D’ici 2030, nous aurons des vaccins contre le cancer et les maladies cardiaques : « Ils sauveront des millions de vies »

Le Dr Paul Burton de Moderna a déclaré que d’ici 2030, nous aurons des vaccins disponibles contre le cancer, le cœur, les maladies rares, auto-immunes et infectieuses grâce à la technologie de l’ARNm, qui a fait de grands progrès pendant la pandémie de COVID-19.

D’ici la fin de la décennie, nous disposerons de vaccins hautement efficaces contre le cancer et les maladies cardiaques, qui contribueront à sauver des centaines de milliers, « sinon des millions » de vies. C’est la prédiction prometteuse – et potentiellement révolutionnaire – faite au journal britannique Guardian par le Dr Paul Burton, directeur médical de la société pharmaceutique américaine Moderna. Le nom de la société est bien connu de tous, étant à la pointe de la pandémie de COVID-19 grâce à son vaccin à ARNm (ARN messager) « Spikevax », également utilisé pour les doses de rappel, aux côtés de Comirnaty de Pfizer et BioNtech. Les nouveaux vaccins contre le cancer, les maladies cardiaques et d’autres affections seront basés précisément sur la technologie de l’ARNm, qui a connu une accélération substantielle (du point de vue de l’investissement et de la recherche) à la suite de la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, qui nécessitait une action sans précédent.

Le Dr Burton a déclaré au Guardian que Moderna travaillait sur des vaccins spécifiques contre divers types de cancer et qu’ils étaient très prometteurs. « Nous aurons ce vaccin et il sera très efficace et sauvera plusieurs centaines de milliers, voire des millions de vies. Je pense que nous pourrons proposer des vaccins personnalisés contre le cancer contre différents types de tumeurs à des personnes du monde entier », s’est enthousiasmé l’expert. La raison de cet optimisme réside dans les précieux résultats qui sortent des laboratoires – par exemple dans la lutte contre le mélanome – et dans la confiance dans la technologie, capable d’ordonner au système immunitaire de cibler les cellules cancéreuses de manière extrêmement précise tout en préservant la santé ceux.

Mais comment fonctionnerait exactement un vaccin personnalisé contre le cancer ? En termes très simples, après avoir prélevé une biopsie tumorale chez un patient et séquencé l’ADN, grâce à l’aide de l’apprentissage automatique, les chercheurs sont capables d’identifier des mutations spécifiques présentes sur les cellules malades (en particulier celles liées à la croissance du cancer) qui ne se trouvent pas dans les sains. Après avoir identifié les fragments de protéines exprimés, les chercheurs sont en mesure de préparer un vaccin à ARNm capable de stimuler les cellules immunitaires pour les frapper avec une extrême précision. En pratique, le système immunitaire est chargé d’éliminer les cellules malades et donc la masse tumorale.

Le principe est le même que le vaccin anti-Covid, étant donné que la préparation pousse le système immunitaire à frapper la protéine Spike du coroavirus SARS-CoV-2, le crochet biologique qu’utilise l’agent pathogène pour se lier aux cellules humaines (via l’ACE -2 ) et déclencher l’infection, appelée COVID-19. L’ARNm fait que les cellules (plus précisément les ribosomes) produisent l’antigène du cancer qui le présente au système immunitaire, qui à son tour produit l’armée d’anticorps et d’autres cellules immunitaires pour le combattre. Avec cette technique, un énorme réticule est placé sur les cellules malades.

Le médecin-chef de Moderna a déclaré que ce mécanisme d’action ne ciblerait pas seulement le cancer, mais offrirait des avantages dans plusieurs domaines pathologiques. «Je pense que ce que nous avons appris au cours des derniers mois, c’est que si vous avez déjà pensé que l’ARNm était uniquement destiné aux maladies infectieuses, ou uniquement à Covid, la preuve est maintenant que ce n’est certainement pas le cas. Il peut être appliqué à toutes sortes de zones pathologiques; contre le cancer, les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, les maladies rares. Nous avons des études dans tous ces domaines et elles se sont toutes révélées très prometteuses », a commenté le scientifique.

Mais pour arriver à ce résultat il ne faut pas perdre de l’élan dans les investissements liés à la pandémie, qui en un an ont permis des progrès qui seraient normalement réalisés en 10 ou 15 ans, comme l’a affirmé le Dr Richard Hackett, PDG du CEPI. En arrière-plan, cependant, il y a l’amère considération que beaucoup plus pourrait être fait pour lutter contre la maladie, mais il y a le risque de détourner complètement l’attention sur les problèmes géopolitiques, en raison du risque d’un conflit mondial à la suite de la guerre en Ukraine . « Les pandémies sont autant, sinon plus, une menace que les menaces militaires, car nous savons qu’elles se produiront à coup sûr. Mais nous n’investissons même pas la somme nécessaire pour construire un sous-marin nucléaire », a commenté au Guardian le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group et chef du JCVI au Royaume-Uni.

