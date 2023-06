Ce que l’on sait de l’entérovirus E11 qui a tué 7 enfants en France : symptômes et traitement

Le système de santé français a signalé une augmentation anormale des cas graves d’infection à entérovirus, en particulier à partir d’une nouvelle souche recombinante d’Echovirus-11 ou E11. Quels sont les symptômes et comment traiter l’infection.

Entre l’été 2022 et le printemps 2023, une augmentation anormale des infections graves chez les nouveau-nés causées par un entérovirus, l’Echovirus-11, également connu sous l’abréviation E-11, a été enregistrée en France. L’agent pathogène était responsable de neuf cas de septicémie néonatale, qui ont malheureusement entraîné la mort de sept bébés. Deux des enfants infectés par le virus étaient toujours hospitalisés étaient toujours hospitalisés en réanimation au 5 mai, date à laquelle le système de santé français a fait le signalement aux services internationaux de surveillance. Face à cette augmentation des cas graves, le Centre national des entérovirus et paréchovirus a adressé un test aux professionnels de santé, afin d’améliorer le diagnostic et la surveillance des cas. L’appel a été relancé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime pourtant, pour le moment, que les risques pour la santé publique sont faibles, malgré le peu d’informations disponibles. Voici ce que nous savons de ce virus.

Qu’est-ce que l’Echovirus-11 ou E11 et comment se transmet-il ?

L’échovirus-11 ou E-11 est un virus à ARN, tout comme le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19, bien qu’il appartienne à un genre et à une famille complètement différents, les Entorovirus et les Picornaviridae, respectivement. Les entérovirus, tels que spécifiés par les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, peuvent être détectés dans les matières fécales et les sécrétions respiratoires (mucus et salive) ; parfois on les retrouve aussi « dans le sang et le liquide céphalo-rachidien des patients infectés ». La transmission se produit généralement par voie fécale-orale, par contact direct ou via des sources contaminées ; par exemple en buvant dans le même verre dans lequel a bu une personne séropositive. Ces virus peuvent également être transmis de la mère au bébé pendant l’accouchement par contact avec des matières fécales, du sang et d’autres sécrétions. La transmission de ce type peut dans certains cas déclencher « une infection néonatale disséminée sévère, qui peut inclure une hépatite ou une nécrose hépatique, une méningo-encéphalite, une myocardite, ou une combinaison de ceux-ci, et peut entraîner une septicémie ou la mort ».

Comme le précise le système de santé français, les bébés étaient touchés par une septicémie néonatale, un processus infectieux aigu pouvant entraîner une défaillance multiviscérale, une inflammation généralisée et la mort. Une insuffisance hépatique a également été rapportée. On pense que les infections ont été transmises par les mères lors de l’accouchement, puisque toutes les mères des enfants positifs « ont présenté des signes gastro-intestinaux ou de la fièvre dans les trois jours précédant ou au moment de l’accouchement ». De plus, les bébés sont tombés malades immédiatement après la naissance. D’après l’analyse des échantillons, l’infection à Echovirus a également été confirmée chez quatre mères sur cinq.

Symptômes et traitement des infections à entérovirus

Les infections à entérovirus sont généralement asymptomatiques, mais dans certains cas, elles peuvent provoquer des symptômes respiratoires tels que rhinorrhée (nez qui coule), fièvre et fatigue, comme spécifié par l’OMS. Ils déclenchent rarement des infections graves et mortelles, liées à un choc circulatoire et à une septicémie, comme c’est le cas chez les bébés français. Les complications possibles incluent « l’hépatite, la coagulopathie, la myocardite, la pneumonie et la méningo-encéphalite », comme l’indique Orpha.net. Il n’existe pas de traitement antiviral spécifique contre ces infections et le seul traitement consiste en des soins de support pour éviter les complications. Un sous-type d’entérovirus, les coxsackievirus, est responsable de la maladie pieds-mains-bouche. Les manuels MSD précisent que « la fonction intacte de l’immunité humorale et des lymphocytes B est nécessaire pour contrôler la maladie entérovirale ». « Des infections entérovirales graves (se manifestant souvent par une méningo-encéphalite, une dermatomyosite et/ou une hépatite à progression lente) surviennent chez les patients présentant des anomalies de la fonction des cellules B telles que l’agammaglobulinémie liée à l’X, mais généralement pas chez ceux présentant d’autres déficits immunitaires », ajoutent les experts. .

Une nouvelle souche recombinante de E-11

Quant au E-11 détecté en France, il s’agit d’un nouveau variant qui n’avait jamais été identifié avant juillet 2022, lorsque la recrudescence des cas graves a commencé à se manifester. Deux lignées recombinantes distinctes ont été détectées dans des échantillons biologiques, mais la plus répandue a été trouvée dans les neuf cas graves et plusieurs autres non graves/asymptomatiques, tous chez de jeunes enfants (les entorivirus affectent principalement les jeunes enfants).

L’OMS indique que l’E-11 en France de 2016 à 2021 représentait 6,2 % des cas graves d’infection à entérovirus, un chiffre qui a bondi à 55 % en 2022, juste depuis l’émergence de la nouvelle variante recombinante. En France, 443 infections néonatales ont été recensées en 2022, majoritairement causées par un entérovirus connu ; environ 30 pour cent d’entre eux étaient liés à l’échovirus E-11. 4,5% du total des cas étaient graves et la moitié d’entre eux étaient causés par la souche recombinante identifiée en 2022. L’OMS n’exclut pas que la nouvelle souche recombinante puisse être plus pathogène que la connue E-11, cependant, « la gravité des infections s’explique aussi par le jeune âge, la prématurité et l’absence d’immunité maternelle ». Pour cette raison, des investigations supplémentaires et plus approfondies seront nécessaires.

