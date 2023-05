Quatre baleines mortes en 4 jours, l’ancien fondateur de Greenpeace accuse les parcs éoliens offshore

Les échouages ​​répétés de baleines ont poussé Patrick Moore, écologiste et co-fondateur de Greenpeace, à pointer du doigt des navires qui analysent les fonds marins avec des ondes sonores pour la construction de parcs éoliens.

En seulement quatre jours, entre le jeudi 4 et le dimanche 7 mai, quatre petits rorquals (Balaenoptera acutarostrata) se sont échoués le long de la côte atlantique des États-Unis. Selon le Dr Patrick Moore, écologiste et co-fondateur de Greenpeace, la responsabilité de ces échouages ​​de baleines et de bien d’autres devrait être attribuée aux navires engagés dans des activités de prospection des fonds marins, visant la future construction de parcs éoliens au milieu de l’océan ( off-shore). Ces navires sont en effet équipés de sonar et d’autres instruments de pointe pour effectuer des levés géophysiques à haute résolution (HRG); avec eux, ils bombardent littéralement les fonds marins d’ondes sonores pour obtenir avec précision des détails morphologiques et de composition (sur la base de la façon dont ces ondes « rebondissent », des données extrêmement détaillées sont obtenues). On pense que ce bruit sous-marin est très dangereux pour la vie marine, en particulier pour les cétacés.

Selon Moore, le lien entre les activités de prospection géophysique et la mort suspecte de nombreuses baleines ne peut être sous-estimé. Après tout, on sait depuis longtemps que les sonars des navires (ainsi que des activités minières offshore) sont capables d’interférer avec les systèmes de communication et les biosonars des cétacés odontocètes – ceux qui ont des dents – tels que les dauphins, les cachalots et les baleines à bec. Dans le viseur des experts, il y a surtout les tristement célèbres sonars actifs à moyenne fréquence (MFA), dont l’utilisation sur les navires de guerre a commencé il y a environ 60 ans. Des exercices militaires ont été associés à plusieurs échouages ​​de baleines à bec, les « champions de la plongée » parmi les cétacés. Ces sonars lancent des impulsions à 200 décibels et représentent une véritable torture pour les mammifères marins, qui du fait de la douleur atroce remontent à la surface à très grande vitesse, face au mal de décompression mortel qui les conduit à la plage (la maladie touche aussi les plongeurs qui remontent à la surface trop rapidement). Des centaines de dauphins seraient morts en mer Noire à la suite d’activités navales liées à la guerre en Ukraine.

Comme le précise Moore au New York Post, l’effet des impulsions acoustiques de haute intensité produites par les « navires à vent » est inconnu et il n’est pas déraisonnable de penser qu’ils pourraient être responsables des échouages ​​des baleines. Cependant, il faut garder à l’esprit que les espèces les plus exposées aux risques sont les cétacés odontocètes qui disposent d’un biosonar. Comme l’explique l’Université de Pavie, ce système ne semble pas être présent chez les baleines à fanons, c’est-à-dire les baleines à fanons, comme les quatre petits rorquals qui se sont échoués récemment aux USA. Cependant, il est clair que le bruit peut rendre l’environnement sous-marin déroutant et endommager l’ouïe des animaux, empêchant la communication entre les spécimens et altérant la navigation, augmentant le risque d’échouage. Selon le Dr Moore, ce risque pourrait augmenter considérablement une fois que les parcs éoliens seront « plantés » et opérationnels. L’augmentation du nombre de baleines mortes le long de la côte atlantique américaine est montée en flèche depuis 2016, date à laquelle le premier parc éolien offshore américain, le Block Island Wind Farm au large du Rhode Island, est devenu opérationnel. projet éolien en mer). Environ 200 baleines à bosse se sont échouées le long de la côte atlantique à ce jour, dont 16 rien qu’en 2023 (sept au large des côtes du New Jersey).

Cependant, les autopsies menées par des scientifiques de la NOAA sur des carcasses de mammifères marins ont trouvé des preuves de collisions avec des navires et d’implication de filets de pêche dans la plupart des cas. Par conséquent, le rôle des navires d’exploration et des parcs éoliens dans les échouages ​​n’est pas étayé par des preuves empiriques, comme le souligne New Porte-parole du gouverneur de Jersey, Phil Murphy. « Les résultats de leurs enquêtes ont été unanimes et sans équivoque : pour le moment, il n’y a aucune preuve de liens spécifiques entre la mortalité récente des baleines et les enquêtes en cours sur le développement de l’éolien offshore », a-t-il déclaré au New York Post. On pense que la cause du nombre plus élevé de décès est l’augmentation significative du trafic maritime, qui a connu une véritable augmentation pendant la pandémie de COVID-19 pour encourager les achats en ligne.

Ce n’est pas un hasard si Greenpeace se désolidarise également des déclarations de son ancien fondateur Moore, avec qui elle a coupé les ponts depuis un certain temps en raison de polémiques et de divergences de vues au sujet de l’écologie. « À l’heure actuelle, en raison d’un manque de preuves suggérant des dommages causés par le développement éolien offshore, la position de Greenpeace reste que la meilleure façon de protéger les baleines est de créer des sanctuaires océaniques, d’éliminer les plastiques à usage unique à la source et de mettre fin à notre dépendance au pétrole et au gaz. », a déclaré Arlo Hemphill, militant de Greenpeace USA, au NYP. Les parcs éoliens offshore construits aux États-Unis et ailleurs ne font que remplacer les combustibles fossiles, mais leur impact doit être évalué de manière approfondie. Ce qui est certain, c’est que les baleines continuent de mourir et que les êtres humains sont toujours responsables, quelle que soit la méthode utilisée.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :