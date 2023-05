Le 19 mai, la Lune noire revient dans le ciel : qu’est-ce que c’est et quand le phénomène se produit

La Lune noire revient dans le ciel le 19 mai 2023. Quand elle se produit et ce que l’on sait de ce phénomène, qui n’a rien à voir avec les malheurs et les influences négatives.

Après environ un an, le vendredi 19 mai, le ciel sera à nouveau traversé par la Lune noire. Malgré son nom sinistre, le phénomène n’a rien à voir avec les malheurs et les mauvais présages, ni avec la couleur du satellite de la Terre. Il s’agit simplement d’une Nouvelle Lune qui se produit sous certaines conditions, dont le nom est lié au folklore et aux religions païennes, et non à la nomenclature astronomique proprement dite. C’est donc un terme dénué de rigueur scientifique, au même titre que Supermoon, Minimoon, Blue Moon, Blood Moon et tous les noms donnés aux pleines lunes qui se succèdent mois après mois, principalement liés aux traditions des Amérindiens. (surtout de la tribu des Algonquins). Mais avant de comprendre ce qu’est la Lune noire, il est nécessaire de s’attarder sur le concept de la Nouvelle Lune.

La Nouvelle Lune ou nouvelle lune est la phase du cycle lunaire qui se produit lorsque le satellite de la Terre est placé entre notre planète et le Soleil (il est au milieu, en pratique). En raison de cette configuration du système Soleil-Terre-Lune, la face visible de la Lune est complètement dans l’ombre, puisque la lumière de l’étoile est reçue par celle de la face opposée, cachée, que nous ne pouvons jamais voir depuis la surface de la Terre . La raison réside dans le fait que la Lune est en rotation synchrone avec la Terre, elle nous montre donc toujours la même face (net d’oscillations qui nous permettent parfois d’observer même certains détails de l’autre côté). Comme elle n’est pas illuminée, la Nouvelle Lune n’est pas visible, pas plus que la Lune Noire, qui comme indiqué est une nouvelle lune qui se produit dans des conditions spécifiques. Tout est lié à la durée moyenne du mois synodique ou lunaire, soit 29 jours 12 heures 44 minutes et 2,9 secondes.

Étant donné que le mois lunaire est légèrement plus court que celui de la Terre, il est possible que deux nouvelles lunes se produisent au cours du même mois civil, une au début et une à la fin du mois. Pour la même raison, il peut y avoir des saisons avec quatre nouvelles lunes au lieu de trois. La Lune noire, telle que spécifiée par TimeAndDate, n’est rien de plus que la deuxième Nouvelle Lune d’un mois qui en compte deux ou la troisième d’une saison qui en compte quatre. Bref, ce n’est qu’une question de chiffres. Dans le cas de la Lune noire du 19 mai, il s’agit de la plus rare des deux possibilités, soit la troisième Nouvelle Lune d’une saison – printemps 2023 – qui en comptera quatre en tout. En fait, deux nouvelles lunes par mois ont une fréquence de 1 tous les 29 mois, tandis que quatre nouvelles lunes par saison se produisent une fois tous les 33 mois. La Lune noire est simplement une nouvelle lune « supplémentaire » qui se produit dans un certain laps de temps.

Si la situation des comptes vous semble familière, vous ne devriez pas être surpris ; même la bien plus célèbre Lune Bleue est basée sur le même principe mathématique, sauf qu’au lieu d’impliquer la phase Nouvelle Lune / Nouvelle Lune elle concerne celle de Pleine Lune / Pleine Lune. La prochaine Lune Bleue est attendue le jeudi 31 août 2023. Revenant à la Lune Noire, TimeAndDate précise que l’événement se produit même lorsque février n’a pas de phase de Nouvelle Lune. Cette circonstance se produit environ une fois tous les 19 ans et est liée au fait que février est le seul mois qui peut durer moins que le mois lunaire. Par conséquent, toutes les quelques années, janvier et mars ont deux nouvelles lunes chacune et février reste sans elles. Pour la prochaine Lune Noire de ce type il faudrait attendre 2033. Le même raisonnement peut être fait pour les pleines lunes ; lorsque janvier et mars en ont deux (avec des lunes bleues) et que février n’a pas de pleine lune, une autre condition de lune noire se produit. Dans ce cas, il faudra attendre 2037. Bref, la Lune noire n’a rien à voir avec des influences négatives ou d’autres concepts astrologiques.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :