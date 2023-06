Cancer du poumon, la pilule réduit le risque de décès par une forme courante et prévient les métastases

Une équipe de recherche internationale a montré que le médicament osimertinib d’AstraZeneca réduit de 51 % le risque de mourir d’une forme courante de cancer du poumon et aide à prévenir la formation de métastases dans le cerveau et ailleurs. 5 ans après l’administration, 88 % des patients sont toujours en vie.

Un médicament spécialement conçu contre une forme courante et mortelle de cancer du poumon réduit le risque de décès de plus de 50 %, en plus d’aider à empêcher les métastases de se propager au cerveau et à d’autres tissus. Il s’agit de l’osimertinib (nom commercial Tagrisso), techniquement un inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance épidermique (développé par la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca, également impliquée dans la production du vaccin anti Covid. Le cancer du poumon est le plus meurtrier du tout, avec environ 1,8 million de décès chaque année : la forme contre laquelle l’osimertinib est efficace est le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec mutation du récepteur du facteur de croissance (EGFRm), après résection chirurgicale de la masse cellulaire malade avec ou sans chimiothérapie.

L’efficacité du médicament AstraZeneca a été démontrée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Yale Cancer Center de l’Université de Yale (États-Unis) et du National Cancer Center Hospital East de Chiba (Japon), qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Guangdong Lung Cancer Institute – Guangdong Provincial People’s Hospital (Chine), l’Université de Californie à Los Angeles, l’Hôpital de la Santa Creu i Sant Pau à Barcelone (Espagne) et de nombreux autres centres de recherche. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Masahiro Tsuboi et Roy S. Herbst, ont mené un essai clinique de phase III randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo (l’étalon-or de la recherche scientifique) appelé ADAURA, dans lequel environ 700 patients ont été impliqués avec un stade précoce (IB, II et IIIA) cancer du poumon NSCLC muté par EGFRm.

Les participants, venant de plus de vingt pays, ont été divisés en deux groupes : le premier, composé de 339 personnes, a reçu le médicament à la dose de 80 milligrammes par jour, le second, composé de 343 personnes, a reçu le placebo . Les patients ont reçu les deux principes pendant 3 ans ou jusqu’à ce qu’un autre critère d’arrêt (abandon, décès, etc.) soit atteint. Le critère d’évaluation principal, comme indiqué dans le résumé de l’étude, était la «survie sans maladie évaluée par l’investigateur chez les patients atteints d’une maladie de stade II à IIIA», tandis que les critères d’évaluation secondaires étaient la «survie sans maladie chez les patients atteints d’une maladie de stade IB à IIIA, dans l’ensemble. survie et sécurité ».

En croisant toutes les données, une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie des patients traités par osimertinib a été observée. Plus précisément, le médicament a réduit le risque de décès de 51% par rapport au placebo. Cinq ans après le début de l’essai, 88 % des patients traités étaient en vie, contre 78 % de ceux qui avaient initialement reçu un placebo (le deuxième groupe a également reçu de l’osimertinib à un stade ultérieur de l’étude). « Ces résultats de survie globale tant attendus de 88 % des patients vivants à cinq ans représentent une percée majeure dans le traitement du cancer du poumon mutant EGFR à un stade précoce. Ces données soulignent que le traitement adjuvant par l’osimertinib donne aux patients les meilleures chances de survie à long terme », a déclaré le professeur Herbst, maître de conférences et médecin à la section d’oncologie médicale de la Yale University School of Medicine, dans un communiqué de presse. . L’oncologue a ajouté lors d’une conférence de presse que « les données sont impressionnantes » et que le médicament aide également à « empêcher le cancer de se propager au cerveau, au foie et aux os ». L’effet neuroprotecteur en particulier est connu.

Malheureusement, l’osimertinib n’est pas efficace contre toutes les formes de cancer du poumon, mais uniquement contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) muté par l’EGFRm. L’étude ADAURA n’a pas montré d’effets secondaires et d’effets indésirables différents de ceux qui ressortaient des essais cliniques précédents : parmi eux, éruptions cutanées, diarrhée, fatigue importante, inflammation, douleurs musculo-squelettiques et autres. Les détails de la recherche « Overall Survival with Osimertinib in Resected EGFR-Mutated NSCLC » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité The New England Journal of Medicine et présentés lors de la réunion annuelle de l’American Society for Clinical Oncology (ASCO), actuellement en cours se déroulant à Chicago, aux États-Unis.

