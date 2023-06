Solstice d’été 2023 : qu’est-ce que c’est, quand il tombe et pourquoi ce n’est pas toujours le 21 juin

Le solstice d’été tombe le 21 juin 2023 à 16h58 heure française, mais la date n’est pas toujours la même. L’événement détermine la transition astronomique du printemps à l’été et coïncide avec le jour le plus long de l’année. Voici pourquoi et ce qui se passe exactement pendant le solstice d’été.

À 16h58 heure française (14h58 temps universel coordonné ou UTC) le mercredi 21 juin 2023 aura lieu le solstice d’été, le moment exact qui, dans l’hémisphère boréal (nord), détermine la transition astronomique du printemps à l’été. Bien qu’on pense généralement que ce phénomène se produit toujours le 21 juin, en réalité la date est variable et peut tomber entre le 20 et le 22 juin. En 2024, par exemple, cela se produira le 20 juin. Le terme solstice dérive de la fusion de deux termes latins, sol et sistere, qui en italien peuvent être traduits par « soleil immobile » ; la raison réside dans le fait que le jour de cet événement le mouvement apparent de l’astre sur la voûte céleste – l’écliptique – ralentit à tel point qu’il semble être immobile dans le ciel. Au solstice d’été, le Soleil atteint la déclinaison maximale (hauteur) à l’horizon en raison de l’inclinaison de l’axe terrestre, qui détermine la durée maximale d’ensoleillement. En d’autres termes, le jour le plus long, ou plus exactement le jour le plus long et la nuit la plus courte, se produit pendant le solstice d’été.

Comme spécifié par l’Unione Astrofili Italiani (UAI), le jour le plus long de l’année, le Soleil se lèvera à 05h36 et se couchera à 20h51, avec 15 heures et 15 minutes de lumière. La principale raison pour laquelle le solstice d’été ne tombe pas toujours le 21 juin est liée au fait qu’une année sidérale dure exactement 365,242199 jours (soit environ 365 jours et 6 heures), alors que notre calendrier grégorien compte 365 jours. En raison de cet écart, les solstices et les équinoxes se produisent chaque année 6 heures plus tard que le précédent, peut-être même en déplaçant la date. Pour équilibrer le retard accumulé et même les comptes, une année bissextile a été introduite tous les 4 ans (366 jours, avec le 29 février), mais cela indique que la date des phénomènes peut fluctuer de quelques jours entre un ajustement et un autre.

Quel est le solstice d’été et que se passe-t-il ce jour-là ?

Comme précisé, le solstice d’été est le moment exact qui, au mois de juin et dans l’hémisphère nord, établit la transition astronomique du printemps à l’été. De l’autre côté de la Terre, dans l’hémisphère sud ou sud, se produit le solstice d’hiver, qui détermine la transition de l’automne à l’hiver. Pour donner un exemple concret, alors qu’arrive en France la période la plus chaude de l’année qui rappelle les belles journées au bord de la mer et les glaces en plein air, nos amis australiens entrent dans la période la plus froide liée aux intempéries. Pour marquer ces phénomènes astronomiques, dont on se souvient qu’il s’agit de moments précis et non de jours entiers, ce sont les mouvements de la Terre autour du Soleil et l’inclinaison de l’axe de la Terre, qui est incliné de 23,5°. Pendant le solstice d’été, l’hémisphère nord reçoit la plus grande quantité de lumière de toute l’année (le jour le plus long) précisément à cause de la combinaison astronomique susmentionnée.

La grande chaleur de l’été n’est pas plutôt liée à la proximité de la Terre avec le Soleil – il suffit de savoir que l’aphélie, la distance maximale, est atteinte en juillet – mais à l’incidence des rayons solaires, influencée précisément par la inclinaison de l’axe de la Terre. Comme expliqué par l’heure et la date, au solstice de juin, le Soleil est directement au-dessus du tropique du Cancer dans l’hémisphère nord, qui est la latitude la plus septentrionale qu’il a atteinte au cours de l’année, puis commence à se déplacer vers le sud. C’est pour cette raison qu’au cours de l’été, la durée du jour commence progressivement à diminuer jour après jour, jusqu’à l’arrivée de l’équinoxe d’automne, où le jour et la nuit ont la même durée. Celui de 2023 est attendu le samedi 23 septembre à 08h49.

Quand le solstice d’été tombe en 2023 : date et heure

Le solstice d’été 2023 aura lieu exactement à 14h58 UTC, 16h58 en France, puisque l’heure d’été dans notre pays prévoit l’ajout de 2 heures par rapport à l’heure du temps universel coordonné. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un instant précis lié à la position du Soleil sur l’écliptique et non d’une journée entière. Le jour où s’opère le passage du printemps à l’été, l’étoile atteint sa position la plus septentrionale par rapport à la Terre et à son zénith elle se place sur le tropique du Cancer, où elle semble s’arrêter. Après cet événement, la descente vers le sud recommence et les jours commencent à raccourcir. Le fait que les heures de lumière/rayonnement commencent à diminuer immédiatement après le solstice mais que la chaleur continue d’augmenter tout au long de l’été est dû au fait que la Terre met du temps à se refroidir et à libérer la chaleur accumulée. Ce n’est pas un processus immédiat, mais une « explosion retardée ». Ce n’est pas un hasard si le changement de saison astronomique diffère du changement météorologique, qui commence toujours quelques semaines plus tôt sur le calendrier, même si les altérations induites par le changement climatique peuvent influencer les dates de début et de fin des saisons. Par exemple, cette année, nous avons eu un mois de mai frais et souvent pluvieux, ainsi que début juin.

Parce que le solstice d’été ne tombe pas toujours le 21 juin

Bien que le solstice d’été tombe le 21 juin cette année, il ne se produit pas toujours à cette date. Comme précisé, cela est dû à la divergence entre la durée de l’année sidérale – le temps exact que la Terre met pour accomplir une révolution autour du Soleil – et celle du calendrier grégorien. Entre les deux, il y a une différence d’environ 6 heures. Les 6 heures supplémentaires de l’année sidérale s’accumulent année après année en décalant la date des solstices et des équinoxes. Pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable, une année bissextile a été introduite tous les quatre ans, qui a une durée de 366 jours grâce à l’ajout du 29 février. Pourquoi exactement tous les quatre ans ? La raison est simple : une journée dure 24 heures et la différence ci-dessus est de 6 heures, donc tous les 4 ans, il est possible d’équilibrer presque parfaitement la journée de retard accumulée. En raison de ces changements, le solstice d’été peut se produire un jour entre le 20 et le 22 juin, ce dernier étant plus rare. Qu’il suffise de dire que pour le prochain, tel que spécifié par l’heure et la date, il faudra attendre 2203, alors que le précédent a eu lieu en 1975. En 2030, le solstice d’été aura toujours lieu le 21 juin, à l’exception de 2024 et 2028, quand il tombera le 20 juin.

