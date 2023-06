Si vous ne croyez pas au changement climatique, lisez ce nouveau rapport : vous changerez d’test

Des dizaines de scientifiques ont finalisé un nouveau rapport avec des données et des graphiques mis à jour sur l’évolution du réchauffement climatique, montrant une aggravation constante des indicateurs qui nous rapproche de l’apocalypse climatique.

De nouvelles recherches sur l’impact et l’évolution du changement climatique sortent tout le temps, mais les sources les plus fiables restent les rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies. Leurs évaluations complètes, cependant, sont publiées en moyenne une fois tous les huit ans : la plus récente était le sixième rapport d’évaluation ou AR6, avec des données allant jusqu’en 2019. les anomalies soudaines induites par le réchauffement climatique, pour cette raison un groupe de recherche, utilisant les données du GIEC comme base, a décidé d’élaborer un nouveau rapport annuel – appelé Indicateurs du changement climatique mondial (IGCC) – avec des données actualisées et faciles à comprendre pour tous, mettant en évidence les principaux indicateurs du changement climatique. Les résultats sont résumés dans la riche infographie suivante.

Crédit : IGCC

Le premier de ces articles a été publié le 8 juin sur la plateforme Earth System Science Data du projet Copernicus, cogéré par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA). Les données montrent non seulement sans équivoque la « main de l’homme » derrière l’augmentation des températures moyennes mondiales – il suffit de regarder les oscillations causées par les blocages pendant la pandémie de Covid -, mais aussi un nouveau bond en avant vers l’apocalypse climatique par rapport à la sixième ONU rapport. Avec ces taux d’émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz altérant le climat, en seulement 6 ans, nous devrions atteindre un réchauffement de 1,5°C par rapport à l’époque préindustrielle, avec des conséquences dramatiques et irréversibles. Ce n’est pas un hasard s’il s’agit du seuil le plus vertueux (à ne pas dépasser) fixé dans l’Accord de Paris sur le climat en 2015 et aujourd’hui considéré comme une sorte de « bouée de sauvetage » pour l’humanité. Malheureusement, en raison des dégâts causés, nous n’y échapperons guère : en effet, diverses études indiquent qu’à ce stade, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif, même en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

Crédit : IGCC

Le nouveau rapport a été élaboré par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Priestley International Center for Climate de l’Université de Leeds (Royaume-Uni), qui a collaboré étroitement avec des dizaines de collègues de l’Académie chinoise des sciences météorologiques de Pékin, Université Paris-Saclay. , le Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, le Met Office Hadley Centre, le Melbourne Bureau of Meteorology et de nombreux autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Piers M. Forster, professeur de changement climatique physique à l’université britannique, comme précisé, ont développé le nouveau rapport à partir des données du GIEC ; l’objectif est de mettre à jour plus fréquemment les indicateurs climatiques mondiaux, mais surtout de les rendre compréhensibles par tous et notamment par les décideurs politiques et les institutions. En d’autres termes, un outil complet, polyvalent et facile à utiliser a été créé, qui peut soutenir les mesures à mettre en place pour contrer le réchauffement d’origine humaine.

Crédit : IGCC

Parmi les données les plus significatives figurent évidemment les émissions de CO2, principal gaz à effet de serre lié aux activités humaines. Les émissions ont atteint le record annuel d’environ 54 gigatonnes d’équivalent CO2 (elles incluent également d’autres gaz altérant le climat) ces dernières années. En fait, nous sommes passés d’une moyenne de 53 Gt au cours de la décennie 2010 – 2019 à une moyenne de 54 Gt entre 2012 et 2021. Dans ces cas, il est toujours important de se concentrer sur la tendance négative, plutôt que sur ce qui se passe en une seule année. (en 2020 et 2021, il y a eu des baisses d’émissions en raison des blocages susmentionnés). Les concentrations atmosphériques de CO2 étaient également en moyenne de 417,1 parties par million (ppm) contre 410,1 ppm dans le sixième rapport des Nations Unies. Juste en mai 2023, le nouveau pic historique a été atteint, avec 424 ppm détectés par la NOAA. Par rapport à l’AR6 de l’ONU, les émissions de méthane (CH4) ont également augmenté, passant de 1866,3 parties par milliard à 1911,9 parties par milliard. Les concentrations de dioxyde d’azote (NO2), une substance polluante et toxique, ont également augmenté de 332,1 parties par milliard de l’AR6 à 335,9 parties par milliard détectées par le nouveau rapport.

Crédit : IGCC

Il est significatif de constater qu’il nous reste aujourd’hui un « trésor » de 250 milliards de tonnes de CO2 que nous pouvons rejeter dans l’atmosphère, avant d’avoir 50% de chances de dépasser le seuil fatidique de réchauffement de 1,5°C. Comme nous en injectons 50 tonnes chaque année, c’est un calcul très simple : d’ici six ans, si nous ne prenons pas des mesures drastiques contre les énergies fossiles, nous perdrons ce trésor et nous nous retrouverons face à des conséquences bien plus dramatiques que les actuelles même catastrophiques. Il suffit de penser aux vastes incendies au Canada ces jours-ci, qui ont transformé New York en la ville avec la pire qualité de l’air sur Terre (en plus de teindre le ciel d’une étrange couleur orange).

Selon les données du nouveau rapport, la température moyenne mondiale augmente de 0,2°C chaque décennie à cause de l’homme. Et continue d’accélérer. Nous sommes actuellement 1,14°C plus chauds que la moyenne d’avant la révolution industrielle, l’événement qui a déclenché le changement climatique d’origine humaine par la consommation excessive de combustibles fossiles, bien que la courbe des émissions n’ait monté en flèche qu’après la Seconde Guerre mondiale, avec le boom économique qui en a résulté .

Mais comment les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles font-elles monter la « fièvre » de la planète ? Comme l’explique le professeur Forster dans un article de The Conversation, « les émissions de gaz à effet de serre s’accumulent dans l’atmosphère, emprisonnant la chaleur, tandis que les particules polluantes, telles que les aérosols de sulfate provenant de la combustion du charbon, ont tendance à refroidir la Terre en réfléchissant davantage la lumière du soleil ». « Ces dernières années – poursuit l’expert – les gaz à effet de serre ont fortement augmenté mais la pollution a diminué partout dans le monde. Ces deux tendances se combinent pour réchauffer le climat. Nous avons estimé que cela provoque le taux de réchauffement climatique le plus élevé jamais enregistré, plus de 0,2°C par décennie. »

Crédit : IGCC

Les chercheurs ont également souligné que les températures maximales augmentent beaucoup plus rapidement que les températures moyennes, ayant atteint une augmentation de 1,74°C par rapport à l’époque préindustrielle (elle était de 1,55°C dans le rapport UN AR6). Le déséquilibre énergétique de la Terre, ou EEI, qui « représente la différence entre le forçage radiatif agissant pour réchauffer le climat et la réponse radiative de la Terre agissant pour contrecarrer ce réchauffement », s’aggrave également », ont expliqué les scientifiques dans l’étude. C’est un indicateur de l’énergie accumulée par la planète du fait du réchauffement climatique et met en lumière l’impact de l’homme. Le paramètre est passé de 0,79 W m2 de l’AR6 à 0,89 W m2 du nouveau ratio.

Les auteurs de l’étude soulignent que toutes ces données sont mises à jour rapidement et peuvent soutenir un processus décisionnel efficace pour lutter contre le changement climatique, étant toujours accessibles, traçables et reproductibles. Ajoutons que c’est facile à comprendre, même pour ceux qui ne voient toujours pas la main de l’homme derrière cette catastrophe. Les auteurs du rapport collaborent également avec le Climate Change Tracker, une plateforme en ligne qui affiche des données et des graphiques très clairs sur la progression du changement climatique. Les détails de la recherche « Indicateurs du changement climatique mondial 2022 : mise à jour annuelle des indicateurs à grande échelle de l’état du système climatique et de l’influence humaine » ont été publiés sur le portail de la mission Copernicus.

