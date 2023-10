OSIRIS-REx a rapporté de l’astéroïde Bennu de la poussière abondante en eau et en carbone

Un exemplaire prélevé sur l’astéroïde Bennu, âgé de 4,5 milliards d’années, contient de l’eau et du carbone en abondance, a révélé la NASA mercredi, fournissant davantage de preuves à la théorie selon laquelle la vie sur Terre aurait été semée à partir de l’espace externe. Oui, c’est encore un premier aperçu des 250 grammes de poussière qui ont voyagé jusqu’à la Terre.

La découverte fait suite à un voyage de sept ans vers l’astéroïde lointain, dans le cadre de la mission OSIRIS-REx, qui a laissé sa précieuse cargaison dans le désert de l’Utah le mois dernier pour une analyse scientifique minutieuse.

C’est le plus grand exemplaire d’astéroïde riche en carbone jamais rapporté sur Terre. Le carbone représentait près de 5% du poids total de l’exemplaire et était présent à la fois sous forme organique et minérale, tandis que l’eau était piégée dans la structure cristalline des minéraux d’argile.