Pleine lune des fraises aujourd’hui dimanche 4 juin 2023 : à quelle heure la voir et pourquoi elle s’appelle ainsi

Le ciel d’aujourd’hui sera illuminé par la Pleine Lune des Fraises, la pleine lune de juin. L’événement aura lieu exactement à 05h42, mais sera visible le soir du 21/22 dans toute de France.

À 05h42 aujourd’hui, dimanche 4 juin 2023, la pleine lune du mois aura lieu, la spectaculaire Strawberry Full Moon. Puisqu’à cette heure du matin la Lune sera déjà couchée, il faudra attendre le soir pour la voir dans toute sa splendeur. Il se lèvera dans le ciel italien entre 21 et 22 heures environ. En réalité, comme le précise la NASA, à nos yeux le disque lunaire apparaît plein pendant environ trois jours, donc toute la soirée et la nuit du 3 juin ont également donné un spectacle. Le nom Luna delle Fragole dérive de la tradition amérindienne, en particulier des Algonquins, mais aussi des Ojibwe, Dakota et Lakota, comme l’indique Almanac.com. C’est un hommage à la récolte du délicieux faux fruit, typique de cette période de l’année. Il est également connu sous le nom de Bloom Moon (Anishinaabe), Green Wheat Moon (Cherokee) et Hoer Moon (Abenaji), noms associés aux paysages fleuris et aux récoltes printanières. Certains noms sont également dédiés aux bébés animaux, comme Hatching Moon (Cri) et Birth Moon (Tinglit). En Europe, la pleine lune de juin est parfois appelée la lune de miel ; puisque le nom du mois est dédié à Juno, la déesse romaine du mariage, et que juin est le mois le plus populaire pour les mariages, on pense que l’origine de la lune de miel dérive de cette association. Voici tout ce que vous devez savoir sur la pleine lune aux fraises.

Parce que la Pleine Lune d’aujourd’hui dimanche 4 juin 2023 s’appelle ainsi

Les noms communs des pleines lunes qui apparaissent souvent dans les gros titres sont généralement liés à la tradition culturelle des Amérindiens, qui marquaient les mois et les saisons à travers un calendrier lunaire, au lieu d’utiliser notre calendrier grégorien. Il y avait de nombreuses tribus d’Amérindiens, chacune donnant son propre nom à chaque pleine lune (beaucoup étaient encore en commun). En général, le nom le plus populaire dérive des Algonquins, qui sont encore aujourd’hui la plus grande tribu et donc celle qui a la plus grande influence. Les noms des pleines lunes étaient principalement liés à des événements naturels ayant un impact significatif sur la vie de la communauté. Il n’est donc pas surprenant que nombre de ces noms fassent référence aux cultures, aux plantes, à la chasse, aux animaux, aux événements atmosphériques, etc. La Strawberry Full Moon ne fait aucune distinction : c’était un simple hommage à la récolte de juin de savoureux faux fruits. Les fraises, en effet, en botanique sont définies comme une inflorescence : les vrais fruits sont les points jaunes qui parsèment la partie rouge et charnue, qui représente plutôt le réceptacle élargi. Beaucoup de ce que nous croyons être de vrais fruits ne le sont pas. A cette période de l’année, la cueillette des fraises était considérée comme une véritable fête par les Amérindiens, qui pouvaient célébrer la saison chaude et ses délices, après les rudes mois d’hiver et ceux capricieux du début du printemps. D’autres noms de la Pleine Lune de juin sont liés aux cultures et à la naissance des animaux, autant d’éléments essentiels pour les peuples voués à l’agriculture et à la chasse.

Quand voir la pleine lune des fraises aujourd’hui dimanche 4 juin 2023 : horaires

Comme spécifié par l’Unione Astrofili Italiani (UAI), la pleine lune se produira exactement à 05h42 aujourd’hui, dimanche 4 juin 2023. Puisqu’à ce moment-là en France la Lune sera déjà au-delà de l’horizon, nous manquerons le moment clé, mais cela ne veut pas dire que nous allons rater le spectacle, étant donné que le disque lunaire ressortira le soir, entre 21 h et 22 h 00. Par exemple, à 21 h 06, il se lèvera à Lecce, tandis que le voir apparaître à Bergame et Novara, nous devrons attendre peu après 22 heures. A Nice, le satellite de la Terre apparaîtra à l’Est à 21h36, à Milan à 22h07 et à Naples à 21h25. Lors de son trajet dans la voûte céleste, il sera placé entre la constellation du Sagittaire (à gauche) et celle du Scorpion (à droite). Il finira de fonctionner dans l’Ouest, peu après 06h00 le 5 juin.

Le calendrier des prochaines pleines lunes 2023 et des autres phénomènes célestes de juin

La pleine lune des fraises n’est qu’un des nombreux spectacles astronomiques de juin. Comme le rapporte le « Ciel du mois » de l’UAI, nous aurons six conjonctions astrales. Le premier, celui entre Mars et l’amas d’étoiles ouvert de la Crèche, a déjà eu lieu les 2 et 3 juin. La Lune et Saturne suivront entre le 9 et le 10 juin ; Vénus et l’amas de la Nativité le 13 juin ; Lune et Jupiter le 14 juin ; Luna et Pléiades (M45) le 16 juin ; et la clôture en beauté avec le trio Lune, Mars et Vénus le soir du 22 juin. Cet événement se produira immédiatement après le solstice d’été, le moment qui établit la transition astronomique (non météorologique) du printemps à la saison estivale. Il se produira exactement le 21 juin à 14h58 temps universel coordonné (UTC), 16h58 heure française. Parmi les autres événements célestes à ne pas manquer figurent les pics maximaux de diverses pluies de météores, comme le chi Scorpide (5/6 juin), les Lyrides et les xi Draconides au milieu du mois et les Aquilides (17/18 juin ). Cependant, les « étoiles filantes » les plus attendues du mois sont les Bootides, dont le pic maximal est attendu entre le 27 et le 28 juin, qui sera clairement observable entre avant minuit et l’aube, comme le précise l’UAI. Nous concluons avec la liste des pleines lunes restantes de 2023 :

Pleine lune du cerf : 3 juillet

Pleine lune de l’esturgeon : 1er août

Lune bleue : 31 août

Pleine lune des moissons : 29 septembre

Pleine lune du chasseur : 28 octobre

Pleine lune du castor : 27 novembre

Pleine lune froide : 27 décembre

