Gel 100% efficace dans le traitement du cancer du cerveau en tests de laboratoire : espoirs de thérapie

Des chercheurs américains ont démontré qu’un gel, issu de l’association d’un médicament anticancéreux et d’un anticorps, est capable de guérir à 100% des tumeurs cérébrales dans des modèles murins (souris). Espoirs pour un nouveau traitement du glioblastome.

Développement d’un gel innovant capable de traiter les souris atteintes de glioblastome, la tumeur cérébrale la plus courante, la plus agressive et la plus mortelle chez l’homme, avec une efficacité de 100 %. La préparation ne fonctionne si bien que si elle est soutenue par l’ablation chirurgicale de la masse tumorale ; sans cela, en fait, l’application du gel entraîne une survie de 50% dans les modèles de souris. L’espoir des chercheurs est d’avoir jeté les bases d’un composé potentiellement capable de révolutionner le traitement du glioblastome, s’il donne les résultats escomptés dans les essais cliniques, c’est-à-dire l’expérimentation sur la main.

Le gel a été développé par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Département de génie chimique et biomoléculaire de l’Université Johns Hopkins, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de neurochirurgie. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Honggang Cui, professeur à l’American University School of Medicine, ont mis au point le gel révolutionnaire en réunissant deux principes différents : un médicament anticancéreux appelé paclitaxel – déjà approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) contre le cancer du sein, poumon et autres tumeurs malignes – et l’anticorps aCD47 qui cible les macrophages. Ces cellules, qui agissent comme des « charognards » en éliminant les cellules mortes, les bactéries et autres agents étrangers, favorisent dans certains cas les cellules cancéreuses, comme dans le glioblastome.

Lorsque les deux composés sont combinés, ils donnent vie à un hydrogel capable d’occuper complètement la cavité libérée après résection chirurgicale de la tumeur, avec des filaments infiltrant chaque espace minimal, atteignant les cellules cancéreuses résiduelles. L’une des caractéristiques les plus agressives du glioblastome réside précisément dans la fréquence des récidives après chirurgie. En termes simples, le gel permet aux chirurgiens de terminer le travail, en libérant le médicament pendant des semaines consécutives là où il est le plus nécessaire, favorisant ainsi la rémission de la maladie (au moins dans les modèles murins).

Un détail important du principe d’action du composé est lié au fait qu’il est capable de déclencher une réponse immunitaire contre les cellules malades, même sans l’aide de médicaments. En pratique, il favorise l’activation du système immunitaire et la destruction des cellules cancéreuses à la base des récidives. Comme indiqué, il n’est pleinement efficace qu’après l’ablation chirurgicale du cancer ; en effet, s’il est appliqué sur le cerveau sans résection de la masse tumorale, l’efficacité est réduite de moitié. « La chirurgie soulage probablement une partie de cette pression et laisse plus de temps au gel pour activer le système immunitaire afin de combattre les cellules cancéreuses », a déclaré le professeur Cui dans un communiqué de presse. « Cet hydrogel combine à la fois une chimiothérapie intracrânienne et une immunothérapie. Le gel est implanté au moment où la tumeur est réséquée, ce qui le rend très efficace », a fait écho la professeure Betty Tyler, professeure de neurochirurgie à l’École de médecine de l’Université.

Le gel a été appliqué sur des souris atteintes de glioblastome et, comme indiqué, a montré une efficacité totale. «Nous ne voyons généralement pas de survie à 100% dans les modèles de souris atteints de cette maladie. Il est très excitant de penser que cette nouvelle combinaison d’hydrogels a le potentiel de modifier la courbe de survie des patients atteints de glioblastome », a expliqué le neurochirurgien. Mais avant de crier victoire, bien sûr, la même efficacité doit être démontrée dans des essais cliniques.

Le glioblastome est un type de cancer qui touche principalement les adultes ; l’âge moyen au moment du diagnostic est d’un peu plus de cinquante ans. Seulement 5% des patients survivent 5 ans après la découverte du cancer, c’est pourquoi il est vital de faire des progrès significatifs dans le traitement de ce cancer. Des scientifiques de l’Université du Surrey ont récemment mis au point une molécule prometteuse (appelée HTL-001) efficace pour contrecarrer sa croissance. Les détails de la nouvelle recherche ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Actes de l’Académie nationale des sciences.

