Une imprimante portable révolutionnaire produit 100 patchs de vaccins en 48 heures : comment ça marche

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du MIT a construit une imprimante de vaccins révolutionnaire. Elle produit des pansements avec des centaines de micro-aiguilles qui se dissolvent au contact de la peau en libérant le vaccin. Encourager les tests préliminaires.

Crédit : Ryan Allen/Second Bay Studios

Des chercheurs américains ont mis au point une imprimante portable révolutionnaire pour produire des vaccins efficaces et résistants, qui restent stables pendant des mois à température ambiante, sans avoir à dépendre de la chaîne du froid. Les doses ne sont pas de type injectable, comme c’est le cas par exemple pour les vaccins anti Covid, mais sont encapsulées dans des « patchs » de la taille d’un ongle avec des centaines de micro-aiguilles, qui libèrent le vaccin une fois au contact de la peau. Le but ultime est de disposer d’un outil polyvalent pouvant être envoyé dans les coins les plus reculés de la planète et produire des doses de vaccins « à la demande », là où l’infrastructure pour stocker et conserver les précieux médicaments n’est pas toujours disponible.

Au départ, l’idée des scientifiques était de développer une machine à utiliser rapidement dans les points les plus sensibles des épidémies d’Ebola, qui éclatent souvent dans des régions reculées d’Afrique, difficiles d’accès et sans infrastructure adéquate pour garder les traditionnels vaccins froids. Avec la pandémie de COVID-19, cependant, ils ont voulu élargir les horizons du projet pionnier, en pensant également aux vaccins contre d’autres maladies, telles que l’infection causée par le coronavirus SARS-CoV-2, la poliomyélite, la rubéole, la rougeole et d’autres encore. . Actuellement, l’imprimante prototype est capable de produire une centaine de patchs à micro-aiguilles toutes les 48 heures, mais elle est encore plus rapide et plus productive.

L’imprimante de vaccins a été développée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Massachusetts Institute of Technology – mieux connu sous l’acronyme de MIT – et du Center for Virology and Vaccine Research – Beth Israel Deaconess Medical Center de l’Université de Harvard, qui ont collaboré en étroite collaboration avec des collègues du Laboratoire d’ingénierie macromoléculaire de l’ETH Zurich (Suisse). Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Ana Jaklenec et Robert Langer du David H. Koch Institute for Integrative Cancer Research du MIT, ont démontré l’efficacité des vaccins imprimés après les avoir stockés plus ou moins longtemps à différentes températures et les avoir testés sur des souris.

Comme vaccin, ils ont utilisé une formulation d’ARN anti-Covid encapsulée dans des nanoparticules lipidiques qui sont imprimées comme de la vraie encre dans des micro-aiguilles ; une fois en contact avec la peau, comme spécifié, ils se dissolvent et laissent le vaccin s’échapper. L' »encre » particulière contient également des polymères qui favorisent la stabilité à température ambiante mais aussi à des températures plus élevées (parmi les composés utilisés figurent la polyvinylpyrrolidone et l’alcool polyvinylique). Le professeur Jaklenec et ses collègues ont conservé les patchs imprimés dans trois conditions différentes : à 4°C et 25°C pendant 6 mois maximum et à 37°C pendant un mois. Ils les ont ensuite administrés à des souris pour tester leur efficacité, observant une réponse anticorps contre le coronavirus SARS-CoV-2 comparable à celle déclenchée par l’injection classique.

« Ce travail est particulièrement excitant car il démontre la capacité de produire des vaccins à la demande », a déclaré le professeur Joseph DeSimone, professeur à l’Université de Stanford et non directement impliqué dans la recherche, dans un communiqué de presse. « Avec le potentiel d’augmenter la production de vaccins et une meilleure stabilité à des températures plus élevées, les imprimantes de vaccins portables peuvent faciliter un accès généralisé aux vaccins à ARN », a-t-il ajouté. Les vaccins à ARN sont considérés comme l’avenir de la médecine et certaines sociétés pharmaceutiques affirment que d’ici 2030, nous aurons des formulations spécifiques contre le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies rares, les maladies auto-immunes et bien plus encore. L’imprimante, comme l’a déclaré le professeur Jaklenec, peut toujours prendre en charge les virus inactivés et les vaccins à base de protéines, ainsi que les médicaments courants. Les détails de la recherche « Une imprimante de vaccins à micro-aiguilles pour les vaccins thermostables à ARNm COVID-19 » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Biotechnology.

