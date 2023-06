Un mélange de médicaments bloque le cancer du sein résistant dans des tests de laboratoire : espoirs de guérison

Une équipe de recherche internationale a démontré que la combinaison de deux médicaments, inhibiteurs d’enzymes spécifiques, est capable de bloquer la croissance du cancer du sein résistant dans des cellules en culture et des modèles murins malades.

Les scientifiques ont découvert que la combinaison de deux médicaments similaires est plus efficace que la seule dans la lutte contre le cancer du sein, la maladie oncologique la plus répandue dans le monde, avec plus de 2 millions de nouveaux diagnostics chaque année. Bien que les espoirs de guérison aient considérablement augmenté ces dernières années, il existe encore des formes de tumeurs résistantes et difficiles à traiter, comme le cancer du sein triple négatif, et le risque de récidive reste important, même si certaines thérapies récentes permettent pour le réduire. Pour cette raison, les chercheurs sont constamment à la recherche de nouveaux médicaments et de combinaisons d’ingrédients existants pour lutter plus efficacement contre la maladie, tout en réduisant la toxicité de la chimiothérapie.

Une nouvelle étude a révélé que la combinaison d’inhibiteurs de CDK2 avec des inhibiteurs de CDK4 ou de CDK6, des médicaments largement utilisés en oncologie, est efficace pour stopper la croissance des tumeurs du sein qui ne répondent pas à un seul médicament. L’étude a été menée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université du Colorado à Boulder, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Laboratoire de Guangzhou (Chine), du Programme d’oncologie moléculaire – Centre national espagnol de recherche sur le cancer à Madrid (Espagne), la société pharmaceutique Pfizer et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Sabrina L. Spencer, professeur au département de biochimie et à l’institut BioFrontiers de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir testé des combinaisons de médicaments sur des cultures de cellules tumorales et chez des souris atteintes d’un cancer du sein.

Les chercheurs ont expliqué dans un communiqué de presse que des enzymes appelées kinases cycline-dépendantes (CDK) sont impliquées dans le cycle de croissance, de division et de réplication de toutes les cellules. Chacune des CDK joue un rôle spécifique, avec CDK4 et CDK6 impliquées dans l’initiation de ces cycles fondamentaux. « Lorsque les CDK deviennent surexprimés ou dérégulés, ils peuvent entraîner la formation de tumeurs », expliquent les auteurs de l’étude. Depuis quelques années, les principales autorités sanitaires telles que la Food and Drug Administration (FDA) et l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont approuvé certains médicaments spécifiques pour inhiber les enzymes CDK4 et CDK6, tels que le Palbociclib, le Ribociclib et l’Abemaciclib. Ces principes sont efficaces pour de nombreuses patientes atteintes d’un cancer du sein, mais certaines ne répondent pas au traitement. Pour cette raison, le professeur Spencer et ses collègues ont commencé à étudier des combinaisons avec différents inhibiteurs, chacun d’eux jouant un rôle spécifique dans le cycle de vie des cellules, saines et malades.

Ils se sont concentrés sur les inhibiteurs de CDK2, qui avaient précédemment montré des résultats mitigés lors de tests en laboratoire (ils étaient initialement efficaces, mais en quelques heures, les cellules cancéreuses ont pu contourner leurs effets et se répliquer avec plus d’élan). Dans la nouvelle étude, les scientifiques ont découvert que la combinaison d’inhibiteurs de CDK2 avec CDK4 et CDK6 peut arrêter la croissance de tumeurs dans des boîtes de Pétri et dans des modèles murins de cancer du sein. Selon les auteurs de la recherche, l’utilisation de CDK2 pourrait être recommandée pour les patients qui ne répondent pas aux médicaments déjà approuvés et disponibles depuis des années. « Notre recherche suggère qu’il pourrait y avoir un traitement plus efficace en combinant ces nouveaux inhibiteurs de CDK2 en développement clinique avec un médicament existant », a expliqué le professeur Spencer. Pour le confirmer, il faudra commencer des études cliniques approfondies. Les détails de la recherche « L’adaptation rapide à l’inhibition de CDK2 expose la plasticité intrinsèque du cycle cellulaire » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Cell.

