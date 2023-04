Risque de fractures et de traumatisme crânien pour ceux qui portent le chien en laisse : les femmes et les personnes âgées les plus exposées

Entre 2001 et 2020, près d’un demi-million de personnes aux États-Unis se sont présentées aux urgences pour des blessures liées à la promenade de chiens en laisse. Les fractures des doigts, les traumatismes crâniens et les entorses de l’épaule sont les plus fréquents. 75 % des cas concernent des femmes.

Tenir le chien en laisse pour une promenade à l’extérieur est une activité particulièrement saine, à tel point qu’elle est recommandée par les médecins et les psychiatres ; après tout, cela augmente le bien-être physique et mental de l’animal et de son ami humain. Cependant, ce n’est pas une activité sans dangers potentiels. En effet, comme le démontre une nouvelle étude, porter son chien en laisse comporte un risque de fractures, de traumatismes crâniens, d’entorses et autres pathologies plus ou moins sévères qu’il ne faut pas sous-estimer. Les chances d’avoir un de ces accidents sont significativement plus élevées pour les femmes et, plus généralement, pour les adultes de plus de 65 ans, probablement en raison de la moindre force (en moyenne) à « tenir Fido à distance ».

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins a montré que le fait de porter un chien en laisse augmente le risque de visites aux urgences pour traumatisme crânien, fractures et autres conditions médicales. et le Département du comportement, de la santé et de la société de la Bloomberg School of Public Health. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Ridge Maxson, spécialiste clinique à l’Université de Baltimore, sont parvenus à leurs conclusions après avoir procédé à une analyse rétrospective des données de la base de données du National Electronic Injury Surveillance System (NEISS), identifiant des cas d’adultes âgés de 18 ans et plus âgé qui s’est rendu aux urgences suite à des blessures causées par des chutes et des « tractions » liées à la manipulation d’un chien en laisse. Une période de 20 ans a été évaluée, de 2001 à 2020.

Au cours de la période considérée, le professeur Maxson et ses collègues ont déterminé que près d’un demi-million d’adultes (422 659 pour être exact) ont été traités aux urgences pour une blessure causée par la promenade d’un chien en laisse. La majorité des patients étaient des femmes, représentant 75% du total, tandis que la deuxième catégorie la plus impliquée (47%) était les adultes entre 40 et 64 ans, avec un âge moyen de 53 ans. Les blessures étaient les plus fréquentes dans le haut du corps (51 %), causées après une chute au sol à la suite d’un tir vigoureux du chien ou d’un trébuchement sur le cordon de la laisse lui-même, ce que les propriétaires savent bien avoir tendance à s’emmêler dans les buissons, les bancs et autres obstacles. Les trois blessures les plus courantes étaient les fractures des doigts (6,9 %), les traumatismes crâniens (5,6 %) et les entorses ou foulures à l’épaule (5,1 %). Pour les lésions cérébrales traumatiques (TBI), il s’agissait de commotions cérébrales et de traumatismes crâniens internes non commotionnels, « qui peuvent inclure une contusion cérébrale (une ecchymose du tissu cérébral), un hématome épidural (saignement sur la membrane externe du cerveau) ou un hématome sous-dural ( saignement sous la membrane externe du cerveau) », comme l’expliquent les scientifiques dans un communiqué de presse. Les traumatismes crâniens étaient plus fréquents chez les personnes âgées, tandis que les fractures étaient plus fréquentes chez les femmes (50 % plus susceptibles que les hommes) et chez les personnes de plus de 65 ans en général.

Entre 2001 et 2020, le nombre d’accidents causés annuellement en promenant le chien en laisse a « plus que quadruplé », un chiffre probablement lié au nombre plus élevé de chiens adoptés ces dernières années, notamment pendant la période la plus sombre de la pandémie de COVID-19 19. Selon les auteurs de l’étude, la promotion de la promenade du chien en tant qu’activité physique pourrait également avoir eu un impact. ce n’est pas un hasard si les éléments positifs ont été mis en évidence par de nombreuses recherches. Au regard des risques qu’il ne faut pas sous-estimer lors de la conduite de son ami à quatre pattes, les auteurs de l’étude soulignent l’importance d’informer les propriétaires des risques potentiels. « Les médecins doivent être conscients de ces risques et les transmettre aux patients, en particulier aux femmes et aux personnes âgées. Nous encourageons les cliniciens à superviser les propriétaires d’animaux, à évaluer le risque de fractures et de chutes et à discuter des pratiques sécuritaires de promenade des chiens lors des visites régulières pour ces groupes vulnérables. Malgré nos découvertes, nous encourageons également fortement les gens à tenir leur chien en laisse partout où cela est légalement requis », a déclaré le professeur Edward McFarland, directeur de la division de chirurgie de l’épaule et du coude à Johns Hopkins Medicine. Les détails de la recherche « Epidemiology of Dog Walking-Related Injuries Among Adults Presenting to US Emergency Departments, 2001-2020 » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Medicine & Science in Sports & Exercise.

