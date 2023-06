A découvert une planète qui orbite autour de deux étoiles, comme Tatooine de Star Wars

Une équipe de recherche internationale a découvert une planète extrasolaire qui orbite autour de deux étoiles, tout comme Tatooine de la saga Star Wars. Le corps céleste, appelé Toi-1338c ou BEBOP-1c, a une masse 65 fois celle de la Terre.

Crédit : Centre de vol spatial Goddard de la NASA/Chris Smith

Des scientifiques ont découvert une planète qui orbite autour de deux étoiles, exactement comme le célèbre Tatooine de la saga de science-fiction Star Wars. Contrairement au corps céleste aride sur lequel Luke Skywalker a grandi, il s’agit pourtant d’une géante gazeuse des dizaines de fois plus massive que la Terre, donc totalement inhospitalière à la vie. Mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une découverte très suggestive et intéressante, d’autant plus qu’il s’agit de la deuxième planète identifiée dans le même système. Le premier, connu sous le nom de Toi-1338b, a été découvert en 2020 grâce au « chasseur de planètes » du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA et décrit dans la revue spécialisée Earth and Planetary Astrophysics. Le second, baptisé Toi-1338c, n’a été identifié que récemment en raison de la pandémie de Covid, qui a empêché en 2020 les scientifiques d’étudier pleinement le système avec deux puissants télescopes installés dans le désert d’Atacama au Chili (les observatoires sont restés fermés pendant six mois).

La deuxième planète du système Toi-1338, également connue sous le nom de BEBOP-1 et étudiée dans le cadre du projet Binaries Escort By Orbiting Planets, a été découverte par une grande équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’École de physique et d’astronomie de l’Université de Birmingham. (Royaume-Uni), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département d’astronomie de l’Université d’État de San Diego, de l’Observatoire astronomique de l’Université de Genève, du Département d’astronomie de l’Université d’État de l’Ohio et de nombreux autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Matthew Standing, qui travaille maintenant à l’Open University après avoir terminé son doctorat à l’université britannique, ont identifié la planète Toi-1338c (ou BEBOP-1c) en utilisant la technique de vitesse radiale, contrairement au transit le plus couramment utilisé. méthode.

Plus de 5 000 planètes extrasolaires ont actuellement été découvertes et la plupart d’entre elles ont été identifiées grâce à la méthode des transits, basée sur les fluctuations de l’éclairement des étoiles provoquées par le passage des planètes hôtes (qui produisent en pratique de minuscules éclipses). Pourtant, la toute première planète extrasolaire, identifiée en 1995, a été détectée grâce à la vitesse radiale, qui analyse en termes très simples l’influence gravitationnelle des planètes sur l’étoile mère (ou les étoiles mères, comme dans ce cas). La découverte de BEBOP-1c était pratiquement accidentelle. Le docteur Standing et ses collègues tentaient en effet de déterminer la masse de Toi-1338b (la planète découverte en 2020) grâce à de puissants télescopes placés dans le désert chilien d’Atacama ; ils ont échoué dans l’entreprise, mais la deuxième planète du système a émergé des données recueillies.

Les calculs ont déterminé que Toi-1338c a une masse 65 fois celle de la Terre, soit environ 5 fois moins que Jupiter, comme l’explique le Dr Standing dans un communiqué de presse. La deuxième planète circumbinaire, comme on appelle les planètes qui orbitent autour de deux étoiles, met 215 jours pour effectuer une orbite autour des deux étoiles ; cela indique qu’une année sur ce corps céleste dure comme 7 mois sur Terre. À ce jour, seuls 12 systèmes avec des planètes en orbite autour de deux étoiles sont connus, et seuls deux d’entre eux sont des systèmes multi-planétaires, c’est-à-dire avec plus d’une planète. L’un des deux est celui qui vient d’être découvert. Les détails de la recherche « Découverte à vitesse radiale d’une seconde planète dans le système circumbinaire TOI-1338/BEBOP-1 » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature Astronomy.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :