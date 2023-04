Allergie à l’arachide, une nanoparticule révolutionnaire la prévient et la guérit lors de tests en laboratoire

Des chercheurs américains ont mis au point une nanoparticule révolutionnaire à base d’ARNm capable de prévenir et d’atténuer la réaction allergique potentiellement mortelle aux cacahuètes chez certains. L’efficacité a été démontrée dans des modèles animaux; l’espoir est que nous arriverons bientôt aux premiers essais cliniques.

Des chercheurs américains ont mis au point une nanoparticule révolutionnaire à base d’ARNm capable de prévenir et de traiter l’allergie aux arachides, l’une des allergies alimentaires les plus courantes, en particulier chez les enfants. L’efficacité de la nanoparticule infinitésimale – qui mesure des milliardièmes de mètre – a été démontrée dans des tests en laboratoire sur des modèles de souris (souris), mais si elle était également confirmée chez l’homme, des millions de personnes en bénéficieraient. Dans certains cas, l’allergie aux arachides peut être si grave qu’elle entraîne la mort du patient par choc anaphylactique, comme en témoignent plusieurs cas qui ont fait la une des journaux à l’échelle nationale et internationale. Il s’agit d’une réaction extrême et incontrôlée du système immunitaire, qui peut rapidement entraîner une défaillance de plusieurs organes et une dégradation du corps.

La nanoparticule lipidique innovante a été développée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la division de nanomédecine du département de médecine de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Center of Environmental Implications of Nanotechnology ( UC CEIN). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Andre E. Nel, professeur de médecine à l’université californienne, ont mis au point la nanoparticule inspirée de celles sous-jacentes aux vaccins ARNm (ARN messager) anti-Covid, Comirnaty de Pfizer – BioNTech et Spikevax de Modern.

Ils ont d’abord développé un fragment protéique appelé épitope comme antigène/allergène de l’arachide, c’est-à-dire un agent capable de déclencher la réaction immunitaire. Il ne repose que sur certaines parties de la protéine responsable de la réaction allergique, mais est toujours capable d’entraîner le corps à toute la substance – dans ce cas, les cacahuètes – empêchant une réponse sévère et l’anaphylaxie (ou choc anaphylactique). Pour le développer, ils ont combiné une molécule de sucre et de l’ARNm, qui ordonne au corps de former des anticorps spécifiques contre les protéines d’arachide exactement comme cela se produit dans les vaccins anti-Covid, qui poussent le corps à développer une réponse immunitaire contre la protéine S ou Spike du SRAS. -Coronavirus CoV-2. C’est le crochet biologique utilisé par l’agent pathogène pandémique pour s’accrocher aux cellules humaines, les envahir et déclencher l’infection/maladie, appelée COVID-19.

« Si vous avez la chance de choisir le bon épitope, il existe un mécanisme immunitaire qui atténue les réactions à tous les autres fragments », a déclaré le professeur Nel dans un communiqué de presse. « De cette façon, vous pourriez vous occuper de tout un ensemble d’épitopes qui jouent un rôle dans la maladie », a ajouté le scientifique. Après avoir développé la nanoparticule, ils l’ont injectée dans le foie de certaines souris pour tester son efficacité. Le foie a été choisi pour deux raisons précises : la première est qu’il s’agit d’un organe constamment exposé à des substances étrangères, et est « conçu » pour ne pas y répondre de manière spectaculaire, la seconde est qu’à l’intérieur se trouvent des cellules immunitaires appelées « cellules présentatrices d’antigènes ». », qui aident le système immunitaire à calibrer une réponse adéquate.

Les chercheurs ont administré la nanoparticule, un placebo et une formulation incomplète (sans molécule de sucre) à des groupes de souris, qui ont ensuite été exposées aux protéines d’arachide auxquelles elles étaient allergiques. Les chercheurs ont observé que les souris traitées avec la nanoparticule étaient protégées de réactions plus sévères comme le choc anaphylactique, contrairement aux autres. « En plus d’atténuer les manifestations physiques de l’anaphylaxie, il y a eu suppression de la production de cytokines à médiation Th2, de la synthèse des IgE et de la libération des mastocytes, accompagnée d’une production accrue d’IL-10 et de TGF-β dans le péritoine. Une efficacité similaire a été démontrée au cours de post-sensibilisation de l’administration du LNP », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. La nanoparticule est donc capable de neutraliser les plus grands risques, du moins chez les rongeurs, mais compte tenu des affinités physiologiques il y a bon espoir qu’elle puisse aussi être efficace chez l’homme (mais ce n’est pas toujours le cas, car les souris ne sont pas des êtres humains).

« Nous avons démontré que notre plateforme peut fonctionner pour soulager les allergies aux arachides et nous pensons qu’elle pourrait faire de même pour d’autres allergènes, dans les aliments et les médicaments, ainsi que pour les maladies auto-immunes », a déclaré le professeur Nel, ajoutant cela aux connaissances de l’équipe. , c’est la première fois qu’un tel procédé est utilisé contre une allergie. Les auteurs de l’étude espèrent que des nanoparticules similaires pourraient également être efficaces à l’avenir contre le diabète de type 1. Les détails de la recherche « Utilisation d’une plate-forme de nanoparticules lipidiques d’ARNm immunotolérantes ciblant le foie pour traiter l’anaphylaxie induite par l’arachide par un nucléotide à épitope unique et multiple Sequence Delivery » ont été publiés dans la revue scientifique ACS Nano.

