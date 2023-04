Accord historique sur la protection de la haute mer, Mariasole Bianco : « Sans océan, la température est supérieure à 36°C »

Les pays de l’ONU ont approuvé un accord pour protéger 30% des mers et des océans du monde. Netcost-security.fr a demandé à la biologiste marine Mariasole Bianco pourquoi il s’agit d’une décision historique.

Dr Mariasole Bianco

Après environ 20 ans d’âpres négociations et un débat fluvial lors de la conférence finale qui a duré une quarantaine d’heures, en mars 2023, l’ONU a approuvé l’accord historique du « Traité sur la haute mer ». En termes simples, avec cet accord, les pays signataires s’engagent à protéger 30% des océans et des mers du monde, y compris au cœur des eaux dites internationales, englobant des écosystèmes marins qui jusqu’à présent étaient pratiquement exclus de toute forme de protection, malgré l’extrême importance à bien des égards. En pratique, environ un tiers de l’immense masse d’eau marine sur Terre deviendra une zone protégée d’ici la fin de cette décennie. Pour mieux comprendre la valeur et l’importance de cet accord, Netcost-security.fr a interviewé la biologiste marine Mariasole Bianco, communicatrice scientifique et experte en conservation de l’environnement marin. La scientifique, spécialiste des aires marines protégées, est également présidente et fondatrice de Worldrise, une ONG de première ligne expressément créée pour protéger la Grande Bleue.Voici ce qu’elle nous en dit.

Docteur Bianco, il a fallu environ vingt ans à des commissions gouvernementales pour trouver cet accord en haute mer. Pourquoi est-ce si important de l’avoir atteint ?

Il existe plusieurs raisons. De manière générale, il est important que cet accord ait été conclu car il est historique à bien des égards. La première est précisément parce que, en termes de timing, cela leur a pris 20 ans. Précisément en raison de la nature de l’accord lui-même, qui est un accord complexe et également réglementaire, qui a dû en quelque sorte trouver un compromis entre divers intérêts. Certains de protection, d’autres d’exploitation des aires marines. Cet accord nous permet pour la première fois de disposer d’un cadre juridique international nous permettant de protéger et de réglementer les activités qui se déroulent en haute mer. La haute mer est définie comme « eaux internationales », c’est-à-dire en dehors des juridictions des pays. À l’heure actuelle, le système législatif qui réglemente les activités en mer est toujours donné par l’UNCLOS, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par exemple, déterminez que les eaux territoriales des pays vont jusqu’à 12 milles marins. De 12 milles marins à 200 milles marins, soit l’étendue du plateau continental, les nations peuvent déclarer une zone économique exclusive. En elle, pratiquement, la souveraineté du pays est en vigueur en ce qui concerne avant tout l’extraction des ressources. Que ce soit la pêche ou les minéraux. Jusqu’à aujourd’hui, nous avions cet outil. Désormais, avec le traité sur la haute mer, nous pouvons disposer d’un nouvel instrument juridique international qui nous permet de protéger et de réglementer l’activité dans les eaux internationales.

Donc plus de 200 milles

Plus de 200 miles nautiques, oui. Ces eaux internationales couvrent 50% de l’océan, ce qui est une zone immense. L’importance découle du fait que nous pouvons enfin disposer d’un outil pour protéger ces zones également. Cela dit, c’est un peu le contexte dans lequel nous évoluons, car l’accord est important pour 30×30. Toujours au niveau communautaire mondial, cependant à travers une autre convention des Nations Unies – qui est la CDB pour la protection de la diversité biologique – en décembre 2022, après deux ans de retards dus au Covid, les nouveaux objectifs ont été approuvés, c’est-à-dire les nouveaux objectifs internationaux pour la protection des écosystèmes. Et ils ont adopté un objectif de protection d’au moins 30 % des océans et d’au moins 30 % des terres d’ici 2030. D’où 30×30.

Le problème, c’est qu’étant donné que nous avions ce mandat et que nous n’avions pas la possibilité de protéger la haute mer, nous étions en grande difficulté. Car en pratique, pour atteindre 30 % d’ici 2030, les États côtiers auraient dû protéger 70 % de leurs eaux territoriales ou de la zone économique exclusive, les eaux sous leur juridiction. Ce qui est politiquement mais aussi pratiquement infaisable. L’objectif de 30 % n’aurait jamais pu être atteint. Le fait que nous puissions désormais protéger également la haute mer, bien sûr, nous donne l’outil efficace pour atteindre cet objectif important en tant que communauté mondiale. Avec une partie de la protection des eaux côtières certes par les États côtiers, mais aussi une partie de la haute mer.

Dr Mariasole Bianco

On pense au sanctuaire des cétacés Pelagos face à la mer Ligure, qui n’est pas efficacement et complètement protégé

Oui, eh bien, c’est un accord international. Disons que la France et de France ont déclaré leur zone économique exclusive et donc presque tout relève de la juridiction des pays. Avant, c’étaient des eaux internationales. Le problème des zones économiques exclusives dans un contexte comme la Méditerranée, c’est qu’elles se superposent, donc il y a tout un pan de négociation diplomatique de ce point de vue.

Pourquoi a-t-on décidé de protéger 30 % des mers et des océans ? D’où vient ce pourcentage ?

30% est un objectif que la communauté scientifique s’est fixé en premier lieu. Ceci à travers le Congrès mondial de la nature de l’UICN 2016, c’est-à-dire le congrès mondial pour la conservation de la nature, dans lequel la communauté scientifique s’est exprimée clairement : si nous voulons sauvegarder la fonctionnalité et la productivité de l’océan, nous devons en protéger au moins 30 % d’ici 2030. Qu’il suffise de dire que l’oxygène que nous respirons dépend de la fonctionnalité de l’océan. Et la productivité de l’océan dépend de la nourriture que nous mangeons. Il est donc dans notre intérêt de protéger tout cela. Cela a un impact sur notre existence en tant qu’espèce sur cette planète et sur celle de millions d’autres espèces. Cela dit, le 30×30, comme on dit dans le jargon technique, doit être représentatif.

Explique nous

Vous ne pouvez pas protéger la mer et ne protéger que les côtes. Parce qu’il existe différents écosystèmes en haute mer. Être représentatif indique avoir un pourcentage d’écosystèmes protégés qui représente la diversité des différents écosystèmes. Par conséquent, si nous, sur les côtes, pouvons protéger les posidonies océaniques, les coraux des grands fonds ou les habitats critiques des espèces migratrices, nous ne pouvons les protéger qu’en protégeant la haute mer. Parce que c’est là qu’ils sont. C’est la valeur biologique et écologique la plus importante.

L’océan joue un rôle important dans le contexte de la crise climatique, considérée comme la principale menace existentielle pour l’humanité. Pourquoi est-il si précieux de nous défendre contre l’impact du changement climatique ?

Parce que l’océan est notre plus grand allié dans la lutte contre le changement climatique. Et surtout dans son atténuation. Depuis la révolution industrielle, l’océan a absorbé 93 % de l’excès de chaleur contenu dans l’atmosphère par les gaz à effet de serre. Si l’océan ne nous avait pas rendu ce service, et que cette chaleur s’était propagée dans les 10 premiers kilomètres de notre atmosphère, la température de notre planète serait supérieure de 36°C. Cela montre déjà à quel point il est important d’avoir un écosystème sain. Ce service l’offre pour ses capacités physiques, mais il n’absorbe pas seulement la chaleur, il absorbe également le dioxyde de carbone. Il absorbe environ un tiers du CO2 que nous produisons. C’est donc ce qu’on appelle en anglais un « puits de carbone », c’est-à-dire une sorte de réservoir de dioxyde de carbone. Naturellement, ce service a eu des conséquences sur la santé de l’océan.

Donnez-nous des exemples

Ces conséquences s’articulent autour de trois thèmes principaux. L’un est le chauffage de l’eau. Nous avons enregistré une augmentation de la température jusqu’à plus de 2 000 mètres de profondeur. Et cela a un impact sur de nombreux écosystèmes. Pensez aux récifs coralliens, qui deviennent blancs avec une augmentation de température d’un degré. Ils excrètent cette algue très importante qui fait partie de leur squelette et qui leur fournit 90 % de leur alimentation ; si la situation n’est pas rétablie, le récif corallien meurt. Nous considérons que le récif corallien n’est qu’un des grands écosystèmes qui existent dans la mer, mais bien que les récifs coralliens occupent moins de 1 % de nos fonds marins, ils abritent 25 % des espèces. Cela indique qu’une espèce sur quatre dans la mer existe parce que le récif corallien existe. Le perdre indique perdre 25% de l’espèce. C’est la montée en température.

Le deuxième problème est l’acidification des océans. Tout cet excès de dioxyde de carbone absorbé par la mer et l’océan, n’étant pas immédiatement disponible pour que les organismes construisent leur squelette, se transforme en acide carbonique. Nous avons donc eu un changement de pH. Le pH de l’eau est encore basique, mais la barre bouge. En termes d’intensité et surtout de vitesse de variation, cela ne s’était pas produit depuis 14 millions d’années. Imaginez ce que indique faire varier la température et le pH d’une masse d’eau aussi énorme. Cela indique que nous avons dû mettre beaucoup d’impact et d’énergie.

Le troisième et dernier problème est la désoxygénation de l’eau. Précisément en conséquence de l’augmentation de la température, une stratification se crée entre les eaux de surface – plus riches en oxygène et plus chaudes – par rapport à celles de profondeur, plus froides et plus pauvres en oxygène. Disons que l’oxygène dans un milieu marin vient de la surface, c’est pourquoi les eaux de surface en sont plus riches. Une stratification s’est créée qui inhibe le recyclage de l’eau et donc la possibilité que les eaux riches en oxygène atteignent également les profondeurs. L’augmentation de ces zones, appelées zones mortes car anoxiques, ou à faible pourcentage d’oxygène, impacte tous les organismes marins, car ils puisent l’oxygène de ce qui est dissous dans l’eau. Les zones mortes ont pratiquement quadruplé au cours des 30 dernières années en termes de superficie.

A ces zones mortes s’ajoutent celles dérivant des pollutions liées aux eaux usées agricoles. Comme par exemple l’énorme dans le golfe du Mexique, où le fleuve Mississippi se jette dans

Exactement. C’est une autre raison pour laquelle l’eutrophisation se produit. Il est créé par exemple par un apport des fleuves – comme le Mississippi mais aussi notre Po – d’engrais, qui dans l’eau de mer créent une floraison d’algues qui ne sont alors pas mangées, et donc, dans leur processus de décomposition, elles absorbent de l’oxygène et créer des environnements anoxiques. Le problème est que la désoxygénation ne se limite pas à cela. Maintenant, avec la stratification de l’océan, ce processus a augmenté de façon absolument exponentielle. C’est préoccupant. Protéger la mer, comme nous l’avons dit, permet de donner à la nature, cet environnement, la possibilité de se régénérer, de retrouver l’équilibre qu’il a perdu. Et donc, comme on dit, être aussi plus « réactif » – c’est-à-dire avoir une meilleure capacité de réaction – aux stress internes comme le changement climatique par exemple. Pour que ce soit clair, je dis parfois que cela fonctionne un peu comme le corps humain.

Explique nous

Si nous dormons peu, mangeons mal, ne faisons pas d’activité physique, etc., il est clair que s’il y a une grippe dans les environs, nous l’attraperons. Si par contre on est en bonne santé, bien manger, bien dormir, avoir nos rythmes, nos espaces, nos équilibres, on va peut-être attraper la grippe quand même, mais au bout de deux jours ça ira. La même chose fonctionne pour les écosystèmes marins.

L’accord pour protéger la haute mer a finalement été conclu, mais il faudra alors arriver à un véritable traité international. Combien de temps pensez-vous qu’il faudra pour arriver au noir sur blanc? Après tout, 2030 approche à grands pas.

Un accord sur le texte a maintenant été trouvé. Ce texte, nous le disons, a été nettoyé et finalisé et sera adopté à l’assemblée des Nations unies, si ce n’est pas déjà fait. Il ira ensuite à toutes les nations qui font partie de l’ONU pour signature. La signature sera faite par le gouvernement. Après sa signature, il doit être ratifié par le parlement. Ce processus varie d’un pays à l’autre. Ainsi, lorsqu’il sera ratifié par 60 pays, l’accord entrera en vigueur.

Pourrions-nous réussir dans l’année?

Non je ne crois pas. Trop optimiste. Mais j’espère que d’ici la fin de 2024, nous atteindrons un quorum, pour ainsi dire. Aussi parce que, de toute façon, cette ratification est un processus secondaire de toutes les négociations faites avant. L’accord est déjà le résultat d’une négociation de toute une vie entre différents pays. Disons donc que les pays le signeront très probablement.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :