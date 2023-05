L’anxiété, la dépression et l’insomnie chez les jeunes augmentent considérablement le risque d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque

Selon les résultats d’une nouvelle étude, les jeunes souffrant d’anxiété, de dépression, d’insomnie et d’autres troubles de santé mentale courent un risque significativement plus élevé de développer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Selon une nouvelle étude, les personnes souffrant d’insomnie, d’anxiété et de dépression ont un risque significativement plus élevé de développer un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde, deux maladies cérébro-cardiovasculaires potentiellement mortelles. Ce n’est pas la première fois que des troubles de santé mentale sont associés à des pathologies physiques graves, mais la nouvelle recherche a mis en évidence une association statistique particulièrement forte, soulignant encore plus l’importance de protéger son bien-être mental, même avec l’aide professionnelle si nécessaire. La pandémie de COVID-19 est connue pour avoir érodé la santé mentale dans le monde, ce qui rend ces résultats particulièrement inquiétants.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques sud-coréens du département de médecine interne de l’hôpital universitaire national de Séoul a déterminé que l’anxiété, la dépression, l’insomnie et d’autres troubles mentaux catalysent le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral en étroite collaboration avec des collègues de la section des statistiques. et sciences actuarielles à l’Université Soongsil et au Liverpool Centre for Cardiovascular Science de l’Université de Liverpool (Royaume-Uni). Les scientifiques, coordonnés par le professeur Eue Keun Choi, médecin et maître de conférences à la division de cardiologie de l’hôpital universitaire, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données des dossiers médicaux des patients inclus dans la base de données nationale sur la santé de la Corée du Sud.

Le professeur Keun Choi et ses collègues se sont concentrés sur une cohorte spécifique, composée de jeunes patients – âgés entre 20 et 39 ans – qui ont subi des examens médicaux entre 2009 et 2012. Au total, 6,5 millions de personnes ont été impliquées, qui ont été « identifiées puis classées selon troubles mentaux », comme précisé dans le résumé de l’étude. Les conditions observées comprennent la schizophrénie, l’anxiété, le trouble dépressif majeur, le SSPT, le trouble somatoforme, les troubles de l’alimentation, les troubles de la personnalité et les troubles liés à l’utilisation de substances (par exemple, l’alcoolisme ou la consommation de drogues). Les patients ont été suivis jusqu’en 2018 et les chercheurs ont suivi les événements cardio-cérébrovasculaires apparus : au total, pendant la durée moyenne de suivi de 7,6 ans ; il y avait 16 133 cas d’infarctus du myocarde et 10 509 cas d’AVC ischémique.

En croisant toutes les données, un lien clair s’est dégagé entre la diminution du bien-être mental et le risque de développer les deux pathologies par rapport au groupe témoin (sans troubles mentaux). Plus précisément, les chercheurs sud-coréens ont observé que les personnes touchées par l’un des troubles susmentionnés étaient environ 60 % plus susceptibles d’avoir une crise cardiaque et environ 40 % plus susceptibles d’avoir un accident vasculaire cérébral. Le risque de crise cardiaque était plus de 3 fois plus élevé chez les patients atteints de SSPT ; environ 2,5 fois plus élevé pour les toxicomanes ; 1,7 fois plus élevé pour les insomniaques et les personnes déprimées ; et 1,5 fois plus élevé pour les personnes anxieuses. Pour les personnes souffrant de troubles de l’alimentation et de la personnalité, le risque était doublé. Quant à l’AVC, les chances de le développer étaient triples pour les schizophrènes ; 1,6 fois plus élevé pour les personnes souffrant de dépression ; et environ 1,5 fois plus élevé pour les personnes souffrant d’insomnie. Les chercheurs soulignent que les personnes atteintes de troubles mentaux impliquées dans l’étude n’avaient pas un mode de vie moyen ou un profil métabolique pire que celui du groupe témoin.

À la lumière de ces résultats, les auteurs de l’étude soulignent l’importance dans le traitement et la prévention des troubles mentaux chez les jeunes, étroitement associés à une augmentation significative du risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Les données de la recherche « Augmentation des événements cardiovasculaires chez les jeunes patients atteints de troubles mentaux : une étude de cohorte nationale » ont été publiées dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité European Journal of Preventive Cardiology.

