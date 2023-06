Pour la première fois l’énergie solaire transmise de l’espace à la Terre grâce à une nouvelle technologie

Grâce à un prototype CALTECH, l’énergie solaire a été transmise (artificiellement) de l’espace à la Terre pour la première fois. La technologie fonctionne également la nuit et par tous les temps. Il peut multiplier par huit l’énergie captée par les panneaux solaires et la fournir à n’importe quelle région de la Terre, même les plus reculées et touchées par des catastrophes naturelles.

1 crédit

Pour la première fois, les scientifiques ont réussi à transmettre artificiellement l’énergie solaire de l’espace à la Terre sans fil, c’est-à-dire sans fil. Il s’agit d’une démonstration technologique au potentiel énorme, qui, avec d’autres projets expérimentaux – comme celui capable de produire de l’énergie à partir de l’air, de manière illimitée et 24 heures sur 24 – pourrait révolutionner complètement l’approvisionnement énergétique, nous libérant définitivement des sources liées aux combustibles fossiles . En effet, comme on le sait, le charbon, le pétrole et divers dérivés sont à l’origine du changement climatique, catalysé par des émissions constantes de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre/modificateurs climatiques. Ils sont considérés comme la plus grande menace existentielle pour l’humanité et il est essentiel d’adopter des sources renouvelables. L’énergie solaire en fait partie, mais elle n’est pas toujours disponible (par exemple la nuit ou par ciel couvert) ; avec cette nouvelle technologie, nous aurions un flux constant d’énergie et dans n’importe quelle région de la Terre, y compris celles dévastées par les guerres et les catastrophes naturelles.

Mais comment les scientifiques ont-ils (artificiellement) transféré l’énergie du Soleil de l’espace vers la Terre ? L’expérience a été rendue possible grâce à un prototype baptisé Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1), lancé dans l’espace début janvier à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, la société aérospatiale privée d’Elon Musk. Il est installé au-dessus du vaisseau spatial « Vigoride » de la société Momentus Space. L’appareil est au centre du Space Solar Power Project (SSPP) développé par des ingénieurs de l’Institut de technologie de Californie (CALTECH) et comprend trois technologies de démonstration différentes. Celui utilisé pour transférer l’énergie solaire depuis l’espace s’appelle MAPLE, un acronyme pour Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment. En termes simples, il est basé sur une série d’émetteurs micro-ondes petits, flexibles, légers et peu coûteux (à base de silicium) conçus pour transmettre de l’énergie aux endroits souhaités, comme détaillé dans un communiqué de presse de CALTECH.

MAPLE dispose également de deux réseaux de récepteurs, situés à quelques dizaines de centimètres des émetteurs. Ils sont capables de recevoir l’énergie transmise et de la convertir en courant électrique continu, que les scientifiques ont utilisé pour allumer alternativement deux LED. Grâce à cet appareil, ils ont réussi à démontrer pour la première fois la faisabilité de transmettre de l’énergie solaire sans fil dans l’espace. « Pour autant que nous sachions, personne n’a jamais démontré de transfert d’énergie sans fil dans l’espace, même avec des structures rigides coûteuses. Nous le faisons avec des structures légères et flexibles et nos circuits intégrés. C’est la première fois », a déclaré le professeur Ali Hajimiri, professeur de génie électrique et de génie médical à l’université américaine et codirecteur du projet SSPP. Mais les chercheurs ont fait encore plus. Le MAPLE possède également une petite fenêtre avec laquelle il est capable de véhiculer l’énergie captée par les récepteurs : le professeur Hajimiri et ses collègues ont pu la rayonner vers la Terre et la détecter grâce à un récepteur installé sur le toit du Gordon and Betty Moore Laboratoire d’ingénierie, sur le campus CALTECH à Pasadena. « Le signal reçu est apparu à l’heure et à la fréquence attendues et avait le bon décalage de fréquence comme prévu en fonction de son trajet depuis l’orbite », a écrit l’institut dans le communiqué de presse.

La technologie avait déjà été testée sur Terre, mais comme l’a expliqué le professeur Hajimiri, il est maintenant prouvé qu’elle peut aussi être efficace dans l’espace, dans un environnement complètement hostile (le MAPLE n’est pas protégé, mais librement exposé aux agents spatiaux). Ce type d’énergie est toujours et dans tous les cas disponible, il n’est pas influencé par la couverture nuageuse ou par le cycle jour-nuit. Il peut potentiellement multiplier par huit l’énergie normalement capturée par les panneaux solaires et peut être envoyé à n’importe quel coin de la Terre. L’objectif est de concevoir des engins spatiaux capables de capter l’énergie solaire, de la convertir en énergie électrique et de l’envoyer via des micro-ondes à la surface de la Terre, où elle peut être utilisée pour alimenter n’importe quoi. Plusieurs nations parient sérieusement sur des sources d’énergie de ce type, à tel point que les centrales solaires orbitales sont considérées comme une référence possible pour l’avenir de l’approvisionnement énergétique.

