La solitude augmente le risque de fractures chez les hommes, selon une étude

Une équipe de recherche américaine a déterminé grâce à des tests en laboratoire que la solitude et l’isolement social réduisent la qualité des os chez les hommes, catalysant le risque de fractures.

La solitude et l’isolement social ont un impact négatif sur la santé osseuse masculine, par exemple en réduisant la densité minérale osseuse, selon une nouvelle étude. Cette condition, également observée chez les astronautes, peut catalyser le risque de fractures, qui sont largement connues pour être potentiellement mortelles chez les personnes âgées, en particulier lorsque le fémur est impliqué. Les effets négatifs ont été observés lors de tests en laboratoire sur des modèles de souris (souris), mais les auteurs de l’étude soupçonnent que la solitude et l’isolement social réduisent également la qualité du squelette chez l’homme. Curieusement, l’impact négatif n’est apparu que chez les spécimens masculins, mais il ne peut être exclu qu’il puisse également affecter les femmes d’une autre manière (plus exposées au risque d’ostéoporose due à des problèmes hormonaux).

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du MaineHealth Institute for Research de Scarborough (Maine) a déterminé que la solitude peut réduire la santé osseuse chez les hommes, qui ont présenté les résultats de leurs recherches lors d’une conférence à ENDO 2023, la réunion annuelle de la Society of Endocrinology se déroule actuellement à Chicago. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Rebecca Mountain, experte en biologie osseuse, sont arrivés à leurs conclusions après avoir soumis des groupes de souris à une expérience ad hoc. Concrètement, ils ont gardé un spécimen isolé dans une cage pendant quatre semaines et ont comparé la qualité de sa structure osseuse (avant et après) avec celle de groupes constitués de quatre souris. Comme indiqué, les scientifiques ont observé une réduction significative de la qualité osseuse chez les souris mâles laissées seules pendant un mois, mais pas chez les femelles. Parmi les facteurs détériorés figure la densité minérale osseuse ou DMO, une mesure de la concentration de minéraux présents – comme le calcium – dans une quantité donnée d’os (chez l’homme l’unité de mesure est le centimètre cube).

Cette caractéristique, détectable grâce à des tests spécifiques tels que les rayons X et les ultrasons, peut être altérée par de multiples facteurs, allant du mode de vie à l’âge, en via des facteurs sociaux. Comme indiqué, une DMO de mauvaise qualité indique un risque plus élevé de fractures et également d’ostéoporose. « Des recherches cliniques antérieures ont montré que les facteurs de stress psychosociaux et les troubles de santé mentale qui en découlent sont des facteurs de risque majeurs d’ostéoporose et de fractures, qui affectent de manière disproportionnée les personnes âgées », a déclaré le professeur Mountain dans un communiqué de presse, ajoutant que les effets de l’isolement social sur les os sont toujours présents. pas bien compris. D’où la conception de l’étude sur la souris et les résultats « sibyllins ». « Dans l’ensemble, nos données suggèrent que l’isolement social a un effet négatif dramatique sur les os chez les souris mâles, mais peut fonctionner par différents mécanismes ou sur une période de temps différente chez les souris femelles. Des recherches futures sont nécessaires pour comprendre comment ces découvertes se traduisent dans les populations humaines », a-t-elle déclaré.

La solitude ressentie en raison des confinements et autres mesures visant à endiguer la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, l’agent pathogène responsable de la pandémie de COVID-19, peut donc également avoir aggravé notre santé osseuse. Les détails de la recherche présentée à la conférence ENDO 2023 seront publiés dans un article scientifique ad hoc.

