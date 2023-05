Mystérieuse traînée de feu dans le ciel au-dessus du Japon : possibles débris d’une fusée chinoise

Le soir du 10 mai, une mystérieuse traînée de lumière embrase le ciel japonais. Selon l’Observatoire astronomique national japonais, il s’agirait de débris spatiaux d’une fusée chinoise, dont la rentrée dans l’atmosphère était attendue à cette période.

Crédit : Twitter

A 20h33, heure locale, le mercredi 10 mai, le ciel au-dessus du Japon était illuminé par une mystérieuse traînée lumineuse, probablement causée par la rentrée dans l’atmosphère d’une fusée chinoise. Les images ont été captées et partagées par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, intrigués et fascinés – certains même inquiets – par ce phénomène lumineux insolite. Au départ on pensait qu’il pouvait s’agir d’un phénomène naturel, comme l’explosion d’un météoroïde, une « roche spatiale », cependant l’angle d’entrée et la disposition de la traînée lumineuse indiquent qu’il s’agit bien de débris spatiaux, avec les différents véhicules parties qui « s’éclairent » du fait du processus d’ablation, lié au très fort frottement avec l’atmosphère terrestre.

Un responsable de l’Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ) à Okinawa a confirmé qu’il s’agirait de l’explosion d’une fusée chinoise, qui a laissé un entretien à l’Agence France Presse (AFP). « Compte tenu des informations accessibles au public, nous pensons que les objets tombés ne sont pas des boules de feu de météorites, mais des débris de fusée. La vitesse lente et la façon dont la lumière se déplaçait – des traînées de lumières se déplaçant en parallèle – semblaient exactement comme la pénétration atmosphérique de débris de fusée, », a déclaré le responsable, ajoutant qu’il s’agissait probablement de débris d’une fusée lancée par la Chine en novembre. Les experts étaient au courant de la rentrée du vaisseau spatial à cette période de l’année, destinée à se retrouver dans la mer.

Les images de l’événement ressemblent étroitement à celles capturées aux États-Unis en mars 2021, lorsqu’une série de traînées lumineuses parallèles ont illuminé le ciel de Seattle. À cette occasion, les débris d’une fusée SpaceX, la société aérospatiale privée du magnat américain d’origine sud-africaine Elon Musk, ont explosé dans le ciel.

