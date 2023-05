La solitude est aussi dangereuse que fumer : « Ça tue autant qu’un paquet de cigarettes par jour »

La plus haute autorité de santé aux États-Unis, Vivek Murthy, déclare : « Il augmente le risque de décès prématuré et le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ».

Il existe un trouble qui touche près de la moitié des Américains et qui est également lié à une augmentation des crises cardiaques, de la dépression et des décès prématurés. Ce n’est pas l’obésité, le diabète ou l’hypertension. C’est la solitude qui met en danger la santé des Américains, comme fumer un paquet de cigarettes par jour. C’est ce qu’a déclaré la plus haute autorité sanitaire des États-Unis, Vivek Murty, déclarant que le pays connaît une « épidémie de solitude » qui coûte chaque année des milliards de dollars à l’industrie de la santé. «Nous savons maintenant que la solitude est un sentiment commun que beaucoup de gens éprouvent. C’est comme la faim ou la soif. C’est un sentiment que le corps nous envoie lorsqu’il nous manque quelque chose dont nous avons besoin pour survivre », a déclaré Murthy dans une interview à l’Associated Press. « Des millions de personnes en Amérique luttent dans l’ombre, et ce n’est pas bien. C’est pourquoi j’ai publié cet test, pour lever le rideau sur une lutte que vivent trop de gens. »

« Épidémie de solitude » aux États-Unis

Dans un rapport de 81 pages (« Our Epidemic of Loneliness and Isolation »), le Surgeon General’s Advisory, le General Council on Public Health des États-Unis dont Murthy est le Chief Operating Officer (Surgeon General) depuis 2014 – , fait le point sur la prévalence de la condition dans le pays, indiquant que le temps que les Américains passent avec des amis a diminué de 20 heures par mois entre 2003 et 2020, et que le temps qu’ils passent seuls a augmenté de 24 heures durant la même période par mois. La solitude est plus évidente chez les jeunes Américains, en particulier ceux âgés de 15 à 24 ans, qui ont 70 % moins d’interaction sociale avec leurs amis.

Le rapport met en évidence les risques de la maladie, indiquant que la solitude et l’isolement social augmentent le risque de décès prématuré de 26% et 29% respectivement, tout en augmentant également le risque de maladie cardiaque de 29% et le risque d’accident vasculaire cérébral de 32%. . Selon les recherches, la solitude peut également augmenter la probabilité qu’une personne souffre de dépression, d’anxiété et de démence, ainsi que sa susceptibilité aux virus et aux maladies respiratoires.

Un remède à la solitude

Murthy a appelé à un effort collectif pour « réparer le tissu social » des États-Unis afin de « déstigmatiser la solitude et de changer notre réponse culturelle et politique à celle-ci ». Plus précisément, sa stratégie s’appuie sur six piliers qui comprennent des efforts pour renforcer l’infrastructure sociale dans les communautés, en partie en tirant parti des systèmes de santé publique et en appelant à davantage de «politiques publiques pro-connectées» développées à l’aide d’un programme de recherche pour aider à remplir les données les lacunes entourant les effets de l’isolement social.

Dans son éditorial au New York Times, Murthy a expliqué qu’il devait lui aussi lutter contre la solitude, qui l’a frappé pendant et immédiatement après son premier mandat de chirurgien général, qui s’est terminé en avril 2017. « Pendant ce temps, j’avais négligé mon ma famille et mes amis, pensant qu’il était trop difficile de se concentrer sur le travail et de se concentrer sur la famille et les amis. J’étais vraiment en deuil à la suite de cela – un profond sentiment de solitude m’a suivi pendant des semaines, persistant pendant des mois.

Elle a également révélé dans son éditorial qu ‘«il a fallu plus d’un an pour lutter contre la douleur et la honte de la solitude, mais j’ai finalement trouvé ma place. Je ne l’ai pas fait moi-même. Ma mère, Myetraie; mon père, Hallegère; et ma sœur Rashmi m’appelait tous les jours pour me rappeler qu’ils m’aimaient pour qui j’étais. Ma femme, Alice, m’a rappelé que la lumière qu’elle avait vue en moi lors de notre première rencontre était toujours là, même si parfois je ne pouvais pas la voir. »

Il a par ailleurs déclaré que la pandémie de Covid et le verrouillage qui a suivi n’ont fait qu’ajouter des malheurs à la solitude. « Ce que Covid a fait, c’est vraiment jeter de l’huile sur un feu qui brûlait déjà – a déclaré Murthy -. Je veux que tout le pays comprenne à quel point la solitude et l’isolement sont une menace pour la santé publique ».

