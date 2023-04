Perte de contact avec la sonde japonaise privée Hakuto-R : peut-être s’est-elle écrasée sur la Lune

L’atterrisseur japonais Hakuto-R s’est probablement écrasé sur la Lune. Perte de contact après le « touchdown » avec la surface lunaire à 18h40 heure française. C’est la deuxième mission privée à échouer lors d’un alunissage.

Crédit : Ispace

L’atterrisseur japonais Hakuto-R s’est probablement écrasé sur la Lune lors de la très délicate manœuvre d’atterrissage. Le commandement au sol a perdu le contact après un contact avec le régolithe lunaire, qui s’est produit à 18h40 heure française. Il s’agit de la deuxième sonde privée au monde à échouer dans la tentative historique, exactement quatre ans après la mission israélienne Beresheet, qui s’est écrasée sur le satellite terrestre lors de la manœuvre d’alunissage en raison d’un problème avec les propulseurs (ils n’ont pas pu « freiner « la descente). La mission Hakuto-R 1 (M1), menée par la société japonaise ispace, aurait fait du Japon le quatrième pays au monde à avoir amené son propre engin spatial sur le compagnon de la Terre, après les États-Unis, la Russie et la Chine.

La sonde, entrée sur l’orbite de la Lune le 21 mars, a été lancée le 11 décembre 2022 à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, la société aérospatiale privée du magnat américain naturalisé sud-africain Elon Musk. Il a fallu si longtemps pour arriver au satellite car il a parcouru jusqu’à 1,5 million de kilomètres de la Terre (ce qui en faisait la sonde privée la plus éloignée de la planète), en utilisant une trajectoire qui économise beaucoup de carburant, mais qui allonge énormément les temps.

Avant de commencer la spectaculaire manœuvre d’atterrissage lunaire, la sonde se trouvait sur une orbite circulaire à environ 100 kilomètres de la surface du satellite. Après avoir réduit sa vitesse (de 6 000 kilomètres à l’heure), l’atterrisseur Hakuto-R a tenté l’alunissage au cœur du grand cratère Atlas, situé au sud-est de la Mare Frigoris ou « Mer de froid », qui à son tour fait partie de la grand Oceanus Procellarum (océan des tempêtes) sur le côté ouest de la face visible de la Lune. La télémétrie semblait normale, mais après le toucher des roues, elle ne donnait plus aucun signe de vie. Il s’est peut-être écrasé et s’est détruit, mais il peut aussi avoir chaviré en atteignant la surface (il a peut-être heurté un rocher sur le sol accidenté).

En cas de problème de vol, ispace avait prévu trois sites d’atterrissage alternatifs à trois dates différentes (26 avril, 1er mai et 3 mai 2023), mais malheureusement la première tentative a complètement échoué. L’atterrisseur Hakuto-R emportait deux rovers. Le principal était le « Rashid 2 » de 10 kilogrammes développé par les ingénieurs du Centre spatial Mohammed bin Rashid (MBRSC), l’agence spatiale des Émirats arabes unis. C’était un rover très simple, équipé de quatre roues en titane et aluminium. Il était équipé de caméras haute résolution, d’une caméra thermique et d’une caméra microscopique pour filmer les détails les plus fins. Curieusement, la photo d’une « patte » de l’atterrisseur avec le régolithe relevé aurait été vendue à la NASA pour un prix symbolique de 5 000 dollars, devenant la première transaction économique dans l’espace. Malheureusement il n’y en aura pas. Le rover Rashid était également équipé d’une sonde Langmuir pour analyser les caractéristiques du régolithe lunaire.

Le deuxième rover porté par Hakuto R était un curieux petit robot sphérique appelé Transformable Lunar Robot. Il mesurait une dizaine de centimètres de large, il s’ouvrait et » se promenait » en enroulant les extrémités latérales. Une sorte de « parent » de BB8 de Star Wars. Il a été construit par l’Agence spatiale japonaise (JAXA) en collaboration avec une société japonaise de jouets. Ce rover avait également pour objectif l’étude de la surface lunaire et la collecte de données pour les prochaines missions.

L’alunissage. Crédit : ispace

Hakuto-R M1, qui aurait duré une dizaine de jours, n’est que la première des trois missions déjà programmées par Ispace pour atteindre la Lune ; M2 est prévu pour 2024, tandis que M3 sera lancé en 2025. La mission d’aujourd’hui était essentiellement un test pour préparer les prochaines, au cours desquelles la charge scientifique sera beaucoup plus importante. L’Agence spatiale européenne (ESA) a également collaboré au M1, qui a fourni les antennes de communication ; ArianeSpace qui a conçu les propulseurs ; deux entreprises canadiennes qui ont fabriqué les caméras et un système d’intelligence artificielle. Le nom Hakuto est lié à la mythologie japonaise ; il s’agit en fait d’un lapin blanc qui, selon les légendes japonaises, vivrait directement sur la Lune. Des informations plus précises sur le sort de l’atterrisseur devraient arriver dans les prochaines années.

