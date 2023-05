Un astéroïde de la taille d’un avion « survolera » la Terre cet après-midi

A 17h22 heure française cet après-midi l’astéroïde 2006HX57 d’environ 30 mètres fera un passage rapproché (mais totalement sûr) sur la Terre. Pendant les 180 prochaines années, il fera des survols plus loin qu’aujourd’hui.

Cet après-midi, vendredi 5 mai 2023, un astéroïde d’environ 30 mètres s’approchera de la Terre, effectuant un « survol » en toute sécurité. Il n’y a en effet aucun risque d’impact avec la surface de notre planète. La roche spatiale impliquée, appelée 2006HX57, est un astéroïde de classe Apollo découvert le 30 avril 2006 par le Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS), un projet de la NASA visant précisément à « chasser » les objets s’approchant de la Terre. Le programme de surveillance spatiale, commencé en 1993 à l’Observatoire Lowell de Flagstaff, en Arizona, a été fermé en 2008, donc le corps céleste qui nous accueillera cet après-midi était parmi les derniers objets géocroiseurs identifiés par LONEOS.

Le point d’approche le plus proche prévu pour aujourd’hui est prévu à 15h22 du temps universel coordonné (UTC), soit 17h22 heure française. L’astéroïde atteindra une distance minimale de 2,6 millions de kilomètres, donc totalement sans danger pour la Terre. C’est en fait une distance presque 7 fois supérieure à la distance moyenne qui nous sépare de la Lune, égale à environ 384 mille kilomètres. Juste ce soir, la Pleine Lune de Fleurs sera embellie par une spectaculaire éclipse pénombrale « profonde », qui depuis de France sera visible à partir d’environ 20 heures (selon la position géographique) jusqu’à 21h31, lorsque le satellite naturel quittera le cône de pénombre projeté de la terre.

Bien que le passage d’aujourd’hui soit totalement inoffensif, l’astéroïde 2006HX57 est surveillé en permanence par les systèmes de surveillance des astronomes, tout comme les nombreux autres objets géocroiseurs qui croisent l’orbite terrestre. Selon la liste NEO Earth Close Approaches du centre CNEOS de la NASA, la pierre spatiale a un diamètre compris entre 23 et 50 mètres, tandis que le Near Earth Objects Coordination Center de l’Agence spatiale européenne (ESA) indique environ 30 mètres, plus ou moins le taille d’un petit avion de ligne (comme un Airbus A318). En cas d’impact avec la Terre, un tel objet provoquerait des dégâts locaux importants ; il suffit de dire qu’un astéroïde de 100 mètres suffirait à effacer toute la ville de New York de la surface de la planète, causant des millions de morts.

Heureusement, les prochains survols rapprochés – toujours en termes purement astronomiques – de 2006HX57 sont totalement sûrs. Les prochains sont attendus le 16 août 2035, le 28 mai 2052 et le 5 septembre 2064. Jusqu’au 2198, aucun passage plus proche qu’aujourd’hui n’est prévu.

