la lumière provenant du Soleil.

Les objets créés par l’homme qui ont voyagé le plus loin dans l’Univers

Lancées en 1977, les prodigieuses sondes Voyager 1 et Voyager 2 sont les objets créés par l’homme qui ont voyagé le plus loin. Chacune a suivi une direction différente, Voyager 1 et Voyager 2 sont dans l’espace depuis des années, l’une à 24 milliards de kilomètres et l’autre à 20 milliards de kilomètres du Soleil, respectivement.

L’espace interstellaire est une région de l’espace située au-delà de l’influence du vent solaire, où la principale source de particules chargées est le plasma interstellaire.

Il existe d’autres missions dans l’espace interstellaire, telles que Pioneer 10 et Pioneer 11, mais elles ne sont pas aussi éloignées que Voyager. En particulier, Voyager 1, qui est à 160 UA du Soleil en termes astronomiques (où 1 UA est la distance entre la Terre et le Soleil).

Aussi brillamment éclairée qu’une pleine lune

Pour calculer la quantité de lumière qui parvient à Voyager, l’intensité de la lumière est inversement proportionnelle au carré de la distance à la source de lumière. Si Voyager 1 est à 160 UA du Soleil, l’intensité de la lumière qui atteint la sonde est (1/160)^2 ou environ 25 000 fois moins brillante que la luminosité d’un jour ensoleillé sur Terre. En traduisant en unités du Système International, cela équivaut à 4 lux au lieu de 100 000 lux.

Cela semble très sombre, mais c’est 15 fois plus de lumière que ce que la Terre reçoit lors d’une nuit claire de pleine lune. Vous avez probablement déjà été à l’extérieur par une nuit de pleine lune et avez pu lire uniquement avec la lumière de la lune, car il est possible de lire un livre avec cette lumière ! Et bien sûr, nous pourrions voir la sonde Voyager si nous étions à côté d’elle.

Bien que nous ne puissions peut-être pas voir ses couleurs, avec ce niveau d’éclairage, nous pourrions certainement voir en détail le côté des sondes tourné vers le Soleil. Mais, tout comme lors d’une nuit de pleine lune, une chose est de distinguer les objets et une autre est de distinguer leurs couleurs.

Les deux Voyager 1 et Voyager 2 sont assez brillantes en raison de leurs corps en aluminium, mais 4 lux peuvent ne pas être suffisants pour que notre rétine perçoive correctement leurs couleurs, explique l’astrophysicien Michael Zemcov de l’Institut de Technologie de Rochester.

Et dans 100 ans, sera-t-il encore possible de voir Voyager ?

Oui. Selon Zemcov, Voyager restera éclairé pendant très longtemps, peut-être des centaines voire des milliers d’années, car la sphère d’influence du Soleil est exceptionnellement grande.

En réalité, on considère même que Voyager n’a pas quitté le système solaire, car il est toujours sous l’influence gravitationnelle du Soleil, qui s’étend jusqu’à l’espace interstellaire proche. Les sondes Voyager, aussi éloignées soient-elles, ne se sont pas beaucoup éloignées de nous dans l’Univers.