Vaccins contre le cancer d’ici 2030, limites et promesses de la nouvelle arme contre le cancer (et plus)

Les laboratoires pharmaceutiques qui ont développé le vaccin ARNm Covid visent à obtenir des vaccins contre le cancer – et bien d’autres maladies – d’ici 2030. Quelles sont les limites et les promesses de cette technologie révolutionnaire.

Pendant la pandémie de COVID-19, les études sur les vaccins à ARNm (ARN messager) ont fait de grands progrès, grâce aux financements abondants alloués par les gouvernements pour contrer la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. Les experts soulignent que ce flux d’argent et la concentration sur l’objectif ont permis d’atteindre en seulement un an, un an et demi, des résultats normalement obtenables en 10 à 15 ans. Les avantages ont été non seulement significatifs contre l’agent pathogène pandémique, comme en témoigne la disponibilité rapide des vaccins Comirnaty de Pfizer – BioNTech et SpikeVax de Moderna, mais aussi pour toutes les recherches qui voient dans cette stratégie la possibilité de lutter contre de multiples maladies. Des bénéfices pourraient être obtenus pour pratiquement tous : du cancer aux maladies cardiovasculaires, en via les maladies auto-immunes, les maladies génétiques rares et les maladies métaboliques. Bref, on pourrait être face au « Saint Graal » de la médecine, même si des financements colossaux et beaucoup de travail restent à faire avant d’arriver à des résultats concrets.

Ces derniers jours, les déclarations au journal britannique Guardian du Dr Paul Burton, directeur médical de Moderna, société pharmaceutique américaine connue dans le monde entier grâce aux travaux sur le vaccin anti-Covid, ont défrayé la chronique de l’actualité internationale. Le scientifique a clairement indiqué que d’ici 2030, nous aurons un vaccin contre le cancer et qu’il sera très efficace, sauvant potentiellement des centaines de milliers de vies, « sinon des millions ». Les déclarations du médecin ont été commentées à l’AGI par le professeur Giuseppe Novelli, sommité de la génétique à l’Université de Tor Vergata, qui, bien qu’ayant confirmé le potentiel de ces préparations innovantes, a mis en garde contre le sensationnalisme facile et le triomphalisme. En effet, aussi efficaces que soient les ARN – pas seulement messagers -, ils sont instables et difficiles à capter (nous avons réussi dans les vaccins Covid), de plus il y a tous les facteurs pour et contre leur utilisation dans le domaine médical. Cela, bien sûr, ne diminue pas le potentiel de l’approche, comme l’a souligné le généticien lui-même.

« Effectivement grâce aux différents ARN nous sommes capables d’intervenir sur différents processus de notre corps. Par exemple, comme cela se produit déjà avec un médicament récemment approuvé en France, nous sommes capables d’inhiber l’absorption du cholestérol ; ou nous pouvons faire en sorte que des parties spécifiques de notre corps fassent quelque chose, comme développer des protéines telles que celles exprimées par les cellules cancéreuses pour «entraîner» notre système immunitaire à éliminer les cellules cancéreuses elles-mêmes. Et ce n’est qu’une partie des possibilités que nous offrent les différents ANN – rappelons qu’il n’y a pas que celui de la messagerie – », a commenté Novelli. Le scientifique a souligné que les ARN sont de toute façon instables et qu’il est indispensable de les utiliser dans des approches ciblées, en intervenant directement sur le problème et en ne les laissant pas circuler librement dans l’organisme, au risque de causer des dommages ailleurs. Puis il a souligné ce qui peut être interprété comme le point le plus critique de toute la question : il ne faut pas imaginer la disponibilité future de vaccins anticancéreux universels, mais de préparations spécifiques « pour des tumeurs uniques et surtout pour des personnes isolées ». Bref, le fer de lance de la médecine personnalisée et non tout-court.

La raison réside précisément dans l’approche avec laquelle les vaccins à ARNm sont développés. En termes simples, grâce à eux, le système immunitaire est entraîné à cibler les cellules cancéreuses, et plus précisément les antigènes liés aux mutations qui déterminent le cancer, qui sont spécifiques tumeurs/patient. Le processus est le suivant : les médecins prélèvent une biopsie, font le séquençage de l’ADN, identifient les mutations responsables du néoplasme et préparent un vaccin ad hoc à ARNm pour neutraliser les cellules porteuses. C’est un travail de grande précision, mais pour arriver à une approche de ce genre contre la vaste famille des tumeurs, efficace et utilisable par tous, d’énormes investissements seront nécessaires.

De plus, comme l’a précisé le Dr Burton, la technologie ARN peut être exploitée contre toutes les pathologies, élargissant encore la portée de la recherche et du financement nécessaire. « L’France a investi une part considérable du PNRR sur ce front, par exemple sur l’utilisation de l’ARN pour « activer » ou « désactiver » les interrupteurs génétiques, qui est mon domaine de recherche actuel, afin d’intervenir pour traiter certaines pathologies. » a commenté le professeur Novelli, soulignant la nécessité d’orienter correctement l’argent destiné à la recherche.

Au-delà du succès acclamé contre la pandémie de COVID-19, plusieurs études récentes ont confirmé l’efficacité de la technologie ARNm, à tel point qu’une étude clinique de masse est attendue dans l’année sur des milliers de patients atteints de cancer en Grande-Bretagne grâce aux préparations de BioNTech, la société qui a collaboré avec Pfizer pour développer le vaccin anti Covid. « Nous pensons que le vaccin contre le cancer sera disponible pour un grand nombre de patients avant 2030 », a déclaré Ugur Sahin, fondateur de la société biopharmaceutique allemande avec son épouse Ozlem Tureci, en février 2023. Les perspectives temporelles sont les mêmes que celles indiquées par Moderna. Il y a vraiment de l’espoir que nous disposerons bientôt d’une arme innovante et inestimable pour lutter contre le cancer et bien d’autres pathologies.

