Ménopause, adieu les bouffées de chaleur grâce à un nouveau médicament : « Elles disparaissent en 1 ou 2 jours »

La FDA a approuvé le fezolinetant, un médicament non hormonal révolutionnaire qui peut rapidement réduire les bouffées de chaleur de la ménopause. Le feu vert de l’EMA et de l’AIFA pourrait également arriver prochainement. Voici comment cela fonctionne et pourquoi c’est si efficace.

Un médicament extrêmement efficace contre les bouffées de chaleur de la ménopause a été approuvé vendredi 12 mai par la Food and Drug Administration (FDA), l’agence gouvernementale américaine chargée de réglementer les médicaments, les thérapies expérimentales et les produits alimentaires. Il s’agit du fezolinetant (nom commercial Veozah) produit par la société pharmaceutique japonaise Astellas Pharma Inc., née en 2005 à Tokyo de la fusion des deux géants japonais Yamanouchi Pharmaceutical et Fujisawa Pharmaceutical. Le médicament est considéré comme une véritable avancée dans le traitement des symptômes vasomoteurs (VMS) modérés à sévères déclenchés par la ménopause, dont les bouffées de chaleur représentent les plus invalidantes, capables de réduire la qualité de vie. On estime que 60 à 80 % des femmes péri/post-ménopausées en souffrent, en raison de déséquilibres hormonaux déclenchés par la nouvelle condition physiologique.

Normalement, les symptômes de VMS sont tenus à distance par des traitements hormonaux, mais ces thérapies ne conviennent pas aux femmes atteintes de certains problèmes de santé (par exemple, cancer du sein, thrombose, hypertension artérielle) et ont toujours des effets secondaires que tout le monde ne veut pas endurer. Ceux-ci incluent la fatigue, les sautes d’humeur et la faiblesse osseuse. D’où la nécessité de développer un nouvel actif capable de réduire les bouffées de chaleur sans passer par les oestrogènes. Le médicament est techniquement un inhibiteur de la neurokinine-3 (NKB), une protéine cérébrale impliquée dans la thermorégulation du corps de la femme ménopausée. Comme l’explique la société pharmaceutique japonaise dans un communiqué, avant la ménopause, cette protéine est en équilibre avec les œstrogènes et cette condition « régule le centre de contrôle de la température corporelle situé dans une zone spécifique du cerveau ». Avec la ménopause, les œstrogènes diminuent et le déséquilibre qui en résulte déclenche des symptômes vasomoteurs, dont des bouffées de chaleur, associés à une sudation, des rougeurs dans la partie supérieure du corps et une augmentation brutale de la température (tel que les scanners anti-Covid pour mesurer la fièvre ont trouvé des femmes ménopausées « positives »). ”. Fezolinetant, administré à des doses de 45 milligrammes par jour, comme indiqué, inhibe cette protéine et rétablit l’équilibre physiologique perdu, réduisant l’intensité des bouffées de chaleur.

L’efficacité et la rapidité d’action du médicament sont importantes, comme l’ont dit certains experts au Guardian. « Cela va être un médicament absolument à succès. C’est comme un interrupteur. En un jour ou deux, les bouffées de chaleur disparaissent. C’est incroyable comme ces médicaments fonctionnent bien. Cela changera complètement les règles du jeu pour de nombreuses femmes », s’est enthousiasmé le professeur Waljit Dhillo, endocrinologue à l’Imperial College de Londres, impliqué dans la recherche qui a conduit au développement du fezolinetant. « Ce qui est vraiment étonnant avec ces médicaments, c’est la vitesse à laquelle ils agissent et l’effet qu’ils ont. En règle générale, les œstrogènes mettent plusieurs semaines à faire effet. Avec ceux-ci, les femmes signalent des effets dès le premier comprimé », a fait écho le professeur Richard Anderson du Centre de santé reproductive de l’Université d’Édimbourg. Parmi les scientifiques les plus enthousiastes figurait le professeur Naomi Rance, qui a été la première à comprendre la corrélation entre la protéine neurokinine-B et les bouffées de chaleur lors de son étude sur les rongeurs : « J’ai été ravie d’apprendre l’approbation de la FDA, en partie parce qu’elle illustre comment la science peut déboucher sur des applications cliniques », a commenté l’expert.

L’efficacité du nouveau médicament a été mise en évidence dans plusieurs études, dont la recherche « Fezolinetant for treatment of modéré-to-severe vasomotor Symptômes associés à la ménopause (SKYLIGHT 1) : une étude contrôlée randomisée de phase 3 » publiée dans la revue scientifique faisant autorité The Lancette. Dans l’étude, il a été démontré que « par rapport au placebo, le fézolinetant 30 mg et 45 mg réduisait significativement la sévérité des symptômes vasomoteurs à la semaine 4 ». Astellas Pharma Inc a déposé la documentation auprès de l’UE et l’approbation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et, sous peu, celle de l’Agence française des médicaments (AIFA) pourraient bientôt arriver. Une étude récente de l’Université George Washington a montré que même un régime végétalien peut contenir des bouffées de chaleur.

