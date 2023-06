La « maladie viking » de la main est aussi un héritage des Néandertaliens

La maladie, par laquelle les doigts se coincent en position pliée, résulte de trois facteurs de risque dus aux gènes de Néandertal.

Illustration d’un homme de Néandertal et d’un croquis de l’annulaire coincé dans une position pliée comme cela se produit dans la maladie de Dupuytren, également connue sous le nom de « maladie des Vikings ». Crédit : Hugo Zeberg

Non seulement la couleur de la peau et des cheveux, la tendance à accumuler de la graisse abdominale, la prédisposition à développer des maladies comme le diabète de type 2 et la maladie de Crohn, et un risque plus élevé de contracter des infections, dont le Covid : chez les Néandertaliens héréditaires que nous Sapiens traînent depuis au moins 40 000 ans comprennent également la «maladie viking» de la main, une affection connue dans le jargon médical sous le nom de maladie de Dupuytren, un trouble dans lequel les doigts se coincent dans une position pliée.

Cela a été découvert par une équipe de recherche internationale dirigée par des chercheurs de l’Institut Karolinska de Stockholm, en Suède, et de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive de Leipzig, en Allemagne, en analysant les données génétiques de plus de 7 000 patients et de plus de 645 000 personnes en bonne santé. Leur étude, publiée dans la revue Molecular Biology and Evolution, est une preuve supplémentaire que le mélange entre les Néandertaliens et nos ancêtres a eu des conséquences importantes sur la prévalence de certaines maladies, notamment au sein de certaines populations.

« Parce que la maladie de Dupuytren est rarement observée chez les individus d’ascendance africaine, nous nous sommes demandé si des variantes génétiques de l’homme de Néandertal pourraient en partie expliquer pourquoi des personnes hors d’Afrique sont touchées », a déclaré Hugo Zeberg, professeur adjoint au département de physiologie et pharmacologie de l’Institut Karolinska et auteur correspondant de l’étude. La prévalence de la maladie est en effet la plus élevée en Europe du Nord, où jusqu’à 30% des hommes de plus de 60 ans en souffrent. Habituellement, la maladie se manifeste par une grosseur dans la paume de la main, qui grossit et provoque le blocage d’un ou plusieurs doigts dans une position pliée.

Pour l’analyse, les chercheurs ont utilisé les données de trois grandes cohortes cliniques aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Finlande, qui ont comparé les génomes de 7 871 patients et de 645 880 témoins sains. Cela a identifié 61 facteurs de risque génétiques pour la maladie de Dupuytren, dont trois ont été hérités des Néandertaliens, y compris les deuxième et troisième facteurs de risque les plus importants.

