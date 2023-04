Comment ferons-nous l’amour dans l’espace ? La recherche scientifique l’explique

L’absence de gravité déforme la dynamique d’une relation sexuelle, des changements hormonaux aux érections. Des recherches supplémentaires sont essentielles pour assurer la reproduction humaine à l’avenir.

Dans les dix prochaines années, nous pourrions partir en vacances en orbite, voyager de planète en planète et faire l’amour dans l’espace. Une nouvelle recherche scientifique publiée en avril part d’une prémisse simple : dans un avenir proche, les humains devront être capables de concevoir même dans un environnement de microgravité. « Compte tenu de l’importance à long terme de la reproduction humaine au-delà de la Terre, l’humanité s’efforce de devenir une espèce multiplanétaire, nous devons prendre cette question au sérieux », a expliqué Egbert Edelbroek, co-auteur du rapport et directeur de SpaceBorn United. organisation qui étudie la reproduction dans l’espace. De plus, parce que ce n’est pas si simple, il pourrait y avoir des problèmes d’érection, une diminution du désir et même des bulles de fluides corporels flottant dans le vide. La magie de l’apesanteur.

L’étude s’est concentrée sur les risques potentiels et les problèmes qui devront être résolus prochainement. Comme l’explique l’équipe, l’industrie du tourisme spatial est presque une réalité commerciale. Non seulement cela, s’il sera vraiment nécessaire de migrer vers une autre planète à l’avenir (selon Elon Musk cela arrivera d’ici 2050) disons que la reproduction serait le premier problème à affronter car, pour paraphraser Antonio Gramsci, au début ce n’était pas le verbe, mais le sexe.

Comment faire l’amour dans l’espace

« Notre point de départ était un commentaire sur le sexe dans l’espace, mais lorsque nous avons vérifié, nous avons été surpris que l’industrie n’ait pas ouvertement pris en compte les risques et cela a conduit à l’étude », a déclaré l’auteur de l’étude, David Cullen, professeur d’astrobiologie et de biotechnologie spatiale. à Cranfield, dans une version universitaire. L’équipe a expliqué que le sexe dans l’espace n’est pas quelque chose de futuriste et pour cette raison, il est bon de jeter les bases pour pouvoir le faire en toute sécurité.

Déjà au milieu du XXe siècle, l’humanité a découvert que le corps fonctionnait différemment dans des environnements à faible gravité. Modifier le flux sanguin, la force du squelette, la force musculaire et les équilibres hormonaux. De plus, en l’absence du champ magnétique terrestre, nous sommes davantage exposés aux radiations environnementales qui pourraient interférer avec l’ADN, provoquant des tumeurs ou une dégénérescence nerveuse. Mais au début ce n’était pas important, les missions ne duraient pas très longtemps, c’était un lancement où au maximum deux personnes entassées dans une boîte de conserve goûtaient l’Espace puis revenaient presque aussitôt sur Terre. Dans les années 1980, cependant, de nouvelles stations spatiales ont commencé à apparaître, celles qui permettaient aux astronautes de rester en orbite pendant des mois. A ce moment, les membres du National Research Council des États-Unis commencèrent pour la première fois à se demander quels seraient les effets de l’Espace sur la fertilité et la possibilité de se reproduire loin de la Terre.

La recherche sur la conception de l’espace démarre à partir de là, puis avance lentement, souvent rabaissée par les institutions gouvernementales. La NASA, par exemple, a spécifiquement interdit aux astronautes d’avoir des relations sexuelles. Le tourisme spatial a certainement donné une accélération, et ainsi ces dernières années des documents et des études ont vu le jour pour comprendre les dynamiques et les risques. Par exemple, un premier problème pourrait être le désir, étant donné que l’absence de gravité affecte les changements hormonaux, le déséquilibre pourrait diminuer l’excitation physique. Non seulement cela, les changements brusques de pression pourraient provoquer des dysfonctionnements sur la pression artérielle des organes génitaux, compromettant l’érection, et étant donné que selon les principes de base de la physique, les liquides s’accumulent en l’absence de gravité, il ne serait même pas étrange de voir des bulles de sperme flotter après un orgasme, compromettant ainsi la reproduction. Précisément au vu des difficultés de l’avenir, « il est temps de parler et d’étudier ces questions épineuses », expliquent les auteurs de la recherche, « avant que le business spatial ne devienne florissant ».

