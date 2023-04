The Explosion Hunter, l’histoire du fan de SpaceX qui suit de près les détails des lancements

Le 20 avril vers 15h35 (heure française), le vaisseau spatial SpaceX Starship a décollé de la base stellaire de Boca Chica, au Texas. Le vecteur a explosé après trois minutes de vol mais ce test a tout de même fourni des données fondamentales pour les lancements futurs.

La première fusée à liquide s’appelait Goddard 1. L’ingénieur américain Robert Goddard la lança le 16 mars 1926. Le vol dura 2,5 secondes et permit à la fusée d’atteindre une altitude décente de 12,5 mètres. Près d’un siècle plus tard, SpaceX d’Elon Musk a réussi à détacher de notre planète un géant de 120 mètres de haut, capable de transporter plus de 100 tonnes de fret dans le ciel et son vol a duré un peu plus de trois minutes, atteignant environ 34 kilomètres de hauteur. Avant d’exploser dans le ciel du Texas.

L’entraînement avec lequel il a commencé était sans précédent, à tel point que la principale préoccupation d’Elon Musk était de détruire la rampe de lancement de Boca Chica Starbase, ce qui aurait affecté les finances de Musk et surtout allongé le temps d’un nouveau lancement. Il y a eu quelques dégâts, mais pas excessivement. Cependant, l’explosion du lancement a été énorme, à tel point qu’elle a submergé les caméras de ceux qui se sont approchés trop près de l’explosion.

Louis Balderas et sa chaîne LabPadre

Comme dans les meilleures traditions, une petite foule de personnes s’est rassemblée devant la Boca Chica Starbase. Mais quelqu’un a voulu aller un peu plus loin. Depuis un certain temps, toutes les activités de la base sont surveillées grâce à une série de caméras toujours en direct sur différentes plates-formes. Plus précisément, Louis Balderas est le responsable de la chaîne YouTube LabPadre. Devant la base de Boca Chica, il a une direction fixe avec des caméras dirigées vers tous les coins de la base. Avant le lancement, il en avait également installé autour de la Starbase.

Balderas a mis toutes les caméras en mode automatique, afin qu’il puisse quitter la zone autour de la rampe de lancement. Ses images deviennent désormais virales sur Twitter car elles racontent toute l’onde de choc qui s’est produite avec l’explosion. Parmi les palmiers courbés par le vent, la poussière qui s’élève, on peut aussi voir le sort d’un minivan, négligemment garé près de la Starbase. Quelques secondes après le lancement de Starship, il est touché dans le dos par une pierre projetée en l’air par l’onde de choc.

Le nuage de poussière qui s’est formé après le lancement

À quelques kilomètres de la base stellaire de Boca Chica se trouve la ville de Port Isabel. Rien que pour comprendre la puissance du lancement, la poussière soulevée par le départ du Starship a recouvert les rues et les maisons de cette petite ville de 5 000 habitants. Sur les réseaux sociaux, les habitants ont publié des images de voitures couvertes de poussière et de débris. Pour le moment, cependant, explique Valerie Bates, porte-parole de Port Isabel, il ne semble pas y avoir de risque pour la santé de la population.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :