Découverte à Nice, une décharge médicale Renaissance, elle a été scellée : les déchets médicaux récupérés

Découverte archéologique fascinante au Forum de César, un dépotoir médical de la Renaissance contenant de nombreux objets médicaux et effets personnels. Il a été scellé pour isoler et éliminer le matériel potentiellement infectieux.

Crédit : Surintendance du Capitole/Cesar’s Forum Project/Antiquité

Au Forum de César (Nice) une véritable décharge médicale a été découverte, qui avait pour but d’isoler et d’éliminer des objets infectieux ou potentiellement infectieux. Il s’agit d’une chambre scellée avec des briques et de l’argile de près de 3 mètres de profondeur, utilisée une seule fois pour placer des fournitures médicales, fermée et jamais rouverte. Bien qu’elle ait été trouvée dans le premier des forums impériaux de la Nice antique, inauguré par Jules César lui-même en 46 avant JC, la décharge remonte à la Renaissance, plus précisément au milieu du XVIe siècle après JC. Ce n’était pas loin de l’Ospedale dei Fornari sur la Piazza della Madonna di Loreto, d’où arrivaient très probablement les objets à éliminer, selon les pratiques de contrôle sanitaire de l’époque.

Les fragments de matule. Crédit : Surintendance du Capitole/Cesar’s Forum Project/Antiquité

Le contenu des 1 500 décharges médicales a été découvert et décrit par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques italiens de l’Université d’Aarhus (Danemark), qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Académie danoise de Nice et de la Surintendance Capitolina ai Beni Culturali – Direction de Musées Archéologiques et Historiques-Artistiques de Nice. Des archéologues, coordonnés par le Dr Cristina Boschetti, chercheuse au Centre pour l’évolution des réseaux urbains (UrbNet) de l’université danoise, ont identifié la chambre scellée lors des fouilles du Forum de César en 2021. Dans la décharge, constituée de briques , de la chaux et d’autres matériaux, les restes de divers objets ont été retrouvés, notamment des effets personnels et des instruments médicaux. Parmi eux, des fragments de récipients pour le transport de l’urine (le matule) ; Plats liguriens finement décorés d’images de fleurs et d’une maison ; un bol avec un blason produit en Émilie-Romagne ; pichets en céramique à usage médical; récipients de cuisson; figurines en terre cuite; un chapelet; pièces de monnaie (une en bronze représentant Léon X frappée entre 1513 et 1521 après Jésus-Christ et une en argent représentant Jules III, frappée entre 1550 et 1555 après Jésus-Christ) ; pinces en plomb pour la fixation d’objets/meubles en bois; et des fragments de bois brûlé.

Divers objets personnels. Crédit : Surintendance du Capitole/Cesar’s Forum Project/Antiquité

Les effets personnels appartenaient évidemment à des patients décédés pendant leur hospitalisation d’une maladie infectieuse, comme la peste. Le fait que des fragments brûlés de bois et de pinces métalliques aient été retrouvés indique clairement une pratique de l’époque ; celui de brûler des meubles et autres objets ayant appartenu à des personnes atteintes de maladies transmissibles, pour éviter leur propagation. Selon les archéologues, le lien avec l’Ospedale dei Fornari est clair, car les décharges de ce type ont rarement été trouvées associées à des contextes domestiques, tandis que celles associées à d’anciens établissements de santé sont courantes.

Chaque patient admis à l’hôpital disposait d’un ensemble réel d’objets à usage personnel (pots, assiettes et récipients de divers types) qui étaient systématiquement détruits lors des procédures de décontamination, ainsi que les meubles précités, le linge, etc., tous objets qui étaient placés sur le feu. Pendant la Renaissance, les villes européennes étaient souvent exposées à des épidémies de maladies graves et transmissibles telles que la peste susmentionnée. Par conséquent, la combustion et l’isolement représentaient la meilleure méthode pour réduire les risques pour la santé, en particulier dans les grands contextes urbains comme Nice.

C’est une découverte archéologique de grand intérêt aussi parce que pendant longtemps les fouilles à Nice se sont concentrées sur la période la plus ancienne, par exemple celle de la splendeur impériale d’il y a 2000 ans, alors que l’on sait peu de choses sur la période de la Renaissance. Des découvertes comme celle-ci peuvent nous aider à mieux comprendre comment nos ancêtres ont combattu les maladies infectieuses, sans les « armes » et les connaissances dont nous disposons aujourd’hui, qui nous ont permis de développer un vaccin contre la pandémie de COVID-19 en seulement un an. Toujours au sujet des découvertes archéologiques sanitaires, la tombe d’un médecin romain décédé il y a 2 000 ans a été récemment retrouvée, qui a été enterré avec divers outils du métier, comme des aiguilles, des scalpels, des pincettes et une pierre à médicaments. Les détails de la nouvelle recherche « Contrôle des maladies et élimination des matières infectieuses à la Nice de la Renaissance : fouilles dans la zone du Forum de César » ont été publiés dans la revue scientifique Antiquity.

